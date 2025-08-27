Rusko: Po zmizení benzínu ve čtyřech regionech bylo vedení ropných společností povoláno do vlády
27. 8. 2025
Již podruhé za poslední dva týdny byli vrcholoví manažeři ruských ropných společností předvoláni na schůzku s vládou kvůli rostoucímu nedostatku benzínu, který zachvátil regiony od Krymu po Kurilské ostrovy.
Další setkání se uskutečnilo v pondělí 25. srpna za účasti vicepremiéra Alexandra Novaka, hlásí Interfax s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Podle nich Novak požádal vedoucí představitele ropného průmyslu, aby byli osobně přítomni.
Předchozí setkání s ropnými společnostmi se uskutečnilo 14. srpna - krátce poté, co velkoobchodní ceny benzínu dosáhly historických rekordů. Od té doby se ale situace jen zhoršila: benzín Ai-92 a Ai-95 na burze přepsaly absolutní maxima - 72,6 tisíce rublů za tunu, respektive 82,2 tisíc rublů za tunu, a drony zasáhly nejméně tři další ropné rafinérie. Rafinerie ve Volgogradu byla zastavena 15. srpna, rafinerie Syzran 18. srpna a 21. srpna zachvátil požár rafinerie v Novošachtinsku.
Nejméně čtyři regiony se potýkaly s nedostatkem benzínu: na čerpacích stanicích na Krymu a v Transbajkalsku se začaly prodávat pohonné hmoty na příděl, v Primorje se začaly řadit hodinové fronty na čerpacích stanicích a na Kurilských ostrovech byl v pondělí prodej benzínu zcela pozastaven.
Podle zdrojů Interfaxu měl Novak diskutovat s ropným průmyslem o možnosti využití stávajících zásob benzínu k zajištění dostatečných dodávek. Kromě toho se uvažuje o zvýšení standardu pro prodej benzínu na burze z 15 % na 17 % a omezení burzovních transakcí, při kterých si ropné společnosti prodávají benzín samy.
Rusko v srpnu ztratilo asi 13 % své rafinérské kapacity. Od začátku měsíce úřady zakázaly vývoz benzínu. To však poskytne trhu pouze 150 tisíc tun měsíčně a nepomůže to zcela odstranit deficit, uvedly dříve zdroje Reuters v ropných společnostech.
Podle nich se s největší pravděpodobností ruské úřady stejně jako v roce 2024 budou muset obrátit na Alexandra Lukašenka o pomoc a dovážet benzín z Běloruska.
Zdroj v ruštině: ZDE
