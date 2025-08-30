Dalších 11 mrtvých při izraelském leteckém útoku v Gaze
30. 8. 2025
čas čtení 15 minut
Při izraelském leteckém útoku v čtvrti al-Nasr na západě města Gaza bylo zabito jedenáct lidí, sdělil zdroj z nemocnice Al-Shifa
Dánský ministr zahraničí je připraven uvalit sankce na izraelské ministry
Dánský ministr zahraničí uvedl, že jeho země je připravena uvalit sankce na ministry izraelské vlády a pozastavit obchodní část dohody o přidružení mezi EU a Izraelem.
Před sobotním zasedáním ministrů zahraničí EU v Kodani Lars Lokke Rasmussen, jehož země zastává rotující předsednictví EU, uvedl, že Dánsko považuje za nutné přijmout opatření, aby přesvědčilo Izrael k omezení násilí v Gaze.
„Jsme svědky nejkatastrofálnější humanitární katastrofy. Izrael musí změnit svůj kurz,“ řekl.
Pozastavení obchodní kapitoly dohody o přidružení EU s Izraelem by znamenalo obnovení cel na obchod Izraele s EU, jeho největším obchodním partnerem.
V postoji Evropské unie k přijetí opatření proti Izraeli přetrvávají velké rozdíly
Existují hluboké rozdíly a zůstává otázkou, zda se podaří tyto rozdíly překlenout.
Na jedné straně stojí Německo, Rakousko, Itálie, Maďarsko a ČR, které jsou pevně proizraelské a odmítají jakékoli snahy o uvalení sankcí s argumentem, že taková opatření jsou zbytečná a že nyní není vhodná doba k jejich přijetí.
Na druhé straně jsou země jako Španělsko, Irsko, některé pobaltské státy a skandinávské země, které zdůrazňují, že nyní je ten správný čas – uznat Palestinu, uvalit sankce a pozastavit dohodu o přidružení s Izraelem, aby se světu ukázalo, že Evropa stojí za svými ideály a principy.
Je nepravděpodobné, že by se tyto rozdíly dnes zmenšily. Někteří navrhují začít symbolickými a menšími kroky, jako jsou obchodní omezení nebo zákaz vstupu izraelských ministrů, zejména Itamara Ben-Gvira a Bezalela Smotriche, do Evropské unie, než budou zavedena širší opatření.
OSN varuje Izrael před „hrozivými dopady“ plánovaného útoku na město Gaza
Počet obětí v Gaze stoupá
Při dnešním izraelském útoku bylo zabito nejméně 44 Palestinců. Mezi zabitými je 20 Palestinců z města Gaza.
Šéf Červeného kříže říká, že hromadná evakuace města Gaza je „nemožná“
Šéfka Červeného kříže odsoudila izraelské plány na nucené hromadné vyhnání obyvatel města Gaza před vojenským převzetím moci a trvá na tom, že to nelze provést bezpečně.
„Za současných podmínek je nemožné provést hromadnou evakuaci města Gaza bezpečným a důstojným způsobem,“ uvedla prezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaric Eggerová a popsala evakuační plán jako „nejen neproveditelný, ale i nepochopitelný“.
Členské státy EU se při setkání ministrů zahraničí neshodly na sankcích proti Izraeli za válku v Gaze
Rozdělení ministři zahraničí EU se přou o to, jaké kroky podniknout v souvislosti s genocidní válkou Izraele v Gaze poté, co šéf humanitární pomoci bloku vyzval, aby „našli silný hlas, který odráží naše hodnoty a principy“ uprostřed izraelské smrti, ničení a uměle vyvolaného hladomoru v obléhané enklávě.
Ministři z 27 členských zemí EU se sešli, aby v sobotu na schůzce v dánském hlavním městě Kodani diskutovali o válce.
Mezi členskými státy panují rozdíly, například Španělsko a Irsko chtějí vyvinout silný tlak na Izrael, aby zastavil své represivní útoky na Palestince, zatímco jeho pevní spojenci, jako Německo a Maďarsko, chtějí podniknout jen minimální nebo žádné kroky.
V Gaze dnes zahynuli další lidé čekající na pomoc
Nejméně tři Palestinci byli zabiti izraelskou palbou, když čekali na pomoc v jižní Gaze, oznámila Násirova nemocnice.
Učitel hudby využívá neúprosný soundtrack války v Gaze k odporu proti Izraeli
Učitel hudby v Gaze našel způsob, jak pomoci ostatním kolem sebe vyrovnat se s neúprosnými a děsivými zvuky a hrůznými důsledky izraelské genocidní války.
Neustálý hukot izraelských dronů nad hlavami obyvatel je mnohem trvalejší než neustálé výstřely a výbuchy, které provázejí izraelskou válku proti obléhané enklávě.
Mnoho Palestinců žijících v Gaze považuje jejich zvuk za nesnesitelný, řekl a vysvětlil, že „nejde jen o sledování, ale o psychologickou válku – zvuk, který má lidi znervóznit a zlomit“.
Učitel hudby Ahmed Abu Amsha našel kreativní způsob, jak pomoci těm, kteří se cítí ohroženi hrozivým bzučením nad hlavami, a to tím, že tento zvuk, který má trápit, proměnil v něco pozitivního: píseň.
Počet obětí v Gaze
Od úsvitu bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 35 Palestinců, včetně čtyř lidí, kteří hledali pomoc, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze a zároveň zveřejnilo tyto statistiky:
V pátek bylo v Gaze zabito 66 lidí a 345 bylo zraněno.
Od začátku izraelské války v Gaze v říjnu 2023 bylo zabito nejméně 63 371 lidí a 159 835 bylo zraněno.
Od porušení příměří Izraelem 18. března bylo zabito nejméně 11 240 lidí a 47 794 bylo zraněno.
Za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 15 lidí, kteří hledali pomoc, a 206 bylo zraněno.
Celkem bylo při hledání pomoci zabito 2 218 lidí a více než 16 434 bylo zraněno.
Za posledních 24 hodin bylo kvůli hladomoru a podvýživě zabito nejméně 10 lidí.
UNRWA požaduje, aby Izrael povolil pomoc hladovějící Gaze
UNRWA tvrdí, že izraelský zákaz humanitární pomoci do Gazy „musí být zrušen“.
V příspěvku na Twitteru agentura uvedla, že má sklady plné pomoci, kterou chce dopravit do Gazy, kde globální monitor hladomoru minulý týden potvrdil, že dochází k hladomoru.
„Naše sklady v Egyptě a Jordánsku jsou plné a připravené naplnit asi 6 000 nákladních vozidel,“ uvedla agentura a dodala, že má „systém pro bezpečnou a rozsáhlou distribuci pomoci“.
Počet obětí v Gaze stoupá
Při dnešním izraelském útoku bylo zabito nejméně 44 Palestinců. Mezi zabitými je 20 Palestinců z města Gaza.
Šéf Červeného kříže říká, že hromadná evakuace města Gaza je „nemožná“
Šéfka Červeného kříže odsoudila izraelské plány na nucené hromadné vyhnání obyvatel města Gaza před vojenským převzetím moci a trvá na tom, že to nelze provést bezpečně.
„Za současných podmínek je nemožné provést hromadnou evakuaci města Gaza bezpečným a důstojným způsobem,“ uvedla prezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaric Eggerová a popsala evakuační plán jako „nejen neproveditelný, ale i nepochopitelný“.
Členské státy EU se při setkání ministrů zahraničí neshodly na sankcích proti Izraeli za válku v Gaze
Rozdělení ministři zahraničí EU se přou o to, jaké kroky podniknout v souvislosti s genocidní válkou Izraele v Gaze poté, co šéf humanitární pomoci bloku vyzval, aby „našli silný hlas, který odráží naše hodnoty a principy“ uprostřed izraelské smrti, ničení a uměle vyvolaného hladomoru v obléhané enklávě.
Ministři z 27 členských zemí EU se sešli, aby v sobotu na schůzce v dánském hlavním městě Kodani diskutovali o válce.
Mezi členskými státy panují rozdíly, například Španělsko a Irsko chtějí vyvinout silný tlak na Izrael, aby zastavil své represivní útoky na Palestince, zatímco jeho pevní spojenci, jako Německo a Maďarsko, chtějí podniknout jen minimální nebo žádné kroky.
V Gaze dnes zahynuli další lidé čekající na pomoc
Nejméně tři Palestinci byli zabiti izraelskou palbou, když čekali na pomoc v jižní Gaze, oznámila Násirova nemocnice.
Učitel hudby využívá neúprosný soundtrack války v Gaze k odporu proti Izraeli
Učitel hudby v Gaze našel způsob, jak pomoci ostatním kolem sebe vyrovnat se s neúprosnými a děsivými zvuky a hrůznými důsledky izraelské genocidní války.
Neustálý hukot izraelských dronů nad hlavami obyvatel je mnohem trvalejší než neustálé výstřely a výbuchy, které provázejí izraelskou válku proti obléhané enklávě.
Mnoho Palestinců žijících v Gaze považuje jejich zvuk za nesnesitelný, řekl a vysvětlil, že „nejde jen o sledování, ale o psychologickou válku – zvuk, který má lidi znervóznit a zlomit“.
Učitel hudby Ahmed Abu Amsha našel kreativní způsob, jak pomoci těm, kteří se cítí ohroženi hrozivým bzučením nad hlavami, a to tím, že tento zvuk, který má trápit, proměnil v něco pozitivního: píseň.
Počet obětí v Gaze
Od úsvitu bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 35 Palestinců, včetně čtyř lidí, kteří hledali pomoc, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze a zároveň zveřejnilo tyto statistiky:
V pátek bylo v Gaze zabito 66 lidí a 345 bylo zraněno.
Od začátku izraelské války v Gaze v říjnu 2023 bylo zabito nejméně 63 371 lidí a 159 835 bylo zraněno.
Od porušení příměří Izraelem 18. března bylo zabito nejméně 11 240 lidí a 47 794 bylo zraněno.
Za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 15 lidí, kteří hledali pomoc, a 206 bylo zraněno.
Celkem bylo při hledání pomoci zabito 2 218 lidí a více než 16 434 bylo zraněno.
Za posledních 24 hodin bylo kvůli hladomoru a podvýživě zabito nejméně 10 lidí.
UNRWA požaduje, aby Izrael povolil pomoc hladovějící Gaze
UNRWA tvrdí, že izraelský zákaz humanitární pomoci do Gazy „musí být zrušen“.
V příspěvku na Twitteru agentura uvedla, že má sklady plné pomoci, kterou chce dopravit do Gazy, kde globální monitor hladomoru minulý týden potvrdil, že dochází k hladomoru.
„Naše sklady v Egyptě a Jordánsku jsou plné a připravené naplnit asi 6 000 nákladních vozidel,“ uvedla agentura a dodala, že má „systém pro bezpečnou a rozsáhlou distribuci pomoci“.
Zprávy z Deir el-Balah, Gaza
Podle zdrojů a svědků v čtvrti Zeitoun v Gaze dochází k velmi intenzivnímu dělostřeleckému ostřelování a bombardování nepřestalo od časných ranních hodin.
Intenzivní útoky se však odehrávají i v jiných částech Gazy.
Podle zdrojů a svědků v čtvrti Zeitoun v Gaze dochází k velmi intenzivnímu dělostřeleckému ostřelování a bombardování nepřestalo od časných ranních hodin.
Intenzivní útoky se však odehrávají i v jiných částech Gazy.
V centrální části bylo při izraelském útoku na dům v uprchlickém táboře Nuseirat zabito nejméně pět lidí, včetně dvou dětí. Pod troskami je podle odhadů uvězněno nejméně 15 lidí, které se snaží zachránit týmy civilní obrany.
Izraelští osadníci vtrhli do palestinské komunity Shalla al-Auja severně od Jericha na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Skupina osadníků vnikla do beduínské komunity, vypustila do jejich domů ovce a zničila jejich majetek.
Hassan Malihat z organizace Al-Baidar pro obranu práv beduínů uvedl, že tento nejnovější incident je součástí série útoků izraelských osadníků z nelegálních osad v okolí Shalla al-Auja, jejichž cílem je vyhnat komunitu z jejich domovů.
Izraelští osadníci vtrhli do palestinské komunity Shalla al-Auja severně od Jericha na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Skupina osadníků vnikla do beduínské komunity, vypustila do jejich domů ovce a zničila jejich majetek.
Hassan Malihat z organizace Al-Baidar pro obranu práv beduínů uvedl, že tento nejnovější incident je součástí série útoků izraelských osadníků z nelegálních osad v okolí Shalla al-Auja, jejichž cílem je vyhnat komunitu z jejich domovů.
Od úsvitu bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 21 Palestinců, včetně čtyř lidí, kteří hledali pomoc.
Dalších deset Palestinců zemřelo v Gaze během 24 hodin hlady
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zaznamenalo za posledních 24 hodin 10 úmrtí „v důsledku hladomoru a podvýživy“. Mezi oběťmi izraelského hladomoru jsou i tři děti.
Celkový počet úmrtí souvisejících s hladem od začátku války v Gaze tak vzrostl na 332, z toho 124 dětí.
Od té doby, co globální monitor hladomoru potvrdil, že v některých částech Gazy panuje hladomor, bylo zaznamenáno celkem 54 úmrtí souvisejících s hladem, včetně devíti dětí.
Írán zatkl osm osob obviněných ze špionáže pro Izrael
Íránská Revoluční garda oznámila, že zatkla osm osob podezřelých z pokusu o předání souřadnic citlivých míst a podrobností o vysokých vojenských představitelích izraelské tajné službě Mossad.
Jsou obviněni z toho, že poskytli informace izraelské špionážní agentuře Mossad během izraelské letecké války proti Íránu v červnu, kdy Izrael zaútočil na íránská jaderná zařízení a zabil vysoké vojenské velitele i civilisty.
Prohlášení IRGC tvrdí, že podezřelí absolvovali speciální výcvik od Mossadu prostřednictvím online platforem. Uvádí, že byli zadrženi v severovýchodním Íránu a že byly zabaveny materiály pro výrobu odpalovacích zařízení, bomb, výbušnin a nástražných min.
Izraelské síly zadržely sedm Palestinců při raziích na okupovaném Západním břehu
Podle palestinského mediálního úřadu pro vězně izraelské síly zadržely při raziích na okupovaném Západním břehu za úsvitu sedm Palestinců.
V provincii Betlém bylo pět mužů zadrženo v al-Ubeidiya, 6 km východně od Betléma, a další v oblasti Abu Najim, rovněž na východ od města.
V provincii Hebron byl jeden muž zatčen v ad-Dhahiriya, jihozápadně od Hebronu.
Palestinská žena zabita v Gaze
Žena byla zabita v oblasti az-Zarqa severovýchodně od Gazy při izraelském dělostřeleckém útoku.
Od úsvitu bylo při izraelských útocích zabito nejméně 18 Palestinců.
Hamas varuje, že izraelští rukojmí budou v bojových zónách v Gaze v ohrožení, a konstatuje, že v případě jejich zabití zveřejní důkazy
USA zakazují palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi účast na Valném shromáždění OSN, potvrdil představitel ministerstva zahraničí
Palestinský prezident Mahmúd Abbás nebude mít povoleno vstoupit do Spojených států, aby se zúčastnil Valného shromáždění OSN naplánovaného na září, sdělil představitel amerického ministerstva zahraničí.
„Abbás je tímto opatřením postižen spolu s přibližně 80 dalšími představiteli Palestinské samosprávy,“ uvedl představitel.
V pátek ráno ministerstvo oznámilo, že ministr zahraničí Marco Rubio „odmítá a ruší víza“ členům Organizace pro osvobození Palestiny a Palestinské samosprávy před zasedáním Valného shromáždění.
Izraelská palba zabila 48 Palestinců v Gaze, počet obětí podle ministerstva přesáhl 63 000
■ Představitelé izraelské armády odhadují, že Húsíové budou reagovat na útoky izraelského letectva, které ve čtvrtek provedlo v jemenském hlavním městě Saná. Izraelské letectvo zaútočilo na několik cílů v Saná, včetně oblasti, kde se podle vojenského zpravodajství setkali vysokí představitelé Húsíů. Výsledky útoků budou teprve určeny.
■ Mluvčí vojenského křídla Hamásu Abu Obeida uvedl, že skupina se bude snažit chránit rukojmí, které drží, uprostřed zesilující izraelské ofenzívy na město Gaza.
■ Izraelská armáda v pátek oznámila, že v posledních dnech její síly zatkly v Sýrii podezřelé osoby, které podle ní „byly zapojeny do teroristických aktivit proti jednotkám IDF“.
■ IDF uvedla, že lituje zranění dvou libanonských vojáků v důsledku technické poruchy po úderu dronu v jižním Libanonu.
■ Izraelské ministerstvo obrany kritizovalo rozhodnutí britské vlády zakázat účast izraelských vládních a vojenských představitelů na obranném veletrhu.
■ Izraelské obranné síly oznámily, že zruší dříve oznámené denní 10hodinové „humanitární přestávky“ v Gaze, kterou označily za bojovou zónu.
■ Izraelská armáda oznámila, že nalezla tělo Ilana Weisse, který byl zavražděn během útoku Hamásu 7. října 2023, spolu s ostatky druhého rukojmího, jehož identifikace stále probíhá.
Ministři EU budou v Kodani čelit rozporům ohledně Gazy
Ministři zahraničí Evropské unie se v sobotu budou zabývat rozporům ohledně války v Gaze poté, co šéf humanitární pomoci bloku vyzval, aby „našli silný hlas, který odráží naše hodnoty a principy“.
Ministři z 27 členských zemí EU budou o válce diskutovat na schůzce v dánském hlavním městě Kodani, ale neočekává se, že dojdou k nějakému rozhodnutí. Mnohé vlády EU ostře kritizovaly postup Izraele ve válce, zejména kvůli úmrtím civilistů a omezením dodávek humanitární pomoci. Protesty zesílily poté, co globální monitor hladomoru, který spolupracuje s OSN a významnými humanitárními organizacemi, minulý týden oznámil, že v Gaze panuje hladomor – což Izrael odmítl.
Členské státy EU se však neshodly na společné reakci, přičemž některé volají po ekonomických opatřeních, která by vyvinula tlak na Izrael, a jiné zdůrazňují touhu zachovat dialog. Výkonný orgán EU minulý měsíc navrhl omezit přístup Izraele k programu EU na financování výzkumu, ale návrh zatím nezískal dostatečnou podporu členských států, aby mohl být přijat. Diplomaté uvádějí, že návrh podpořily země jako Francie, Nizozemsko, Španělsko a Irsko, ale jiné země, jako Německo a Itálie, jej zatím nepodpořily.
Hadja Lahbib, evropská komisařka pro krizové řízení, která dohlíží na humanitární pomoc EU, uvedla, že „je čas, aby EU našla společný hlas ohledně Gazy“.
V rozhovoru s novináři v Bruselu tento týden odmítla upřesnit, jaká opatření by podle ní měla být přijata, ale dala jasně najevo, že chce vyvinout větší tlak na Izrael. „To, co se tam děje, mě pronásleduje a mělo by pronásledovat nás všechny,“ řekla o Gaze. „Protože je to tragédie. A historie nás bude soudit.“
Izraelská policie nařídila zrušení benefiční akce pro civilisty v Gaze, která se měla konat v pátek v Jeruzalémě
Podle příkazu k zrušení akce, vydaného velitelem jeruzalémské okresní policie na základě izraelského protiteroristického zákona, by se na akci konaly aktivity, jejichž „cíle, účel a výsledky by mohly sloužit a/nebo financovat teroristickou skupinu Hamás“.
Benefiční akci organizovalo hnutí Standing Together, židovsko-arabská organizace pro soužití, která byla jednou z prvních izraelských skupin, které organizovaly protesty za příměří v Gaze. V posledních několika měsících se Standing Together aktivně podílelo na dodávkách pomoci a potravin, darovaných izraelskými občany, Palestincům v Gaze.
Ve čtvrtek večer byli organizátoři sbírky předvoláni na policejní stanici v Jeruzalémě, kde jim bylo sděleno, že na základě stížnosti pravicového aktivisty Shai Glicka, generálního ředitele organizace Btsalmo, byl vydán příkaz zakazující konání akce.
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan oznámil, že Ankara přeruší všechny ekonomické vztahy s Izraelem a uzavře svůj vzdušný prostor pro izraelská letadla, a dodal, že jeho země nedovolí tureckým lodím kotvit v izraelských přístavech.
Zdroj v angličtině ZDE ZDE
356
Diskuse