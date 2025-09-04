NALÉHAVÉ: Potřebujeme pomluvu, abychom zdiskreditovali vedoucího politika, který je znepokojivě zásadový
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům. - Tentokrát o britské politice. Jenže Zack Polanski mluví úplně stejně, jako by byl v ČR. Drahé činže, nemožnost získat hypotéku za rozumnou cenu, rozkládající se zdravotnictví, velká míra hladovějící chudiny. Ovšem v ČR žádný Zack Polanski není...)
Establishment panikaří a zoufale hledá nějakou účinnou pomluvu, aby
zdiskreditoval nového vůdce zelených Zacka Polanského. Naše skupina na
WhatsAppu šílí, zoufale se snažíme vymyslet něco, co nebude vypadat
trapně a očividně. Problém je, že jsme to přehnali za Corbyna, když byl
lídrem Labouristické strany, a lidé jsou teď opatrnější.
Lámeme
si hlavu a snažíme se vymyslet cokoli, ale vše, co nás napadá, jsou
hlouposti, které se stydím vyslovit nahlas. Naším prvním pokusem o
pomluvu bylo poukázat na to, že Zack pracoval jako hypnoterapeut a
jednou se pokusil posílit sebevědomí jedné ženy tím, že ji přesvědčil,
že má větší velikost podprsenky.
PR tým Labouristické strany si myslel, že je to geniální tah, dokud všichni nevyužili příležitosti a neupozornili na to, že Starmer řekl, že Izrael má právo odepřít Palestincům jídlo, vodu a léky – to je možná o něco horší. Ukázalo se, že je těžké někoho pomlouvat, když pácháte zločiny proti lidskosti.
Zoufale jsme se snažili najít něco, co by se dalo Zackovi přišít, ale zatím se ukazuje, že je kluzký jako úhoř. Například jiný labourista Ed Balls se ho pokusil přitlačit k zdi tím, že zelení by mohli Labouristům odlákat hlasy, přičemž zapomněl, že takhle má demokracie fungovat.
Zack pouze poukázal na to, že labouristé se podíleli na genocidě a podrazili vlastní občany škrty v dávkách pro zdravotně postižené a omezením sociálních dávek pro dvě děti. Umíte si představit Edův výraz, když si uvědomil, že soupeřící strany mají přebírat hlasy a že zcela nepochopil smysl voleb. Situace se ještě zhoršila, když Zack využil příležitosti a poukázal na absurdní nespravedlnost britského většinového volebního systému. Chudák Ed vypadal jako naprostý klaun.
Situace se ještě zhoršila, když se Channel 4 News pokusil Zacka přimět, aby se vyjádřil, zda by do země pustil imigranty, a on jednoduše odpověděl, že pokud se jedná o legální imigranty, ano, pustil by je. Poté vysvětlil, že problémem nejsou uprchlíci v nafukovacích člunech, ale miliardáři v soukromých tryskáčích. Ukázalo se, že je trapně snadné odbýt otázky tohoto typu a Keir Starmer nemusí 20krát denně otírat Union Jack o své genitálie. Kdo by to byl řekl?
Zack je děsivě schopný mluvit jako normální člověk a odpovídat na otázky normálním způsobem: něco, co je v britské politice téměř neslýchané. Znepokojivé je, že ho neparalyzuje strach, když mu Daily Mail položí otázku. Vlastně ho baví, když se na něj zlobí. To ho činí prakticky nezničitelným. Pochybuji, že někdy najdeme proti Zackovi kryptonit, ale nemáme jinou možnost, než to zkoušet dál.
Jediný problém je, že všechno, co řekneme, Zacka jen zviditelňuje. Nějaký chytrák ho obvinil z „entryismu“, protože nějakým způsobem získal 84 % hlasů zelených, a všichni se divili: „On získal 84 % hlasů zelených?“ Zdá se, že být opravdu populární není tak zlověstné, jak jsme se snažili předstírat.
Vím jen to, že Farage, Badenochová a Starmer se mohou topit v genocidě, zatímco táhnou zemi k extrémní pravici, chlubí se tím, jak strašně rasističtí jsou, a dostanou volnou ruku, ale když se objeví někdo, jehož poselstvím je, že život by měl být pro obyčejné snazší, tito lidé musí být očerněni a zničení, protože to poslední, co potřebujeme, jsou politici, kteří dělají správné věci.
