"Trojkaři jsou hlavní personální rezervou ruských úřadů"
5. 9. 2025
V červnu prezident Tatarstánu Rustam Minnichanov vyzval k tomu, aby se školáci nedělili na vynikající studenty a studenty s trojkami, ale aby byly vytvořeny rovné podmínky pro účast každého dítěte na veřejném životě. "Student s trojkami je stejné dítě jako vynikající student," řekl tehdy.
Mezi ruskými úředníky je mnoho trojkařů. Prezident Vladimir Putin přiznal, že ve škole se učil na trojky a na základní škole se zajímal o rvačky a dvůr, kde honil psy. V době, kdy školu dokončil, se mu podařilo dohnat to, co zameškal, ale nestal se vynikajícím studentem. Také na Právnické fakultě Leningradské státní univerzity byl Putin studentem s "průměrnými" výsledky a studium pro něj nebylo snadné.
Mezi trojkaři je bývalý ministr obrany Sergej Šojgu. Tvrdil, že na Krasnojarské polytechnické univerzitě se více věnoval stavebním brigádám a společenským aktivitám. Vladislav Surkov, bývalý Putinův poradce, také otevřeně hovořil o studiu bez nadšení a měl průměrné studijní výsledky. O problémech se studiem hovořil i šéf Čečenska Ramzan Kadyrov. Uvedl, že "jeho studium nešlo dobře" a diplomy obdržel spíše formálně. Přesto Kadyrov získal titul akademika od Ruské akademie přírodních věd (RANS).
Zdroj v ruštině: ZDE
