"Velký" plán pro Gazu: Trumpovský plán rychlého zbohatnutí založený na válečných zločinech, umělé inteligenci a turistice
1. 9. 2025
Navrhovaný plán, jak jej odhalil deník Washington Post, jen potvrzuje podezření, že americká administrativa se soustřeďuje výhradně na iluzorní ekonomické iniciativy a málo se zajímá o blaho Palestinců nebo realitu na místě, ať už v Gaze, Izraeli, na Západním břehu nebo na širším Středním východě.
Nedělní zpráva deníku Washington Post o poválečném plánu pro Gazu, který koluje v Trumpově administrativě, nabízí dosud nejkonkrétnější vizi takzvaného „dne poté“.
Ačkoli americký prezident Donald Trump tento plán dosud formálně neschválil, zveřejněný návrh je velmi nevážným pokusem, který má jen málo společného s realitou. Spíše jen potvrzuje podezření, že americká administrativa se soustředí výhradně na iluzorní ekonomické iniciativy, které se málo zajímají o blaho Palestinců nebo o skutečnou situaci na místě, ať už v Gaze, Izraeli, na Západním břehu nebo v širším Středním východě.
Plán počítá s dočasným přesídlením všech více než dvou milionů obyvatel Gazy, a to buď „dobrovolným“ odchodem do jiných zemí, nebo do omezených zabezpečených zón v pásmu.
To však ignoruje skutečnost, že nucený přesun obyvatelstva porušuje mezinárodní právo a že žádná z navrhovaných zemí – Indonésie, Jižní Súdán, Somaliland, Libye, Etiopie ani jiné – nesouhlasila s účastí. Bez ohledu na podobu finančních pobídek, od přesídlovacích balíčků po nájemné nebo potravinové dotace, by taková opatření stále představovala porušení mezinárodního práva.
Není překvapením, že osoby zapojené do tohoto projektu se podílely také na vytvoření Gazské humanitární nadace, kontroverzního a velmi kritizovaného projektu pomoci financovaného Trumpovou administrativou a koordinovaného s izraelskou vládou, a to navzdory pokračující skepsi ze strany drtivé většiny humanitárních pracovníků.
Ačkoli rozsah jejich zapojení – nebo jak důrazně tento plán Trumpovi během minulého týdne na schůzce v Bílém domě o Gaze představili – zůstává nejasný, není možné tento návrh oddělit od Jareda Kushnera, Trumpova zetě a bývalého hlavního poradce, a bývalého britského premiéra Tonyho Blaira.
Jared Kushner, který radí zvláštnímu vyslanci Stevu Witkoffovi, je expertem na obcházení diplomatických norem a regionálních skutečností pod rouškou „netradičního myšlení“, který rámuje ekonomické dohody definované jejich transakčností jako kreativní způsoby dosažení míru. Další Witkoffův poradce, Tony Blair, podobně upřednostňuje ekonomický rozvoj před jakýmkoli palestinským sebeurčením.
Kushner i Blair mají obzvláště úzké vztahy se Spojenými arabskými emiráty, zakládajícím členem Abrahamových dohod, které mají obzvláště nepřátelský vztah k Palestinské samosprávě. Zatímco SAE navrhly svůj vlastní plán teprve v březnu, s poválečnou vládou podporovanou Perským zálivem a odzbrojením Hamásu, USA i Izrael jej jednoznačně odmítly. Trump v každém případě odmítá požadavky spojenců a zainteresovaných stran ve prospěch plánu rychlého zbohatnutí závislého na válečných zločinech, umělé inteligenci a turistice.
Místo toho by USA a Izrael porušily mezinárodní normy zavedením „mnohostranné správy“, která by se podle nich mohla „vyvinout v formální mnohostranné správcovství“. Ačkoli by tato správa převedla pravomoc na „nezávislou palestinskou politickou entitu“, neupřesňuje, o jaký orgán by se jednalo, a dodává, že „zůstanou v platnosti ochranná opatření k zajištění majetku správy a dlouhodobé stability“. Jedná se o formální izraelskou kontrolu nad palestinským sebeurčením a územní celistvostí, která se liší pouze názvem.
Pokud Trump tento plán prosadí jako svůj vlastní, bude čelit značnému odporu ze strany velké části svých příznivců. Ti jsou již nyní stále více rozhořčeni rostoucí drzostí Izraele v Gaze, povzbuzeného diplomatickou a vojenskou podporou USA, a myšlenka, že USA převezmou finanční odpovědnost za tak problematický majetek, by je jen dále vzdálila od programu „America First“.
Tento plán by však neměl být překvapením. Trump a Witkoff již několik měsíců důsledně tvrdí, i když v poslední době méně hlasitě, že Gaza musí být zcela zničena a znovu vybudována, i když to formulují v duchu svého vlastního soucitu.
Diskuse