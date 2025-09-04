Mikrofon zachytil Putina a Si, jak diskutují o transplantacích orgánů a o nesmrtelnosti
4. 9. 2025
Vladimir Putin a Si Ťin-pching během krátké výměny zdvořilostních frází, kterou zachytil mikrofon během vojenské přehlídky, uvažovali o tom, jak by transplantace orgánů mohly vést k nesmrtelnosti.
Ruský prezident byl ve středu v Pekingu s čínským vůdcem, který hostil spojence na ceremonii k 80. výročí konce druhé světové války.
Když Putin a Si kráčeli v čele delegace zahraničních vůdců, státní média vysílala živé záběry, které zachytily části toho, co vypadalo jako soukromý rozhovor. Zatímco se blížili k vyvýšené plošině na náměstí Tchien-an-men, bylo slyšet Putinova tlumočníka, jak čínsky říká: „Biotechnologie se neustále vyvíjí.“
Po krátké neslyšitelné pasáži tlumočník dodal: „Lidské orgány lze neustále transplantovat. Čím déle žijete, tím mladší se stáváte a [můžete] dokonce dosáhnout nesmrtelnosti.“
Si, který nebyl v záběru kamery, odpověděl čínsky: „Někteří předpovídají, že v tomto století se lidé mohou dožít 150 let.“
Putin později novinářům potvrdil, že se Si diskutoval o vyhlídkách na výrazné prodloužení průměrné délky života.
Oba lídři neprojevili téměř žádnou snahu vzdát se moci za svého života. V roce 2018 Si zrušil omezení počtu prezidentských mandátů, čímž si otevřel cestu k neomezenému vládnutí. Putin také změnil ruský zákon, aby mohl zůstat ve vysoké funkci.
Části ruské elity, včetně Putina, jsou již dlouho fascinovány dlouhověkostí a vědou o prodlužování života.
V roce 2024 Putin nařídil zákonodárcům zřídit výzkumné centrum s názvem Nové technologie pro zachování zdraví, které se bude věnovat boji proti stárnutí. Projekt se zaměřuje na vývoj „technologií, které zabraňují stárnutí buněk, neurotechnologií a dalších inovací zaměřených na zajištění dlouhověkosti“.
Podle dřívějšího vyšetřování nezávislého ruského média Meduza vede Michail Kovalčuk, dlouholetý rodinný důvěrník Vladimira Putina, ruský výzkum nesmrtelnosti, tématu, kterým jsou on a další vlivné osobnosti blízké Kremlu údajně „posedlí“. Meduza uvedla, že Kovalčuk investoval do technologie tisku orgánů, která využívá buňky vypěstované v laboratoři k výrobě náhradních orgánů.
Putinova nejstarší dcera, endokrinoložka Maria Vorontsova, obdržela od ruské vlády granty v řádu milionů dolarů na studium obnovy buněk a způsobů prodloužení lidského zdraví a dlouhověkosti a podílí se na genetickém výzkumném programu spojeném s Kovalchukem. Když na ni USA v roce 2022 uvalily sankce, ministerstvo zahraničí uvedlo, že vede genetické programy financované Kremlem v hodnotě miliard dolarů.
Putin a Si během rozhovoru kráčeli po boku severokorejského diktátora Kim Čong-una, který se usmíval a díval se směrem k Putinovi a Si. Nebylo jasné, zda byl jejich rozhovor pro něj překládán.
Pozdější záběry ukázaly, jak tři lídři kráčejí po schodech k vyhlídkové plošině pro přehlídku.
Tento moment byl přenášen v přímém přenosu, který poskytla státní televizní stanice CCTV ostatním médiím, včetně mezinárodních zpravodajských agentur AP a Reuters.
Největší vojenská přehlídka v historii Číny zahrnovala 50 000 diváků a velkou přehlídku vojenské techniky, od tanků a dronů po rakety s jadernou hlavicí, stíhací letouny a stealth letadla.
Představení bylo vnímáno jako projev vzdoru vůči Západu. Mezi dalšími účastníky byli prezident Běloruska Alexandr Lukašenko, íránský prezident Masoud Pezeškian a šéf junty v Myanmaru Min Aung Hlaing.
