Anglie: Britské ženy-celebrity vyzývají pravicové politiky: přestaňte spojovat imigraci se sexuálním zneužíváním
2. 9. 2025
Otevřený dopis britských žen-celebrit poukazuje na to, že politici využívají násilí na ženách „k podněcování nenávisti a rozdělování společnosti“
Významné ženy, včetně osobností kulturního života, političek a aktivistek, podepsaly dopis kritizující pokusy pravice spojovat sexuální násilí v Británii s žadateli o azyl.
Mezi signatáři jsou hudebnice Paloma Faith, Charlotte Church a Anoushka Shankar, stejně jako poslankyně za Labouristickou stranu, Stranu zelených a nezávislé poslankyně, včetně Kim Johnson, Ellie Chowns, Diane Abbott a Zarah Sultany.
„Odmítáme rasistické lži krajní pravice o ‚ochraně‘ žen a dívek. Nejsou to obránci žen – zneužívají násilí na ženách k podněcování nenávisti a rozdělení společnosti,“ uvádí se v dopise.
Otevřený dopis s názvem „Ženy proti krajní pravici“ následuje po vlně protestů před ubytovnami pro žadatele o azyl a pokusech krajní pravice zneužít případy údajných sexuálních trestných činů, do nichž jsou zapleteni žadatelé o azyl.
Nigel Farage, vůdce strany Reform UK, se snažil spojit imigrační politiku vlády s nárůstem sexuálních trestných činů. Konzervativec Robert Jenrick, stínový ministr spravedlnosti, který se připojil k protestujícím před ubytovnami pro azylanty v Eppingu v Essexu, minulý měsíc prohlásil, že azylanti s „středověkými postoji“ přicházející do Británie znamenají, že se bojí o bezpečnost svých tří malých dcer.
Dopis, který koordinovala organizace Stand up to Racism, dodává: „Násilí na ženách a dívkách je závažný a naléhavý problém. Nikdy ho však nevyřeší lidé jako Nigel Farage a Robert Jenrick, kteří se zaměřují na uprchlíky, muslimy a migranty. Neexistují žádné důkazy o tom, že by lidé hledající útočiště byli náchylnější k páchání sexuálního násilí. Mnozí z nich jsou sami oběťmi násilí, války a pronásledování. Obviňování těchto lidí odvádí pozornost od řešení hluboce zakořeněných příčin zneužívání a od volání skutečně odpovědných osob k odpovědnosti.“
Dopis obviňuje krajní pravici z toho, že se chopila lží a šíří dezinformace, aby mobilizovala protesty před hotely, kde jsou ubytováni uprchlíci – včetně žen a dětí –, což podle dopisu nijak nepřispívá k větší bezpečnosti žen.
Odvolává se na zprávu, podle které byli dva muži z pěti osob zatčených při loňských nepokojích krajní pravice nahlášeni policii za domácí násilí.
„Pravdou je, že sexuální násilí je v celé společnosti silně rozšířené a mocní ho příliš často ignorují,“ dodává dopis. „Veřejné služby pro ženy, děti, oběti a přeživší byly drasticky omezeny a příliš mnoho případů zůstává bez spravedlnosti.“
Mezi signatáři dopisu jsou také poslankyně Labouristické strany Nadia Whittome, Bell Ribeiro-Addy a Mary Kelly Foy, členka Horní sněmovny Shami Chakrabarti a generální tajemníci odborových svazů, včetně Bakers, Food and Allied Workers Union, Public and Commercial Services Union a Transport Salaried Staffs’ Association.
Mezi dalšími jsou Sarah Kilpatrick, předsedkyně Národního odborového svazu pro vzdělávání, moderátorka a DJ Annie Macmanus a skupiny včetně Abortion Rights UK.
Podepsaní zdůrazňují, že podporují shromáždění, které se koná koncem tohoto měsíce, aby se postavili proti velké demonstraci organizované v Londýně krajně pravicovým aktivistou známým jako Tommy Robinson.
Protesty před hotely a ubytovnami pro žadatele o azyl doprovázely online tvrzení, jejichž cílem bylo vytvořit narativ, že obyvatelé těchto zařízení představují hrozbu pro ženy a dívky.
Místní obyvatelé se často aktivně zapojovali do protestů, mezi nimiž byly i takzvané růžové protesty, v jejichž čele stály ženy a mladé dívky, ale významnou roli hráli i krajně pravicoví aktivisté.
Řada protestů následovala po případech, jako je například případ žadatele o azyl v Eppingu, který je obviněn z pokusu o osahávání 14leté dívky. Případ Hadushy Kebatu z Etiopie, který obvinění popírá, byl odročen na 4. září.
Tvrzení, jako například to od Jenricka, že 40 % sexuálních trestných činů v Londýně bylo loni spácháno cizími státními příslušníky, se zdá být založeno na zmatených statistikách.
