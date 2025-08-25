Mezi 14 zabitými při izraelském útoku na nemocnici v Gaze jsou čtyři novináři
25. 8. 2025
Od října 2023 bylo v Gaze zabito více než 200 pracovníků médií
Mezi 14 lidmi zabitými při izraelském útoku na nemocnici v jižní Gaze jsou nejméně čtyři palestinští novináři.
Kdo jsou čtyři novináři zabití při izraelském útoku?
Úřad vlády Gazy pro styk s médii uvedl, že při izraelském útoku na Násirovu nemocnici zahynuli tito čtyři novináři:
Hossam al-Masri – fotožurnalista agentury Reuters
Mohammed Salama – fotožurnalista Al Jazeera
Mariam Abu Daqa – novinářka několika médií, včetně The Independent Arabic a Associated Press
Moaz Abu Taha – novinář sítě NBC
„Naši novinářští kolegové byli zabiti, když izraelská okupační armáda spáchala hrůzný zločin bombardováním skupiny novinářů, kteří byli na reportáži v Násirově nemocnici v provincii Khan Younis, a mnoho lidí se stalo obětí tohoto zločinu.
Za spáchání těchto ohavných brutálních zločinů plně zodpovídají izraelská okupační moc, americká administrativa a země podílející se na genocidním zločinu, jako je Spojené království, Německo a Francie.“
Zgtráty těchto novinářů se přidávají k rostoucímu počtu mediálních pracovníků, kteří byli během války terčem útoků a zabiti – podle údajů mediálního úřadu vlády v Gaze jich je nejméně 240.
Celkový počet zahrnuje mnoho novinářů Al Jazeery, mezi nimiž je i korespondent Anas al-Sharif, který byl zabit při izraelském útoku na nemocnici al-Shifa před dvěma týdny.
Organizace na ochranu lidských práv ostře odsoudily izraelské útoky na novináře v Gaze, kde reportéři čelí většímu nebezpečí než kdekoli jinde na světě.
„V moderní historii nebyl žádný konflikt, při kterém by bylo zabito více novinářů než při genocidě Palestinců v pásmu Gazy,“ uvádí Amnesty International.
Proč palestinští novináři reportují z nemocnic?
Reportáž z Deir el-Balah, Gaza
Jsem jedním z palestinských novinářů, kteří reportují z nemocnic.
Jsme uprostřed dvouleté války, během níž jsme byli zbaveni elektřiny a internetu, takže palestinští novináři využívají tyto služby v nemocnicích, aby mohli pokračovat v reportážní činnosti.
Vždy sledujeme zraněné Palestince, pohřby, případy podvýživy, protože ti jsou vždy převezeni do nemocnic.
Proto palestinští novináři dělají z nemocnic svou základnu a nakonec se stávají terčem útoků.
Počet úmrtí v důsledku podvýživy přesáhl 300
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že za posledních 24 hodin zemřelo na podvýživu dalších 11 lidí, včetně dvou dětí.
Celkový počet úmrtí v důsledku hladu a podvýživy v Gaze, kde byla nyní potvrzena hladomorná situace, tak vzrostl na 300, z toho 117 dětí.
Izraelský vražedný dron zabil a zranil novináře
Útok byl proveden sebevražedným dronem.
Cílem byla horní část Násirovy nemocnice, včetně střechy, kde stálo několik novinářů.
Při útoku byl zabit kameraman Hossam al-Masri. Když se zdravotnický personál vydal nahoru, aby poskytl pomoc, došlo k dalšímu útoku, při kterém bylo zraněno několik dalších lidí, včetně dvou novinářů.
Nekonečný cyklus násilí v Gaze
V Gaze, zejména v čtvrtích Zeitoun a Sabra a také v Jabalii, byla další těžká noc. Izraelské síly používají dálkově ovládané výbušné zařízení k ničení celých obytných budov a náměstí.
Provedly také několik leteckých útoků na provizorní stanové tábory v oblasti Remal v Gaze, která je v současné době jednou z nejrušnějších částí města. Nejméně tři Palestinci jsou také uvězněni pod troskami v oblasti Karama v severní části města Gaza.
V městě Gaza, kde jsou Palestinci na útěku, pokračuje nekonečný cyklus násilí. Jsou deprimovaní a hladoví. Nevědí, kam mají jít, a situace se stále zhoršuje.
Zdravotní krize v Gaze: Lékaři jsou bezmocní proti hladomoru, který zabíjí podvyživené děti
Lékaři říkají, že nemohou téměř nic udělat, aby zabránili smrti dětí umírajících hlady v důsledku hladomoru vyvolaného Izraelem v Gaze.
Situace se zhoršuje s eskalací útoků, při nichž Izrael usiluje o obsazení města Gaza a vyhnání téměř milionu Palestinců.
Sedmiletá May Abu Arar je jednou z dětí trpících těžkou podvýživou. Její matka již čtyři měsíce bezmocně přihlíží, jak před jejíma očima chřadne.
„May je tak slabá, že ji musíme krmit injekční stříkačkou. Každý doušek je bolestivý. Její matka říká, že tekutá strava nezabírá,“ řekl Ibrahim al-Khalili z Al Jazeery, který reportoval z města Gaza.
Její matka Nadia Abu Arar říká, že May „vážila 19 kg, ale pak začala hubnout“.
„Je takový nedostatek bílkovin, že se stav mé dcery každým dnem zhoršuje. Lékař mi řekl, že netrpí žádnou nemocí ani nemá žádné předchozí zdravotní potíže. Říkají, že je to všechno kvůli podvýživě... a já nevidím žádné zlepšení.“
„Je to zcela způsobeno člověkem“: Lékařka z Gazy popisuje kolaps zdravotnictví uprostřed hladomoru
Melina, bulharská anestezioložka v Nasser Medical Complex v Khan Younis, popsala dopad hladomoru a bombardování na pacienty a personál v nemocnici.
„Každý den vidím lidi, kteří jsou extrémně hubení... jasně vykazují známky těžké podvýživy,“ řekla ve videu sdíleném nemocnicí. „To ovlivňuje jejich schopnost uzdravovat se a bojovat s infekcemi... a velmi komplikuje jakékoli uzdravení z jakékoli nemoci.“
Melina popsala „úplný kolaps“ zdravotnictví, zásobování potravinami a vzdělávání a dodala: „Nikdy jsem nezažila ani si nedokázala představit, že by taková situace mohla nastat... To, že jsem svědkem této katastrofy, je zcela způsobeno lidmi. Dalo se tomu zabránit.“
Vzpomínala, jak podala anestézii 33letému pacientovi, který měl přijít o pravou ruku, a řekla, že je „mnoho takových jako on“, kteří přišli o „domovy, děti, živobytí, platy“.
„Nikdo opravdu neví, co se stane,“ řekla. „Nejistota a dlouhé trvání této katastrofy jsou opravdu šokující.“
Čtyři lidé zahynuli poté, co izraelské síly zahájily palbu na dav lidí hledajících pomoc
Izraelské útoky na Palestince čekající na pomoc v Gaze pokračují.
Svědci uvedli, že nejméně čtyři lidé zahynuli, když izraelské síly včera zahájily palbu na dav lidí hledajících pomoc poblíž zdravotnického centra GHF v blízkosti Netzarimského koridoru.
„Střelba byla bezohledná,“ citovala agentura AP Mohameda Abeda, otce dvou dětí z uprchlického tábora Bureij.
On a další svědek uvedli, že střelba začala, když se skupina v přední linii pokusila vtrhnout do areálu před jeho plánovaným otevřením.
V prohlášení pro agenturu AP GHF uvedla: „K tomuto incidentu nedošlo v blízkosti našeho areálu ani tak, jak je popsáno.“
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo při hledání pomoci v distribučních centrech nebo podél tras konvojů OSN a dalších humanitárních organizací zabito více než 2 000 Palestinců a asi 13 500 jich bylo zraněno.
MSF požaduje uzavření center GHF v Gaze kvůli „organizovanému zabíjení“
