Nová ukrajinská válečná strategie: "Vykrvácet" Rusko a přinutit je k míru

Evropští spojenci Ukrajiny se dohodli na bezpečnostních zárukách pro Kyjev
5. 9. 2025Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu v Paříži zajistil bezpečnostní přísliby od 26 zemí, což znamená významný krok směrem k poválečné stabilitě.
Od odvážného náletu bezpilotních letounů na více základen nazvaného "Operace Pavučina", který poškodil strategické bombardéry, až po dočasné obsazení ruského území v Kursku a dokonce i útok na jadernou elektrárnu, jsou útoky Kyjeva stále odvážnější.
Nová fáze války má za cíl zvýšit ekonomické a politické náklady pro Moskvu a ukázat Západu, že vnímaná nezranitelnost Ruska je mýtus.
Nedávný ukrajinský Den nezávislosti byl poznamenán nejen přehlídkami a projevy, ale také důsledky jedné z dosud nejodvážnějších operací Kyjeva.
Moskva obvinila ukrajinské síly, že vyslaly desítky dronů do komplexu jaderné elektrárny Kursk, vyvolaly požár a snížily kapacitu jednoho reaktoru na polovinu. Kyjev jako obvykle veřejně nepotvrdil, že za útokem stojí.
Přesto jsou útoky, které jsou jasně zosnovány Ukrajinou, stále odvážnější.
Jedna z nejambicióznějších misí, nazvaná Operace Pavučina, se rozvinula v červnu. Po více než roce plánování vypustily ukrajinské bezpečnostní služby 117 bezpilotních letounů na ruské základny bombardérů dlouhého doletu, od Moskevské oblasti až po vzdálenou Sibiř.
Dronům ukrytým uvnitř nákladních automobilů na ruském území se podařilo vyhnout obraně Moskvy a způsobit potvrzené škody. Dokonce i americký prezident Donald Trump údajně označil útok za "špatný".
Stejně symbolické bylo dočasné zabírání území v Kurské oblasti Ukrajinou v loňském roce. Kyjevské síly postoupily přes hranice a obsadily 28 osad, přičemž držely zhruba 1 000 kilometrů čtverečních, než byly zatlačeny zpět protiofenzívou.
Ačkoliv se postup později zastavil, tato epizoda prorazila tvrzení Moskvy o územní nezranitelnosti.
Snad nejvíce ničivými pro obyčejné Rusy byly útoky bezpilotních letounů na moskevská letiště.
Jen v červenci bylo zrušeno více než 140 letů, přičemž ministerstvo obrany přiznalo, že zničilo více než 230 dronů po celé zemi. Nezávislý ruský deník Novaja Gazeta Europe uvedl, že letiště byla v prvních pěti měsících roku 2025 nucena pozastavit provoz 217krát.
Orysia Lucevyč z think-tanku Chatham House řekla deníku Independent, že Ukrajina vytvořila "jednu z nejlepších bojeschopných armád v Evropě", která kombinuje inovace levných dronů s raketovými znalostmi sovětské éry.
Nedávné odhalení doma vyrobené střely s plochou dráhou letu "Flamingo", schopné nést tunovou hlavici 3 000 kilometrů do Ruska, to ilustruje.
Pro Kyjev je cíl dvojí: ukázat západním podporovatelům, včetně Trumpa, že Rusko lze porazit, a zvýšit ekonomické a politické náklady války pro Moskvu. "Rusové říkají, že mohou bojovat navždy. Tak tomu není," poznamenala Lucevyč a poukázala na rostoucí finanční napětí.
První roky konfliktu vykreslily Ukrajinu jako zemi v obležení. Její současná strategie naznačuje, že země je stále ochotnější přejít do ofenzívy novými a vynalézavými způsoby v naději, že Rusku připomene, že v této brutální válce je ohrožena jeho vlastní půda.
Zdroj v angličtině: ZDE
