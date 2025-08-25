Skutečně se v Evropě najde člověk, který ještě věří Trumpovi?
25. 8. 2025
/
Bohumil Kartous
Je to směšné stále víc. Donald Trump, odsouzený podvodník, se veřejně projevuje jako člověk s kritickým nedostatkem inteligence a reálnými kroky podporuje Rusko. Přesto se jaksi veřejně spoléhá na jeho „umění dohody“.
Acta non verba. Zase jsem viděl ty zoufalé snahy hledat v nedávném setkání Trumpa se Zelenským a politickými lídry Evropy stopu po naději, že existuje nějaká dosud neprobádaná strategie, prostřednictvím které lze s klaunem najít společnou řeč v podpoře Ruskem napadené Ukrajiny.
Podobné snahy se - často - odehrávají za hranou intelektuální důstojnosti, protože je při ní nutné pominout všechny ty známé skutečnosti, které z Trumpa dělají aktivního podporovatele dlouhodobých zájmů ruského kleptokratického syndikátu.
Nevím, kolik energie je potřeba použít k tomu, aby člověk popřel očividné sympatie Trumpa vůči kágébácké hlavě Ruska Putinovi a zároveň vytvořil z homeopatických náznaků jeho shody s aliančními partnery pevný konstrukt o nějakém společném postupu. Ve světle vtíravých skutečností to musí být velmi bolestivý proces, minimálně pro člověka schopného pojmout v úvahu kritické penzum souvislostí.
Jednou z nich je používání účinných zbraňových systémů k likvidaci vojenských a infrastrukturních cílů na území agresora. Ukrajina se dlouho snažila dosáhnout ze strany západních podporovatelů, dodavatelů zbraní, souhlasu s tím, aby mohla tyto zbraně použít k oslabení Ruska v jeho zázemí. Tento požadavek je logický a v této válce zcela oprávněný, protože tato taktika může efektivně oslabit agresora v jeho snaze okupovat další území a útočit na civilní obyvatelstvo. Rusko zcela systematicky vraždí ukrajinské civilisty raketovými útoky ze základen na ruském a běloruském území, stejně tak shazováním leteckých bomb, případně útoky dronů. Vojenské základny, továrny na výrobu zbraní, jejich komponent, případně munice, stejně jako energetické zdroje pro válečnou výrobu a mašinérii jsou legitimní terče nikoliv útoku, ale obrany napadeného.
Ukrajině se na konci Bidenova období, v listopadu 2024, podařilo dosáhnout souhlasu s použitím raket dlouhého doletu k zásahům na ruském území. Netýká se to přitom jen amerických raketových systémů Atacms, ale i britských Storm Shadow, jejichž použití závisí na americké podpoře při navádění.
Trumpova administrativa tento souhlas zjara „revidovala“, jak vyplývá z informací zveřejněných nejprve ve Wall Street Journal a následně v dalších významných médiích. Jinými slovy, Trump, jehož němá manželka píše starostlivý dopis kágébákovi a vyzývá ho, aby „zohlednil zájmy dětí“, tyto zájmy ochotně ignoruje ve prospěch ruského systematického vraždění na ukrajinském území.
Trump sám ostatně vysvětluje své chápání agrese Ruska vůči Ukrajině na úrovni pětiletého děcka, člověka stiženého demencí, případně osoby s povážlivě nízkým IQ, když předpokládá, že situace „je podobná, jako když se dvě děti perou a je třeba je nechat nějakou dobu prát se“.
Kam zmizel ten okamžitý mír, kterého „génius“ dosáhne během jednoho dne? CNN (nikoliv Prima, skutečný CNN) spočetla, že Trump celkem 53× sdělil, že mír během jednoho dne zařídí. Kde je?
Předstírání ochoty jednat s ukrajinským prezidentem a evropskými spojenci je ve světle těchto skutečností průhledný klam odsouzeného podvodníka a lháře, jenž nerozumí ničemu jinému než hrubé síle a vydírání. Bylo by proto důstojné nadále nepředstírat, že s tímto lidským neštěstím lze zacházet jako s partnerem.
