Jak Izraelci proměnili popírání zvěrstev v umění
22. 8. 2025
„V Gaze nejsou žádné mrtvé děti a je dobře, že jsme je zabili.“
Zatímco obyvatelé Gazy dokumentují masové vraždění a hladovění v reálném čase, reakce většiny izraelské společnosti zní: „Všechno jsou to lži – ale oni si to zaslouží.“
Před deseti lety, v posledních dnech týdenních společných palestinsko-židovských protestů proti výstavbě izraelské separační zdi ve vesnici Al-Ma'asara na Západním břehu, byl jedním z našich rituálů před demonstrací projev Mahmúda, místního komunitního vůdce. S telefonem v ruce prohlásil: „Další nakba nebude, protože teď máme tohle. Máme smartphony. Máme Facebook. Budou se nás snažit znovu vyhnat, ale všichni to uvidí a zastaví je. V roce 1948 jsme neměli smartphony ani Facebook. Teď se to nestane.“
Tuto mantru opakoval každý pátek – aktivistům vedle sebe, vojákům před námi i sobě samému. V té době to působilo uklidňujícím dojmem. Ale mýlil se, píše Ron Dudai.
Probíhající genocida Izraele v Gaze je možná nejlépe zdokumentovaným zvěrstvem v nedávné historii, a to jak z hlediska množství důkazů, tak rychlosti jejich šíření. Smartphony a sociální média, které byly během genocid v Bosně a Rwandě ještě v nedohlednu, umožňují okamžitě zachytit události z nesčetných úhlů a sdílet je v reálném čase po celém světě, přičemž tradiční média stále hrají nemalou podpůrnou roli.
A přesto, tváří v tvář nekonečnému přívalu fotografií a videí mrtvých civilistů, hladovějících dětí a celých čtvrtí proměněných v trosky, reaguje většina izraelské veřejnosti – a značná část izraelských příznivců v zahraničí – jedním ze dvou způsobů: buď je to všechno podvrh, nebo si to obyvatelé Gazy zasloužili. Paradoxně je často pravda obojí: „V Gaze nejsou žádné mrtvé děti a je dobře, že jsme je zabili.“
Nová éra popírání
Popírání zvěrstev je globálním jevem, ale izraelská společnost z něj udělala téměř umění. Není náhodou, že jedna z nejdůležitějších akademických prací na toto téma, „States of Denial“ (2001) sociologa Stanleyho Cohena, byla inspirována jeho zkušenostmi jako aktivisty za lidská práva v Izraeli během první intifády na konci 80. let.
Na základě těchto zkušeností Cohen popisuje repertoár popírání, který používají jak státy, tak společnosti: „nestalo se to“ (nikoho jsme nemučili); „to, co se stalo, je něco jiného“ (nešlo o mučení, ale o „mírný fyzický nátlak“); „nebyla jiná možnost“ („tikající bomba“ učinila mučení nezbytným zlem).
V Izraeli je tato logika zakořeněna v mýtu „čistoty zbraní“ (přesvědčení, že Izrael jedná pouze v sebeobraně) a ve starodávné mentalitě „střílej a plač“ (představa, že Izraelci mohou páchat násilí, ale zůstávají morálně výjimeční, protože nad ním poté truchlí). Ale jakkoli je tento způsob uvažování odporný, opírá se o dva důležité předpoklady: že zvěrstva jako mučení, zabíjení civilistů a nucené vysídlování jsou v zásadě špatná, a proto vyžadují ospravedlnění nebo utajení; a že dokumentace a odhalení pravdy má hodnotu – i když jen jako překážka, které je třeba se vyhnout.
Přes veškerou svou odpudivost má pokrytectví obsažené v mýtu „čistoty zbraní“ své využití: ponechává prostor, byť úzký, pro nápravu. Jakmile je odhalena propast mezi rétorikou a realitou, může to vyvolat rozpaky a dokonce tlak na změnu. V takovém světě mají snímky pořízené telefonem a okamžitě sdílené skutečnou váhu.
Ale to není svět, ve kterém dnes žijeme. V Izraeli se instinkt odmítat jakékoli dokumentace z Gazy jako „falešné“ stal součástí mainstreamového diskurzu, od nejvyšších politických kruhů až po anonymní komentáře na zpravodajských webech. Tento reflex má kořeny v konspiračním myšlení importovaném z pravicových kruhů ve Spojených státech, podobně jako rétorika „hlubokého státu“ prezidenta Donalda Trumpa, která se stala oblíbenou u premiéra Benjamina Netanjahua a jeho příznivců.
Jedním z hlavních propagátorů tohoto stylu popírání je okrajová pravicová mediální osobnost Alex Jones. V roce 2012 tento dlouholetý Trumpův spojenec prohlásil, že střelba na základní škole Sandy Hook, při které bylo zavražděno 20 žáků a šest dospělých, byla zinscenovaná. Navzdory drtivým důkazům Jones trval na tom, že všechny záběry z masakru – truchlící rodiče, dokonce i těla obětí – byly zfalšované a že vše bylo součástí demokratického spiknutí s cílem podkopat právo Američanů nosit zbraně.
Tento typ diskursu se do izraelské společnosti začal prosazovat ještě před 7. říjnem, nejprve online a později i ve formálních arénách. S prodlužováním války se stal rozšířenou, často reflexivní reakcí: Video palestinských rodičů, kteří drží v náručí tělo kojence? „Jsou to herci s panenkou.“ Fotografie civilistů zastřelených izraelskými vojáky? „Vygenerované umělou inteligencí, zmanipulované nebo pořízené někde jinde.“ A tak dále, ad infinitum.
Tato rétorika je často doprovázena termínem „Pallywood“ – slovní hříčkou odvozenou od „Palestinian Hollywood“ (palestinský Hollywood). Tento termín, který se objevil v pravicových kruzích v USA na počátku 21. století, naznačuje, že obrazy utrpení Palestinců nejsou vůbec skutečné, ale jsou součástí propracovaného filmového průmyslu: rozsáhlého spiknutí, v němž Palestinci, lidskoprávní organizace a mezinárodní média spolupracují na fabrikaci zvěrstev.
V dřívější éře popírání zvěrstev byly tvrzení o inscenování alespoň propracovaná. Mnozí si ještě pamatují případ Muhammada Al-Durraha, dvanáctiletého chlapce zabitého v Gaze v září 2000, jehož smrt se stala symbolem druhé intifády. Izraelci a jejich příznivci vynaložili obrovské úsilí, aby diskreditovali záběry: stovky hodin analýz, zpráv a dokonce dokumentárních filmů, rozebírání úhlů natáčení, balistiky a forenzních detailů, aby dokázali, že celá událost byla zinscenovaná.
Dnes takové úsilí není třeba. Složité konspirační teorie minulosti ustoupily hrubší formě popírání, kterou vědci nazývají konspiracismus – reflexivní odmítání jakýchkoli důkazů, které jsou v rozporu s vlastními zájmy, jako vymyšlené. Dokumentace je jednoduše zamítnuta jediným slovem: „Falešné“.
Post-pravda, post-hanba
Vezměme si například nepopiratelné důkazy o masovém hladomoru v Gaze. Logika je bolestně jednoduchá: obyvatelstvo držené v obležení, jehož veškeré prostředky k soběstátnosti byly zničeny, nevyhnutelně hladoví. V Izraeli však od anonymních komentátorů na internetu až po nejvyšší vládní kruhy zůstává reflexivní reakce stejná: „Všechno je to podvrh.“
Netanjahu hovořil o „vnímání humanitární krize“, která byla údajně vytvořena „inscenovanými nebo dobře zmanipulovanými fotografiemi“ distribuovanými Hamásem. Ministr zahraničí Gideon Sa'ar odmítl snímky vyhublých dětí jako „virtuální realitu“ a jako důkaz uvedl přítomnost „dobře živených“ dospělých vedle nich. Armáda tvrdila, že Hamás recykluje snímky jemenských dětí nebo vytváří falešné fotografie pomocí umělé inteligence. Novinář Itamar Eichner z Ynet, který jinak ostře kritizuje vládu, se přidal ke stejnému názoru: „Oni [Palestinci] chápou, že fotografie vyhladovělých dětí jsou slabým místem. Fotografie jsou pravděpodobně zinscenované a děti mohou trpět jinými nemocemi.“
Tento vzorec popírání se objevuje i v akademické diskusi. Nedávná zpráva Centra strategických studií Begin-Sadat na Bar-Ilanově univerzitě s názvem „Debunking the Genocide Allegations: A Reexamination of the Israel-Hamas War (2023-2025)“ (Vyvracení obvinění z genocidy: přehodnocení války mezi Izraelem a Hamásem (2023-2025)) obsahuje část nazvanou „Fake Sources and Others Generated by AI“ (Falešné zdroje a další zdroje generované umělou inteligencí).
Ačkoli dokumentované důkazy o zvěrstvechse vždy setkávaly s vyhýbavými odpověďmi a popíráním, dnešní situace je zcela odlišná. V éře „postpravdy“ se díky kombinaci zvýšené podezíravosti vůči manipulaci umělou inteligencí, eroze důvěry v institucionální média a kolapsu demokratických strážců brány instinkt křičet „falešné“ na cokoli nepříjemného stal mnohem rozšířenějším a silnějším než kdykoli předtím.
Zatímco drtivá většina izraelských médií odmítá ukázat, co se ve skutečnosti děje v Gaze, znamená to, že když se nějaké záběry přesto dostanou na veřejnost, reakce veřejnosti je často jen kolektivním pokrčením ramen. Téměř pokaždé je však toto pokrčení doprovázeno výrokem „zasloužili si to“, přičemž popření a ospravedlnění se prolínají v něčem, co se může jevit jako paradox, ale ve skutečnosti odráží dvě strany téže mince.
Jak nedávno prohlásil ministr pro kulturní dědictví Amichai Eliyahu: „V Gaze není hladomor, a když vám ukazují obrázky hladovějících dětí, podívejte se pozorně – vždycky uvidíte vedle nich nějaké tlusté, které se dobře nají. Je to zinscenovaná kampaň.“ Ve stejném rozhovoru dodal: „Žádný národ nekrmí své nepřátele. Zbláznili jsme se? V den, kdy vrátí rukojmí, tam nebude hlad. V den, kdy zabijí teroristy z Hamásu, tam nebude hlad.“
Po dvou desetiletích obléhání, během nichž jsme my Izraelci snažili se vytlačit Gazu a její dva miliony palestinských obyvatel z dohledu i z mysli, masakr ze 7. října brutálně vrátil do popředí to, na co jsme se snažili zapomenout. Možná právě tehdy se plně spojily dvě reakce – „falešné“ a „zasloužili si to“. První slouží národnímu sebevědomí („naše děti se nedopouštějí zvěrstev“) a požadavkům hasbary, izraelské propagandy, která získává čas na mezinárodní scéně. Druhá je syrová, instinktivní reakce na bolest a ponížení způsobené těmi, kteří byli dlouho považováni za méněcenné. Společně se spojují v reakci, která převažuje nad jakýmkoli apelováním na morálku, nevyžaduje žádné pauzy a nepožaduje omluvu.
A právě v tom spočívá druhá výzva pro přesvědčení, že smartphony a sociální sítě mohou zastavit zvěrstva. Boj za lidská práva dlouho předpokládal, že zdokumentování týrání „zahanbí“ pachatele a donutí je změnit své chování. Co se ale stane, když pachatelé již necítí hanbu a otevřeně ignorují morální odsudek a dokonce i samotnou myšlenku pravdy? V takovém případě dokumentace a šíření, jakkoli rychlé nebo rozsáhlé, ztrácejí svou sílu.
Jak ukazují zprávy o lidských právech a petice mezinárodních soudů z posledních dvou let, izraelští vojenští, političtí a kulturní představitelé nyní otevřeně a z vlastní vůle přiznávají to, co by za jiných okolností lidskoprávní organizace musely pracně dokazovat.
Po desetiletích popírání Nakby, dokonce i zákazu samotného pojmu, izraelští zákonodárci nyní hrdě prohlašují, že Izrael provádí druhou Nakbu v Gaze. Kde kdysi dobrovolníci z B'Tselem museli pečlivě natáčet zvěrstva na Západním břehu, aby se setkali s nejrůznějšími výmluvami, jako že incidenty byly „vyřazeny z kontextu“, dnes izraelští vojáci sami bez váhání zaznamenávají porušování lidských práv a nahrávají je na sociální sítě.
Jsme svědky zhroucení tradičního cyklu odhalení, popření a potvrzení. Jaký smysl mají v takové realitě smartphony a sociální sítě?
Trhliny ve zdi
Ačkoli přínos dokumentování zvěrstev je mnohem menší, než jsme v minulosti doufali, stále je významný. V době, kdy píšu tento článek, se zdá, že reflexivní reakce typu „falešné“ a „zasloužili si to“ konečně narážejí na pevnou zeď.
Tváří v tvář rozsáhlým a neúprosným důkazům hladomoru v Gaze jsou výkřiky „falešné“ stále více zoufalé a zběsilé. Zlovolné obvinění, které se v izraelském diskurzu neustále opakuje, že dítě z Gazy trpící již dříve existujícím onemocněním nějak zbavuje Izrael odpovědnosti za to, že je nechal umřít hlady, zjevně nedokázalo zastavit rostoucí uznání utrpení Palestinců a jeho zásadní nespravedlnosti v Izraeli.
Zvraty, které jsou nyní běžné v izraelských argumentech – že v Gaze skutečně panuje hlad, ale vina leží na Hamásu; že jde o nechtěný důsledek války; nebo že svět je pokrytecký, protože stejně nezachází s hladomorem v Jemenu – nás všechny vracejí k repertoáru popírání, který popsal Stanley Cohen. Naznačují však i něco jiného: váhavé znovuobjevení rozpaků a možná i studu alespoň u některých částí izraelské populace.
K této změně zřejmě přispěly na jedné straně reakce mezinárodního společenství na hladomor a na druhé straně možnost uznat hlad bez přímého zapojení vojáků a pilotů (našich „nejlepších synů“). Svou roli však sehrála i samotná hromada fotografií a nepopiratelných dokumentů z Gazy. Vytrvalost jednotlivců a organizací při dokumentování a informování – z Gazy i mimo ni – a při ověřování a šíření těchto materiálů v Izraeli a po celém světě nakonec měla dopad.
Izraelské plány na obsazení města Gaza a násilné vysídlení jeho obyvatel do něčeho, co by se dalo přirovnat k koncentračnímu táboru, před jejich možným trvalým vyhnáním z pásma, však hrozí, že se již tak katastrofální situace ještě zhorší. Uchýlí se izraelská veřejnost ještě více do popírání, nebo bude nakonec donucena čelit realitě?
Ron Dudai je docentem na Katedře sociologie a antropologie Ben-Gurionovy univerzity v Negevu.
Zdroj v angličtině ZDE
