Poprvé v historii může EU uvalit sekundární sankce na země, které pomáhají Rusku
29. 8. 2025
Ministři zahraničí EU se sejdou na konci tohoto týdne v Kodani. Očekává se, že budou diskutovat o použití tzv. nástroje proti obcházení, který byl přijat v roce 2023, ale dosud nebyl použit. Tento mechanismus umožňuje zakázat vývoz, dodávky nebo přepravu určitého zboží do států, které podle Bruselu pomáhají Rusku obcházet sankční režim.
Kromě toho mají ministři v úmyslu diskutovat o možnosti rozšíření restrikcí vůči ruskému ropnému a plynárenskému a finančnímu sektoru, jakož i o dalších opatřeních v oblasti dovozu a vývozu ruského zboží.
Podle zdrojů je schůzka neformální a nebude přímo věnována přípravě nového balíku sankcí. V současné době Evropská unie pracuje na 19. balíku omezení, jehož hlavní důraz bude kladen na otázku ukrajinských dětí unesených Ruskem.
Již 19. srpna vešlo ve známost, že EU má v úmyslu dokončit práci na novém balíku sankcí do září. Předchozí, 18. balík, zahrnoval omezení pro 18 fyzických a 41 právnických osob, zákaz prodeje ropných produktů z ruských surovin, sankce proti indické rafinérii Vadinar, omezení pro 22 ruských bank a Ruský fond přímých investic, jakož i úplný zákaz jakýchkoli transakcí s plynovody Nord Stream a Nord Stream 2.
Zároveň, jak již dříve informovala Sky News s odvoláním na zdroje blízké vedení Rady EU, Brusel zvažuje i opačný scénář – možnost postupného uvolňování sankcí v případě úplného příměří. Zároveň se předpokládá, že v případě jakéhokoli porušení dohod ze strany Moskvy budou omezení okamžitě obnovena.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse