V Rusku byly opravy silnic omezeny o čtvrtinu, aby se ušetřily peníze na válku
5. 9. 2025
V lednu až srpnu se počet smluv na opravy silnic uzavřených státními a obecními orgány snížil o 25 %, uvádějí Vědomosti s odkazem na údaje služby Kontur.Procurement. Objem výdajů na práce na silnici klesl o 11 %, na 1,02 bilionu rublů.
Omezení oprav silnic bylo zaznamenáno již třetí rok v řadě: pokud za 8 měsíců roku 2022 bylo na tyto účely vynaloženo 1,48 bilionu rublů, ve stejném období v roce 2023 to bylo 1,24 bilionu, v roce 2024 pak 1,14 bilionu. V letech 2022-25 tak financování silničních prací kleslo o 32 %.
Dochází k trvalému poklesu počtu nákupů silnic, protože rozpočty jsou přerozdělovány do jiných prioritních oblastí, říká Vasilij Danilčik, odborník ze služby Kontur.Procurement.
Letos poprvé federální pokladna vynakládá asi 40 % všech výdajů a polovinu všech vybraných daní na armádu a nákup zbraní. V prvním pololetí vláda vyčlenila 8,484 bilionu rublů v rámci položky "národní obrana" – o 31 % více než o rok dříve a o 95 % více než v roce 2023, ačkoli příjmy z rozpočtu vzrostly pouze o 3 % a příjmy z ropy a plynu se propadly o téměř 20 %.
Výsledkem je, že v první polovině roku se v rozpočtu vytvořila "díra" ve výši 3,7 bilionu rublů, která se do konce července zvětšila na 4,9 bilionu. Regionální rozpočty se také dostaly do schodku: za šest měsíců dosáhl téměř 400 miliard rublů poté, co se každý třetí region potýkal s poklesem příjmů.
V roce 2026 Kreml neplánuje snížit výdaje na obranu, i kdyby aktivní fáze bojů na Ukrajině skončila, řekl dříve agentuře Reuters vládní zdroj. Podle něj, aby naplnily státní pokladnu, budou muset úřady "nevyhnutelně" zvýšit daně.
