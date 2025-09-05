Putin připravuje novou velkou ofenzívu na Ukrajině
5. 9. 2025
čas čtení
2 minuty
Vladimir Putin průběžně protahuje jednání o urovnání konfliktu na Ukrajině a připravuje novou ofenzívu na frontě. Podle evropských zemí a Kyjeva by mohl být pokus o průlom proveden v Pokrovské oblasti, kterou se ruské armádě nepodařilo dobýt více než rok.
Na rozhovorech o Ukrajině minulý týden němečtí a francouzští představitelé diskutovali o hromadění ruské skupiny u Pokrovska, řekli agentuře Bloomberg lidé obeznámení se situací. A v pátek Volodymyr Zelenskyj řekl, že Rusko rozmístilo v blízkosti města 100 000 vojáků.
Pokrovsk je hlavním dopravním uzlem, přes který je zásobováno donbaské uskupení Ozbrojených sil Ukrajiny. Jeho pád by mohl otevřít cestu okupační armádě do posledních velkých měst Doněcké oblasti pod kontrolou Ukrajiny – Slavjansku a Kramatorsku. Ruské jednotky se v srpnu až září loňského roku přiblížily k Pokrovsku 8-10 km, ale nemohly ho obsadit. V tomto roce se začali pokoušet město obklíčit.
V polovině srpna se ruským jednotkám podařil průlom severně od Pokrovska, překonaly novou obrannou linii Ozbrojených sil Ukrajiny a postoupily asi o 10 km v oblasti Dobropillja.
Letní ofenzíva Putinovy armády nevedla k výrazným úspěchům. V květnu až srpnu dobyla 2 033 kilometrů čtverečních, tedy 0,3 % území Ukrajiny.
Vzhledem k tomu, že neexistují žádné náznaky, že Putin plánuje v dohledné době ukončit válku, Ukrajina a její spojenci se aktivně podílejí na posilování ozbrojených sil Ukrajiny. Německý kancléř Friedrich Merz to nazval "nejdůležitější bezpečnostní zárukou, kterou můžeme poskytnout". Podobně situaci vidí i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která nedávno prohlásila: "Ukrajina se musí stát ocelovým dikobrazem, pro potenciální okupanty nestravitelným."
Nyní se snahy o posílení armády zaměřují na nákup amerických zbraní, které jsou financovány evropskými zeměmi. Minulý týden Spojené státy schválily prodej 3 350 raket s doletem až 450 km (velikost obchodu je 825 milionů dolarů). Nové typy zbraní se navíc aktivně připravují na samotné Ukrajině. Mezi ně patří střela s plochou dráhou letu Flamingo s doletem až 3 000 km a využitím umělé inteligence k organizování útoků skupin dronů.
Zdroj v ruštině: ZDE
289
Diskuse