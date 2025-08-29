Putinova dlouhá hra
29. 8. 2025
Krvavá válka vedená Vladimirem Putinem a jeho režimem proti nezávislému ukrajinskému státu, s cílem jeho zničení, nikdy nebyla jen otázkou podrobení svého největšího evropského souseda.
Kreml je stejně tak odhodlán získat zpět status supervelmoci, který Rusko ztratilo v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu, a věří, že podrobení Ukrajiny tomuto cíli pomůže.
Tento ztracený status kdysi zahrnoval, mimo jiné, vedení rozhovorů s Američany jako s rovnými – dvěma vůdci, kteří rozhodují o osudu Evropy, ne-li světa. Trump udělil Putinovi tento status na Aljašce.
Rusko hraje dlouhou hru. Kreml je pevně přesvědčen, že je zapojen do existenční války se Západem, a v tomto soupeření Moskva nikdy vážně neuvažovala o trvalé mírové dohodě jako o životaschopné možnosti. Buď jsme to my, nebo oni – to je poučení, které si z traumatické historie Ruska vzali dnes již starší členové ruské Rady bezpečnosti, většinou horliví studenti historie, kteří ztratili svou první kariéru ve vřavě kolem rozpadu Sovětského svazu.
Podle jejich názoru každá mírová dohoda, kterou Rusko uzavřelo se západními mocnostmi, vedla buď k další válce, nebo vyvolala krvavou změnu režimu, po níž následoval rozpad ruského státu.
Řešením režimu je vyvolávat boje s menšími sousedy od války s Gruzií v roce 2008 a prodávat ruskému lidu obnovu národní hrdosti prostřednictvím militarismu.
Ale zatímco taková je politika, rétorika je velmi odlišná. Kremelská elita je přesvědčena, že skutečný mír je z podstaty věci nedosažitelný, ale nemůže toho říci mnoho. Proto hraje hru na obviňování – a cílem Kremlu, jak taktickým, tak strategickým, je svalit vinu za toto selhání na Evropu.
Tento protievropský narativ je zaměřen na více cílových skupin.
Jednou z nich je Donald Trump a jeho okolí, o němž Kreml doufá, že by mohl hledat cestu z konfliktu a padoucha, který by ho zbavil odpovědnosti.
Dalším je domácí publikum v Rusku, stále více unavené válkou, s pocitem deprese hmatatelným po celém Rusku, nejviditelněji ve velkých městech, jako je Moskva a Petrohrad.
Trumpovo znovuzvolení nafouklo očekávání rychlého ukončení války, a to i v armádě, a Putin se s tím nyní musí vypořádat. Naštěstí z hlediska režimu ruské průzkumy veřejného mínění ukázaly mezi obyčejnými Rusy větší nepřátelství vůči Evropě než vůči USA, což Kreml považuje za současných okolností za velmi užitečné.
Poslední zpráva je určena evropským voličům. Kreml si nenechal ujít únorový projev J.D. Vance v Mnichově, kde zaútočil na migrační politiku a politiku svobody projevu evropských spojenců, a pokud se naskytne příležitost říci Evropanům, že míru lze dosáhnout nahrazením jejich liberálních elit nacionalistickými vládami, Rusko si ji nenechá ujít.
Poté, co Putin dosáhl kýženého výsledku na Aljašce, přejde ke svému dalšímu cíli: oddělit otázku "ukrajinského konfliktu", jak to nazývá Kreml, od globálního postavení Ruska.
Status quo – ve kterém je Rusko Západem vnímáno výhradně jako agresor a vyvrhel – je pro Putina a jeho vnitřní kruh stále více frustrující. Jeho cílem je zredukovat válku do stavu, v jakém byla v letech 2014-2022, kdy byly vztahy s USA mrazivé, ale uctivé. To by zredukovalo ruské imperiální úsilí na pouhou jednu z mnoha diplomatických záležitostí, nikoliv na jedinou, určující otázku, která určuje roli Ruska na světové scéně.
Pokud by to bylo úspěšné, Rusko by pak znovu vstoupilo do rozhovorů na vysoké úrovni se Spojenými státy o kontrole strategických zbraní, Středním východě a tak dále, přičemž by Ukrajina zůstala mimo hlavní agendu. A odtud bude Kreml tlačit na zrušení sankcí, které jsou pro Moskvu nejdůležitější – těch, které se zaměřují na pohyb kapitálu a technologií.
Kreml se zoufale potřebuje znovu připojit k bankovní síti SWIFT pro mezinárodní transakce a také obnovit přístup k moderním západním technologiím, jejichž nedostatek se stal vážnou překážkou pro rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, který nyní zaostává.
Jak v červenci poznamenala zpráva Chatham House: "Být 'dost dobrý' na to, abys prodloužil válku proti Ukrajině, není totéž jako držet krok se západním (a čínským) pokrokem ve vojenských technologiích." Má-li ruský militarismus vzkvétat, jak Putin zamýšlí, je třeba tyto problémy vyřešit.
Paradoxně Kreml nemá zájem na zrušení všech západních sankcí, například těch, které přispěly k izolaci Ruska od Západu. Kreml už nepotřebuje ani nechce schengenská víza pro ruské turisty, americké a evropské profesory vyučující ruské studenty nebo děti elit studující na Harvardu a Oxfordu. Putin chápe, že úzké vazby se Západem vystavují Rusy nebezpečným liberálním myšlenkám.
Když jsou ruské orgány konfrontovány s volbou mezi cenou stability a cenou modernizace prostřednictvím globalizace, mají sklon volit izolaci – jak to dělaly po staletí.
Když se car Mikuláš I., smrtelně se obávající politických změn a hluboce traumatizovaný vzpourou děkabristů, doslechl o revoluci v Paříži v červenci 1830, okamžitě odvolal všechny ruské občany z Francie do Ruska, včetně aristokratů, aby zabránil šíření viru francouzské revoluce mezi jeho krajany. Zmrazil zemi a zastavil inovace, ale zajistil si svůj režim.
Putin se nyní snaží dělat totéž, s cílem vybrat si od Západu to, co potřebuje, zatímco drží Rusy v karanténě od jeho myšlenek.
Zdroj v angličtině: ZDE
