Vláda oznámila téměř úplné zastavení hospodářského růstu v Rusku
29. 8. 2025
čas čtení
2 minuty
Vojenský boom, který ruská ekonomika zažila v letech 2023-24, přišel vniveč. V červenci 2025 se hospodářský růst v zemi prakticky zastavil: jeho tempo činilo meziročně 0,4 %, informovalo ve středu ministerstvo hospodářského rozvoje.
Ve srovnání s červnem (1 %) ekonomika zpomalila 2,5krát a ve srovnání s prosincem loňského roku (4,5 %) jedenáctkrát.
Průmysl byl na pokraji stagnace s růstem 0,7 %. A odvětví, která v loňském roce rychle rostla, sklouzla do hluboké recese. Výroba oděvů se propadla o 7 %, nábytku o 12 %, elektrických zařízení o 6,5 %. Pokles v metalurgii zrychlil na 10,2 %.
Výroba potravin byla v lednu až červenci v červených číslech o 1,1 %, nákladní doprava klesla o 1,5 %. Dokonce i ve vojensko-průmyslovém komplexu (výroba "hotových kovových výrobků", výroba "počítačů, elektroniky a optiky") klesla tempa růstu 3,5-5krát.
"Ekonomika zjevně začíná trpět kvůli nerovnováze, která se nahromadila během války," říká Liam Peach, hlavní ekonom rozvíjejících se trhů ve společnosti Capital Economics. Více než 20 bilionů rublů, které stát rozdělil armádě, vojákům z povolání a obranným továrnám, vytvořilo iluzi bohatství. Návratnost však přišla v podobě prudkého nárůstu inflace, rostoucích úrokových sazeb a rostoucích problémů pro podniky.
Nyní ekonomika "balancuje na pokraji recese", uvedla Taťána Orlova, hlavní ekonomka rozvíjejících se trhů ve společnosti Oxford Economy. Pokud se Kreml rozhodne válku prodloužit, "další tvrdé sankce", pravděpodobně zaměřené na energetický sektor, by mohly vyvolat ekonomický pokles, řekla.
Ministerstvo hospodářského rozvoje, které původně očekávalo růst HDP v letošním roce o 2,5 %, snížilo prognózu na 1,5 %. MMF předpovídá zpomalení ruské ekonomiky na 0,9 % z 4,3 % o rok dříve a ekonomové dotazovaní Vysokou školou ekonomickou na 1,2 %. Centrální banka předpovídá růst o 1-2 % v letošním roce a pouze o 0,5-1,5 % v příštím roce.
Přebytek finančních prostředků, které byly použity na stimulaci ekonomiky, vysychá, říká ekonom Vladislav Inozemcev. Aby úřady mohly pokračovat v podpoře vojenského průmyslu, budou muset zvýšit daně a stáhnout zdroje z civilního sektoru, což zpomalí růst, vysvětluje.
Zdroj v ruštině: ZDE
190
Diskuse