RFK Jr. a jeho válka proti realitě
5. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
Robert F. Kennedy Jr. vstoupil na slyšení finančního výboru Senátu, jako by přinášel osvícení, a odešel jako muž, který právě prohrál hádku s aritmetikou. Tohle je nejvyšší zdravotní činitel USA: muž, který považuje vakcíny za spiknutí, bakterie za návrh a vědu za osobní útok. Jeho filozofie je prostá: řekne-li něco dostatečně přesvědčivě, fakta se zdvořile sbalí a odejdou. Senátoři ho prosili, aby uznal, že vakcíny zachraňují životy. On odpověděl intelektuální palbou opilého strýce na Díkůvzdání: „Mýlíte se.“ Rozum zadržel dech a čekal, až spalničky zatleskají.
Kennedy tvrdí, že je oddán „neutrální, nepolitické, transparentní vědě“. To říká muž, který vyhodil ředitelku CDC poté, co ji označil za „nepotopitelnou“. V Kennedyho světě má pravda kratší trvanlivost než Crocodille sendvič z benzínky. Včerejší nepotopitelná je dnešní lhářka, zítřejší žaloba a příští týden host podcastu. Na otázku, proč vyházel celý vakcinační poradní výbor, odpověděl, že Amerika je „nejnemocnější země na světě“. Jeho lék? Méně lékařů. Je to jako hasit požár tím, že vyhodíte hasiče. Pod Kennedyho vedením se brzy stane generálním chirurgem motivační řečník s YouTube kanálem Vibrace proti virům.
Jeho pohled na Medicaid je stejně vynalézavý. Rozpočtový úřad Kongresu předpovídá, že téměř osm milionů lidí přijde o zdravotní pojištění. Kennedy, s kamennou tváří, prohlašuje, že žádné škrty nejsou. Muž objevil nový lék na nemoci: prostě je předefinovat tak, aby neexistovaly. Rakovina? Nastavení mysli. Cukrovka? Fake news. Smrt? Vysoce stranická záležitost.
I republikáni vypadali, že se jim dělá špatně. Senátor Bill Cassidy mu připomněl, že slíbil dodržovat „nejvyšší standardy“. Kennedy se usmál — úsměvem člověka, jehož nejvyšším standardem je facebookový meme.
Tohle dnes Amerika má: ministra zdravotnictví, který nazývá vakcínu proti covidu „nejsmrtelnější injekcí, jaká kdy byla vyrobena“, a zároveň chválí Trumpovu „Operaci Warp Speed“. V Kennedyho mentální gymnastice vakcíny nefungují a zárovň jsou nebezpečně účinné. To je jako tvrdit, že padáky se neotvírají, ale zároveň způsobují zranění, když ano.
Takže tady je evangelium podle RFK Jr.: Vyhoďte vědce, najměte skeptiky a důvěřujte muži, jehož lékařský titul pochází z Univerzity Google. Přetavil veřejné zdraví v knížku Vyber si vlastní dobrodružství, kde konec je vždycky „Mýlíte se.“
Amerika chtěla vedení. Místo toho dostala pomník aroganci, ministra zdravotnictví alergického na pravdu a živou demonstraci toho, co se stane, když konspirační teorie dostanou kancelář.
