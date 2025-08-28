Ohnisko šíření ruské propagandy v ČR je na Kladně. Česká vláda to netuší
28. 8. 2025
čas čtení < 1 minuta
Fialova vláda je neefektivní úplně ve všem. Nedokáže ani tak jednoduchou věc, jako ubránit se proti lživé ruské propagandě
Dezinformační weby jsou registrované v zahraničí, provozovatele nemáme šanci dohledat, zní jedna z hlavních výmluv státní správy, proč se s dezinfoweby šířícími ruský sankcionovaný obsah nic nedělá.— Vojtěch Boháč (@Svratkin) August 28, 2025
Víte, proč si to ti, co to říkají, také reálně myslí? Protože se podle všeho…
💥BANG!💥— Vojtech Pecka (@VojtechPecka) August 28, 2025
🔎Našli jsme, kdo provozuje největší portál ruské propagandy v ČR — CZ24_news.
🕵️♀️Anonymní server, který se explicitně hlásí k tomu, že není loajální Česku ani EU.
🐾Stopy vedou do Kladna. K místopředsedkyni strany požadující vystoupení z NATO a EU.
1/🧵 pic.twitter.com/pOuaeWG2OR
