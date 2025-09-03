Bude mír, až bude mír, a pak bude mír i se zárukami
3. 9. 2025 / Boris Cvek
Prezident Spojených států Trump velmi pozorně, ale opravdu pozorně, sleduje potenciální setkání s prezidenty Putinem (prezident Ruské federace) a Zelenským (prezident Ukrajiny). Měl by se opravdu soustředit, aby mu to snad neuniklo. To by byla ohromná škoda. Ani mrk! Pomoci by mu v tom mohl nový prezident Polska, kterého Trump pozval do Bílého domu. Třeba mu taky zatleská na červeném koberci jako Putinovi. Za to, jak Putinovi pomáhá.
Mezitím prezident Turecka Erdogan oznámil po jednání s prezidenty Ruska i Ukrajiny, že nejsou připraveni na vzájemné osobní setkání. Šokující zpráva. Trump by měl vyhlížet o to intenzivněji, aby mu to neuniklo. Rusko je ovšem připraveno útočit na Ukrajinu celý podzim, zřejmě i s velkou pozemní ofenzívou.
Spojenecké stíhačky v Polsku už běžně startují v nejvyšším stupni poplachu v důsledku Putinových raket, dopadajících na západní Ukrajinu. Nechal tam zničit i americkou továrnu. Kdy asi tak začne posílat rakety do Polska nebo České republiky? Má přece ideální podmínky. Trump to asi zvládne pozorně sledovat bez mrknutí oka až do Vánoc nebo do Nového roku a Francie se aktuálně chystá na příliv zraněných a zmrzačených lidí z východní Evropy do jejích nemocnic.
Předsedkyně Evropské komise von der Leyen má ovšem úžasný plán i s americkými zárukami, jak garantovat bezpečnost Ukrajiny, až bude mír. Asi nějaké nové Budapešťské memorandum. Škoda, že spojenci v protinacistické koalici k tomu nepřistoupili podobně, nemusela být přece válka, stačilo se připravovat na to, co bude, až bude mír. Ukrajina se v té souvislosti chystá na to, že se bude muset dnes i v budoucnosti bránit sama. Ovšem kdyby na to bylo skutečně sama, a to platí i o nás nebo Polsku, Putin by ji už dávno sezobl jako malinu.
