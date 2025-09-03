Učitelé v 90 % ruských federálních subjektů vydělávají v průměru méně, než je minimální mzda. V některých méně než čtvrtinu této částky
3. 9. 2025
Pouze ve třech z více než ruských 80 federálních subjektů učitelé vydělávají v průměru více než 22 440 rublů (250 amerických dolarů) měsíčně, což je částka, kterou Moskva stanovila jako minimální mzdu. Jedná se o Moskvu, Tatarstán a Přímořský kraj.
Ve většině případů učitelé pobírají téměř minimální mzdu; ale v některých jsou platy žalostně mnohem nižší. V Karačajevo-Čerkesku jsou například učitelé placeni v průměru méně než 3 900 rubly (42 amerických dolary) měsíčně, což je méně než pětina státem nařízeného minima.
V důsledku těchto nízkých platů, které jsou placeny regiony s nedostatkem peněz, jež jsou nuceny odevzdat peníze ze svých daní do Moskvy a pak z nich část dostat zpět, jen málokoho přitahuje učení. A ti, kteří jsou nyní učiteli, obvykle rychle odcházejí, což je vzorec, který vytváří trvalou krizi na nižších úrovních vzdělávání v Ruské federaci.
