Film The Voice of Hind Rajab sklidil rekordní 23minutové ovace při premiéře na festivalu v Benátkách
4. 9. 2025
Se slzami v očích, skandováním „Svobodu, svobodu Palestině“ a máváním palestinskými vlajkami získalo drama založené na skutečném příběhu, The Voice of Hind Rajab, které vypráví o posledních prosbách šestileté holčičky z Gazy, která byla loni brutálně zabita izraelskými silami v Gaze, více než 23minutové ovace při premiéře na ikonickém filmovém festivalu v Benátkách.
Ve středeční premiéře se emotivní dokumentární drama zaměřuje na nahrávky Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, která se několik hodin snažila uklidnit šestiletou Rajab, která ležela uvízlá v autě, kde její teta, strýc a tři bratranci byli zabiti izraelskou palbou.
V původních nahrávkách pořízených během útoku 29. ledna 2024 je slyšet, jak Rajab vzlyká a říká Červenému půlměsíci: „Prosím, přijeďte ke mně, prosím, přijeďte. Bojím se“, zatímco v pozadí jsou slyšet výstřely.
Po třech hodinách čekání izraelská armáda povolila záchranářům vyslat sanitku k autu, ze kterého Rajabová volala. Kontakt s dívkou však byl přerušen těsně po příjezdu sanitky.
O několik dní později bylo nalezeno tělo Rajab spolu s těly jejích příbuzných. Z trosek zničeného vozidla byly také vyproštěny ostatky dvou zabitých záchranářů, kteří se ji pokoušeli zachránit.
Režisérka dokumentárního dramatu, francouzsko-tuniská Kaouther Ben Hania, řekla novinářům před promítáním, že média o lidech umírajících v Gaze hovoří jako o „vedlejších škodách“.
„Myslím si, že je to velmi dehumanizující, a proto je film, umění a všechny druhy vyjádření velmi důležité, aby těmto lidem daly hlas a tvář,“ řekla Ben Hania.
Matka Hind, Wissam Hamada, řekla agentuře AFP, že doufá, že film pomůže ukončit izraelskou agresi
„Celý svět nás nechal umírat, hladovět, žít ve strachu a být násilně vysídleni, aniž by cokoli udělal,“ řekla Hamada agentuře AFP po telefonu z města Gaza, kde žije se svým pětiletým synem.
V červnu 2024 vyšetřoval útok program Fault Lines televize Al Jazeera, který ve spolupráci s neziskovými investigativními skupinami Forensic Architecture a Earshot poskytl podrobnou rekonstrukci incidentu a odhalil, že izraelský tank byl vzdálen pouhých 13 až 23 metrů, když zahájil palbu na auto, v němž byla Hind Rajab.
Kromě toho zpráva OSN z července 2024 na základě forenzní analýzy zjistila, že toto auto bylo ostřelováno „z velmi blízké vzdálenosti zbraní, kterou lze přiřadit pouze izraelským silám“.
