OSN: Izraelské vraždění zmrzačilo v Gaze 21 000 dětí
4. 9. 2025
Odhaduje se, že do června bude 132 000 dětí mladších pěti let ohroženo smrtí v důsledku akutního hladomoru. Česká vláda vraždění dětí Izraelem podporuje.
Od vypuknutí genocidní války Izraele proti obléhané enklávě před téměř dvěma lety bylo v Gaze zmrzačeno nejméně 21 000 dětí, uvedla komise OSN.
Komise OSN pro práva osob se zdravotním postižením (CRPD) ve středu oznámila, že během izraelské agrese utrpělo „válečná zranění“ přibližně 40 500 dětí, z nichž více než polovina zůstala zmrzačena.
V Gaze, kde byla vyhlášena plnohodnotná hladomorna, prudce stoupá také podvýživa dětí.
Podle systému integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) je odhadováno, že do června 2026 bude 132 000 dětí mladších pěti let ohroženo smrtí v důsledku akutní podvýživy.
Při hodnocení situace na palestinských územích se uvádí, že izraelské příkazy k nucenému vysídlení během ofenzívy armády v Gaze byly pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením „často nedostupné“, což „znemožnilo evakuaci“.
„Zprávy také popisují, jak byli lidé se zdravotním postižením nuceni uprchnout v nebezpečných a nedůstojných podmínkách, například plazit se po písku nebo blátě bez pomoci při pohybu,“ uvádí se v zprávě.
CRPD zároveň uvedla, že omezení humanitární pomoci přivážené do pásma Gazy, která jsou důsledkem represivní blokády ze strany Izraele, mají nepřiměřený dopad na osoby se zdravotním postižením.
„Lidé se zdravotním postižením čelí vážným narušením pomoci, což mnoho z nich připravilo o jídlo, čistou vodu nebo hygienické zařízení a učinilo je závislými na pomoci ostatních, aby přežili,“ uvádí se ve zprávě.
Zatímco soukromá organizace GHF podporovaná Spojenými státy a Izraelem má na území čtyři distribuční místa, systém OSN, který z velké části nahradila, jich měl asi 400. Pravidelné hromadné střelby izraelských sil na distribuční místa znamenají, že mnoho osob se zdravotním postižením nemá přístup k pomoci a riskuje, že při tom bude zastřeleno.
Ztráta pomůcek pro mobilitu pod troskami dále brání lidem v dosažení přemístěných distribučních míst.
CRPD uvedla, že 83 % osob se zdravotním postižením přišlo o své pomůcky a většina z nich si nemůže dovolit alternativy, jako jsou oslí povozy.
Vyjádřila znepokojení nad tím, že pomůcky jako invalidní vozíky, chodítka, hole, dlahy a protézy byly izraelskými úřady považovány za „výrobky dvojího užití“ a proto nejsou zahrnovány do zásilek pomoci.
CRPD vyzvalo k dodání „masivní humanitární pomoci osobám se zdravotním postižením“ postiženým válkou a zároveň trvalo na tom, že všechny strany musí přijmout ochranná opatření pro osoby se zdravotním postižením, aby se zabránilo „dalšímu násilí, újmě, úmrtím a zbavení práv“.
Výbor uvedl, že byl informován o nejméně 157 114 zraněných osobách, z nichž více než 25 % hrozí celoživotní postižení, byly zraněny v období od 7. října 2023 do 21. srpna letošního roku.
Uvedl, že Izrael by měl přijmout konkrétní opatření na ochranu dětí se zdravotním postižením před útoky a zavést evakuační protokoly, které zohledňují osoby se zdravotním postižením.
