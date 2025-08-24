Pentagon zakázal Ukrajině údery hluboko do Ruska
Wall Street Journal uvádí, že Pentagon zablokoval Ukrajině použití amerických taktických raketových systémů Atacms.
Dva američtí představitelé sdělili médiím, že Ukrajina se alespoň v jednom případě pokusila použít Atacms proti cíli, ale bylo jí to zamítnuto na základě „přezkumného mechanismu“ vyvinutého Elbridgem Colbym, náměstkem ministra obrany pro politiku, který upravuje použití amerických zbraní dlouhého doletu nebo zbraní dodaných evropskými spojenci, které využívají americké zpravodajské informace a komponenty.
Podle dvou amerických úředníků a jednoho britského úředníka se tento přezkumný proces vztahuje i na britské řízené střely Storm Shadow, protože jsou závislé na amerických údajích o cílech, uvedl deník The Wall Street Journal.
Přezkumný systém údajně dává americkému ministru obrany Peteovi Hegsethovi pravomoc schvalovat použití raket Atacms, které mají dosah téměř 305 km. Ukrajina již dříve od Bidenovy administrativy získala v listopadu povolení k použití raketového systému proti cílům na území Ruska poté, co do války vstoupily severokorejské jednotky.
Před inaugurací v lednu Trump řekl časopisu Time, že rozhodnutí povolit Ukrajině použití amerických zbraňových systémů k útoku na cíle na území Ruska bylo chybou.
„Velmi důrazně nesouhlasím s vysíláním raket stovky mil do Ruska. Proč to děláme? Jen eskalujeme tuto válku a zhoršujeme ji. To se nemělo dovolit,“ řekl.
Není jasné, zda proces přezkumu amerického ministerstva obrany znamená formální změnu politiky. Ale přichází spolu se zvýšenou kontrolou munice dodávané Ukrajině, protože zásoby USA jsou vyčerpány.
V prohlášení pro deník The Wall Street Journal tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že Trump „velmi jasně řekl, že válka na Ukrajině musí skončit. V současné době nedošlo k žádné změně vojenského postavení v Rusku a na Ukrajině.“
Minulý týden však Trump v rámci snah o zprostředkování rozhovorů mezi ruským prezidentem a Volodymyrem Zelenským řekl, že Ukrajina nemůže porazit Rusko, pokud nebude ve válce „hrát ofenzivně“.
„Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku, aniž by se zaútočilo na zemi útočníka,“ napsal Trump ve čtvrtek. „Je to jako skvělý sportovní tým, který má fantastickou obranu, ale nesmí hrát v útoku. Nemá šanci vyhrát.“
