V ruské armádě budou kvůli epidemii HIV vytvořeny oddělené jednotky z nakažených
5. 9. 2025
Na pozadí epidemie hepatitidy a HIV se velení ruské armády rozhodlo vytvořit samostatné jednotky nakažených vojáků, které mají být vyslány k útoku na ukrajinské pozice, uvedla aktivistka Z Anastasia Kaševarová.
"Takoví bojovníci budou muset nosit výrazné pásky. Jejich úkolem bude obsadit a udržet obranné linie na linii dotyku," napsala na Telegramu. Podle ní se armáda v této věci rozhodla převzít zkušenosti Wagnerovy SVS, jejíž nakažení bojovníci sloužili v samostatné jednotce – Umbreltě.
Kaševarovová vysvětlila problém šíření nemocí na frontě tím, že mnoho lidí s hepatitidou, HIV a tuberkulózou jde do války jako vojáci z povolání. Údajně to skrývají tím, že kupují potvrzení od lékařů, aby obdrželi platby za podpis smlouvy. Kaševarová zároveň připomněla, že pro vojáky s těmito nemocemi neexistuje žádný přímý zákaz účasti ve válce a vojáci jsou osvobozeni od vojenské služby pouze v případě, že nejsou schopni sloužit.
