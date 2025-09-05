Trump oznámil zničení lodi s drogami a 11 "narkoteroristy" z Venezuely americkou armádou
5. 9. 2025
"Nechť toto slouží jako varování pro všechny, kteří právě uvažují o dovozu drog do Spojených států amerických. Dejte si pozor!" napsal Trump na sociální síti Truth Social a zveřejnil video z útoku na venezuelskou loď. Reagoval na to venezuelský ministr komunikací a informací Freddy Niñez. Řekl, že video mohlo být vytvořeno pomocí umělé inteligence. Jako důkaz uvedl analýzu chatbota Gemini, která se domnívala, že video "vypadá spíše jako zjednodušená, téměř kreslená animace než jako realistický obraz výbuchu".
Na konci srpna šéf Bílého domu nařídil vyslání několika válečných lodí do jižního Karibiku, aby "prováděly operace v boji proti drogovým kartelům". Podle agentury Reuters mezi nimi byl raketový křižník, tři torpédoborce, několik výsadkových lodí a ponorka. Celkem bylo nasazeno 4,5 tisíce vojáků. Venezuelský prezident Nicolás Maduro označil akce USA za "nepřátelské obléhání" a apeloval na generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese s žádostí o "pomoc při respektování územní celistvosti a suverenity země".
Po útoku na loď Maduro řekl ve vysílání televizního kanálu Venezolana de Televisión, že Spojené státy útočí na Venezuelu pod za vlasy přitaženou záminkou, aby se zmocnily přírodních zdrojů země, včetně ropy, plynu a zlata. Podle něj je hlavním cílem americké agrese "skoncovat s největším rozvojovým projektem v Latinské Americe, projektem velkého osvoboditele Simóna Bolívara... a skoncovat s příkladem, který Venezuela dává." Prezident republiky zároveň ujistil, že Spojené státy nebudou schopny dosáhnout svého cíle a "v suverénní Venezuele zavládne mír, rovnost, demokracie a svoboda".
