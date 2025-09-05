Nová čínská mezikontinentální balistická raketa DF-61 odhalena
To, co vypadá jako nová čínská silniční mezikontinentální balistická raketa (ICBM) přezdívaná DF-61, nebo alespoň transportér-zvedač-odpalovací zařízení (TEL), se na poslední chvíli objevilo uprostřed příprav na masivní vojenskou přehlídku v Pekingu. Už nějakou dobu se objevují zprávy, že Čína vyvíjí mezikontinentální balistické rakety nové generace, včetně nástupce své mobilní mezikontinentální balistické rakety DF-41, jako součást většího budování svého arzenálu jaderného odstrašení.
Obrázky ukazující šestnáctikolové TEL naložené přinejmenším kontejnery označenými DF-61 (zda je uvnitř skutečná raketa nebo ne, není známo) nyní začínají kolovat online.
O DF-61 se zatím neobjevily žádné konkrétní podrobnosti a v tuto chvíli není známo, zda se říká, že je ve službě. Pro srovnání, DF-41 byla poprvé představena veřejnosti na jiné velké přehlídce v roce 2019, ale má se za to, že její vývoj začal před rokem 2000 a údajně začala vstupovat do operační služby v roce 2017. DF-41 je asi 20 metrů dlouhá, má odhadovaný dolet mezi 12 000 a 15 000 kilometry a může být vybavena až 10 vícenásobnými nezávisle naváděnými hlavicemi MIRV.
Loňský článek z The Washington Times uvedl, že odkazy na nástupce DF-41, v té době označované různě jako DF-45 a DF-51, se na čínském webu objevují nejméně od roku 2020. Tento článek přišel poté, co generál amerického letectva Anthony Cotton, šéf amerického strategického velitelství, na slyšení za zavřenými dveřmi údajně řekl poslancům Kongresu, že Čína vyvíjí "novou generaci mobilních mezikontinentálních balistických raket".
"Někdy se nazývá DF-45 nebo DF-51 a je jasně určena k tomu, aby překonala DF-41," řekl v té době The Washington Times Rick Fisher, vedoucí pracovník think-tanku International Assessment and Strategy Center. "Taková mezikontinentální balistická raketa by nebyla o moc větší než DF-41, aby se nevyloučila silniční mobilní verze."
Fisher také řekl The Washington Times, že Čína má kapacitu postavit větší TEL, pokud by DF-45/DF-51 měla být výrazně větší než DF-41. Nicméně, jak to vypadá nyní, DF-61 se zdá být velikostně v souladu s DF-41, přičemž obě používají šestnáctikolové TEL.
"DF-45 by měl vzletovou hmotnost 112 tun a užitečné zatížení 3,6 tuny a byla by vyzbrojena sedmi hlavicemi o síle 650 kilotun. Odhadovaný dolet nové rakety by byl 7 456 až 9 320 mil," uvedly také The Washington Times, i když zdroj za těmito podrobnostmi je nejasný.
"Existují další zprávy o DF-51. Například letmá zmínka o ní je v článku z roku 2006 v hongkongské publikaci. Jedna zpráva uvádí, že: 1) jeho startovací hmotnost je 130 tun, 2) může nést tři pětimegatunové MIRV a 3) může nést čínský systém frakčního orbitálního bombardování," uvádí se v samostatné zprávě think tanku National Institute for Public Policy (NIPP) z roku 2024. Další zpráva říká, že má dolet 15 000 km a může nést 14 hlavic. Britský Telegraph.com uvádí 10 hlavic. Jak deset, tak 14 relativně lehkých hlavic jsou rozumné počty pro raketu schopnější než DF-41.
Zpráva NIPP také poznamenala, že "není jasné, zda DF-45/DF-51 jsou jeden nebo dva systémy" a že "pokud se jedná o dva systémy, jeden by mohl být náhradou za DF-41 a druhý za DF-5". Nově objevená DF-61 by stále mohla být jen jednou z několika zcela nových konstrukcí mezikontinentálních balistických raket, na kterých Čína pracuje.
Je dobře známo, že Čína v posledních letech masivně investovala do rozšíření svého arzenálu mezikontinentálních balistických raket, včetně výstavby nových rozsáhlých polí sil, jako součást širšího jaderného zbrojení. To, co vypadá jako nová varianta stávající mezikontinentální balistické rakety DF-31 specifická pro silo, DF-31BJ, bylo také součástí přehlídky.
"PLARF [raketové síly Čínské lidové osvobozenecké armády] prosazují své dlouhodobé modernizační plány, aby posílily své schopnosti 'strategického odstrašení'," uvedl Pentagon v odtajněné verzi výroční zprávy o čínském vojenském vývoji, kterou zaslal Kongresu v prosinci 2024. "ČLR vyvíjí nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM), které výrazně zlepší její raketové síly schopné nést jaderné hlavice a budou vyžadovat zvýšenou výrobu jaderných hlavic."
"Během příštího desetiletí bude ČLR (Čínská lidová republika) pravděpodobně pokračovat v rychlé modernizaci, diverzifikaci a rozšiřování svých jaderných sil. PLA usiluje o větší a rozmanitější jaderné síly, které se skládají ze systémů od přesných střel s nízkým výkonem až po mezikontinentální balistické rakety s mnohamegatunovým potenciálem, které by jí poskytly více možností na eskalačním žebříčku," uvádí se ve zprávě. "V roce 2023 Peking pokračoval v rychlé jaderné expanzi. Ministerstvo obrany odhaduje, že ČLR k polovině roku 2024 překonala 600 funkčních jaderných hlavic ve svých zásobách a do roku 2030 bude mít více než 1 000 funkčních jaderných hlavic, z nichž většina bude nasazena na vyšších úrovních připravenosti. ČLR bude pokračovat v rozšiřování svých sil nejméně do roku 2035."
DF-61 je jen jedním z mnoha významných odhalení, která se na přehlídce očekávaly. Jak již bylo uvedeno, mnoho nových schopností, včetně řady nových konstrukcí vzdušných bojových dronů a dříve neviděných vysokorychlostních útočných raket, již prolomilo krytí během měsíců trvajících příprav.
Když nic jiného, tak nyní známe oficiální názvosloví nejméně jednoho nového modelu ICBM, na kterém Čína pracuje.
