Film The Voice of Hind Rajab sklidil rekordní 23minutové ovace při premiéře na festivalu v Benátkách

4. 9. 2025

Dokumentární drama, které vypráví o posledních prosbách šestileté holčičky z Gazy, kterou Izraelci zastřelili 355 střelnými ranami, sklidilo nejdelší ovace v historii festivalu.

Se slzami v očích, skandováním „Svobodu, svobodu Palestině“ a máváním palestinskými vlajkami získalo drama založené na skutečném příběhu, The Voice of Hind Rajab, které vypráví o posledních prosbách šestileté holčičky z Gazy, která byla loni brutálně zabita izraelskými silami v Gaze, více než 23minutové ovace při premiéře na ikonickém filmovém festivalu v Benátkách.

 
Ve středeční premiéře se emotivní dokumentární drama zaměřuje na nahrávky Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, která se několik hodin snažila uklidnit šestiletou Rajab, která ležela uvízlá v autě, kde její teta, strýc a tři bratranci byli zabiti izraelskou palbou.
 
V původních nahrávkách pořízených během útoku 29. ledna 2024 je slyšet, jak Rajab vzlyká a říká Červenému půlměsíci: „Prosím, přijeďte ke mně, prosím, přijeďte. Bojím se“, zatímco v pozadí jsou slyšet výstřely.

Po třech hodinách čekání izraelská armáda povolila záchranářům vyslat sanitku k autu, ze kterého Rajabová volala. Kontakt s dívkou však byl přerušen těsně po příjezdu sanitky.

O několik dní později bylo nalezeno tělo Rajab spolu s těly jejích příbuzných. Z trosek zničeného vozidla byly také vyproštěny ostatky dvou zabitých záchranářů, kteří se ji pokoušeli zachránit.

Režisérka dokumentárního dramatu, francouzsko-tuniská Kaouther Ben Hania, řekla novinářům před promítáním, že média o lidech umírajících v Gaze hovoří jako o „vedlejších škodách“.

„Myslím si, že je to velmi dehumanizující, a proto je film, umění a všechny druhy vyjádření velmi důležité, aby těmto lidem daly hlas a tvář,“ řekla Ben Hania.

Matka Hind, Wissam Hamada, řekla agentuře AFP, že doufá, že film pomůže ukončit izraelskou agresi

„Celý svět nás nechal umírat, hladovět, žít ve strachu a být násilně vysídleni, aniž by cokoli udělal,“ řekla Hamada agentuře AFP po telefonu z města Gaza, kde žije se svým pětiletým synem.

V červnu 2024 vyšetřoval útok program Fault Lines televize Al Jazeera, který ve spolupráci s neziskovými investigativními skupinami Forensic Architecture a Earshot poskytl podrobnou rekonstrukci incidentu a odhalil, že izraelský tank byl vzdálen pouhých 13 až 23 metrů, když zahájil palbu na auto, v němž byla Hind Rajab.

Kromě toho zpráva OSN z července 2024 na základě forenzní analýzy zjistila, že toto  auto bylo ostřelováno „z velmi blízké vzdálenosti zbraní, kterou lze přiřadit pouze izraelským silám“.

Ačkoli izraelská armáda dříve uvedla, že její vojáci nebyli v dostřelu vozu, ve kterém se Rajab nacházel, na začátku tohoto týdne byla armáda znovu dotázána na útok a uvedla, že incident je stále předmětem šetření, a odmítla se k němu dále vyjadřovat.

