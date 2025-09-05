Dánsko začne vyrábět raketové palivo pro Ukrajinu
5. 9. 2025
FPRT byla založena společností Fire Point, která vyvinula střelu s plochou dráhou letu Flamingo s doletem 3 000 km. S její pomocí zasáhly ozbrojené síly Ukrajiny 30. srpna na Krymu předsunutou základnu a hlídkové čluny ruské Federální bezpečnostní služby, což potvrdily satelitní snímky. U Flaminga se používá tuhé raketové palivo, které se rychle vznítí a poskytuje silné a stabilní spalování. Na rozdíl od kapalného paliva není nutné doplňovat palivo bezprostředně před nastartováním. Navíc se s ním snadněji manipuluje a skladuje.
Dne 24. června podepsali ministři obrany Ukrajiny a Dánska dohodu, která zajišťuje společnou výrobu zbraní na území této skandinávské země. Následně byl podobný dokument podepsán prostřednictvím ministerstev průmyslu. Dánsko se stalo první zemí, kam Ukrajina vyváží své vlastní obranné technologie pro výrobu.
Kromě toho v roce 2025 Dánsko, Švédsko, Kanada, Norsko a Island utratí celkem 1,3 miliardy eur za dělostřelectvo, útočné drony, rakety a protitankové zbraně vyrobené na Ukrajině v rámci podpory ozbrojených sil Ukrajiny a místního vojensko-průmyslového komplexu. Asi 830 milionů eur z této částky bude pocházet z EU, která využívá zisky ze zmrazených ruských aktiv.
Dánsko, Norsko a Švédsko také 5. srpna oznámily nový balík pomoci pro Ukrajinu ve výši 500 milionů dolarů, který bude zahrnovat vybavení a munici. Dodávka bude realizována ze Spojených států v rámci nové iniciativy NATO - Priority Ukraine Requirements List (PURL).
V létě vyslalo Dánsko svou armádu na Ukrajinu, aby se poučila ze zkušeností ozbrojených sil Ukrajiny během tříleté války s Ruskem, a to i v oblasti používání dronů. Velitel pozemních sil země generálmajor Peter Boysen uvedl, že účast vojáků v bojích není plánována – dorazí neozbrojení a absolvují výcvik daleko od frontové linie.
