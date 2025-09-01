Rodina, kde v době těžkostí bohatý člen drtí ty chudé, to je Fialova vláda
1. 9. 2025 / Boris Cvek
Na iRozhlase můžeme najít čerstvá data týkající se blížících se voleb a také vyjádření různých analytiků k této problematice. Za zmínku, myslím, stojí na prvním místě přesvědčení analytičky Friedrichové z NMS, že voliči antisystémových stran jsou letos „extrémně mobilizovaní“. Ale není sama, je to prý shoda odborníků:
„Letos se přitom analytici výzkumných agentur shodují, že právě podporovatelé SPD patří k těm nejmotivovanějším. Okamurovo hnutí jejich angažovanost dmýchá například výpady proti Ukrajincům, migrantům nebo Evropské unii.“
Kdopak ty voliče asi mobilizoval? A jak se mu to podařilo? Podle mě je jednoznačným viníkem vláda. Přenesla veškerou tíži krize a války na chudé lidi, naprosto systémově a promyšleně. Tohle neudělá nikdo, kdo chce opravdu hájit demokracii, ani v době míru a prosperity.
Ano, Fialova vláda vládla v době mimořádně těžké. A to je právě důvod, proč by bohatí měli nést břemeno této tíže mnohem více než chudí. Opakuji: krize je důvod, proč výrazně zvýšit danění bohatých a ulevit chudým. Aspoň pro toho, kdo je demokrat. Představte si rodinu, na kterou dolehnou těžké doby. Logicky se ti, kdo mají hodně, začnou v té rodině dělit s těmi, kdo jsou na tom hůře.
Představte si rodinu, kde jsou rodiče a tři děti, přičemž jedno dítě je bohaté a všichni ostatní jsou chudí. Najednou přijdou těžké doby a bohaté dítě to zařídí tak, aby celou tíži nesli ti chudí. Není to mimořádně odporné? Ano, to je Fialova vláda. Chudí si pak mohou v médiích číst o tom, jak si Češi extrémně berou hypotéky, jak dovolené u moře jsou vykoupené už v březnu, nebo aktuálně na Radiožurnálu běží zprávy o tom, jak si Češi kupují haciendy u moře.
Zopakujme si to:
Helena Horská 8. září 2024, stopáž 33:30 druhé hodiny OVM, říká to se zmínkou, že všichni odborníci tohle vědí:
„Máme extrémně nízké majetkové daně, máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové, máme extrémně vysoký počet OSVČ kvůli daňové optimalizaci.“
Simona Hornochová 23. června 2025 pro Seznam Zprávy:
„Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší,“ vadí Hornochové.
Spravedlivě není podle šéfky Finanční správy nastavena ani daň pro právnické osoby. Obecně nastavení daní podle ní vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706
PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí:
„Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu
Nejchudší domácnosti odvádí na dani ze svých příjmů čtyřikrát až pětkrát více než nejbohatší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/zvyseni-dane-z-nemovitosti-dopadne-predevsim-na-chude-domacnosti/
PAQ Research o zvýšení odvodů OSVČ:
„Vládní návrh na úpravu odvodů OSVČ zatíží hlavně nízkopříjmové živnostníky, kteří mají reálně vysoké náklady. Těch se nejvíc dotkne zvýšení minimálních odvodů. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady – a motivaci ke švarcsystému – návrh téměř neřeší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/
S opravdovým pobavením sleduji, když duševně omezení zastánci demokracie (stojí přece na správné straně dějin a bojují za dobrou věc, tak je obdivujme!) straší před komunisty z krajně pravicové formace Stačilo, že budou znárodňovat. A koho? Babiše? Ve Sněmovně bude mít Babiš s pravicí naprostou většinu. Vlastně tam žádná levice nebude. Stačilo je přece také krajní pravice. Navíc budou rádi, když překročí pět procent. Ale samozřejmě, znárodňování je přece náš akutní problém. Co skutečně hrozí, to je úspěch Okamurova hnutí SPD. Příští vláda bude zřejmě tak jako tak zajatkyní právě této krajně pravicové formace, bez které nedosáhne na většinu.
Zmínil bych také to, že Daniel Prokop z PAQ Research tvrdí, že koalici Spolu opustili voliči kvůli své vlastní ekonomické situaci:
„Lidé hodně přechází kvůli své ekonomické situaci. Řada těch, kteří si v posledních čtyřech letech pohoršili, třeba nepůjdou volit, i když by dle svých preferencí jinak volili některou z vládních stran, jsou ale zklamaní obecně z politiky,“ popisuje Daniel Prokop z PAQ.
Pozoruhodný je růst pirátů. Vzpomínáte, jak se říkalo, že piráti musejí do vlády, jinak by na ně nebylo ve Sněmovně vidět? Žasl jsem nad tím, co korytáři mohou všechno vymyslet, protože piráti dosáhli svého úspěchu v roce 2017 jako opoziční, dokonce mimoparlamentní strana. Asi na ně nebylo vidět, a proto tak uspěli. Dnes jako opoziční strana rostou opět, vypadá to až k deseti procentům. Kdyby byli mimo vládu hned od voleb 2021 a dělali důslednou prozápadní, demokratickou opoziční politiku, mohli mít dnes 20 procent a zachránit demokracii u nás. Mohli by lidem ukázat, že prozápadní, demokratická politika není jen lhaní a ždímání chudých.
Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/volby/volicska-matematika-kam-odtekli-volici-spolu-kde-muze-brat-vladni-tabor-a-proc_2509010500_jgr
