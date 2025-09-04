Proč Netanjahu ignoruje Trumpovo nejnovější varování ohledně rostoucí izolace Izraele
4. 9. 2025
Pokud si Trump myslí, že jeho varování ohledně ztráty „kontroly nad Kongresem“ ze strany Izraele budou pro Netanjahua budíčkem, mýlí se. Netanjahua netrápí, že Izrael prohrává bitvu o veřejné mínění, a důvodem je, ironicky, sám Donald Trump, píše v izraelském listě Haaretz Amir Tibon.
Izraelci nepotřebují amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby věděli, že jejich země prohrává bitvu o globální veřejné mínění. Je to zřejmé z téměř denní záplavy titulků o tom, jak je Izrael po celém světě odsuzován, kritizován a sankcionován, zatímco válka v Gaze pokračuje, počet obětí stoupá a vláda premiéra Benjamina Netanjahua se otevřeně rozhodla prodloužit a rozšířit boje namísto podpisu dohody o návratu všech rukojmích.
Přesto je důležité, že to Trump řekl sám v rozhovoru pro pravicový zpravodajský web The Daily Caller. Mnoho Izraelců bude ochotno naslouchat více než jakémukoli jinému vůdci, pokud Trump řekne, že Izrael by měl ukončit válku kvůli škodám, které to způsobuje jeho zahraničním vztahům a mezinárodní reputaci. Trump se v Izraeli stal nesmírně populárním, z velké části díky svému červnovému rozhodnutí bombardovat íránská jaderná zařízení.
Problém Izraele popsal následujícími slovy: „Budou muset tu válku ukončit. Škodí to Izraeli. O tom není pochyb. Možná vyhrávají válku, ale nevyhrávají v oblasti public relations, a to jim škodí.“ Dodal, že Izrael konkrétně ztrácí podporu ve Washingtonu, a uvedl, že Izrael měl v minulosti „úplnou kontrolu nad Kongresem“, ale nyní již ne. „Dnes Izrael nemá tak silnou lobby,“ řekl prezident.
Pokud si však Trump myslí, že jeho slova budou pro Netanjahua budíčkem, bude velmi zklamán. Netanjahu a izraelský ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer, jeho protějšek v Bílém domě, jsou smířeni se ztrátou mezinárodní podpory Izraele, jeho větší izolací, s hrozbami sankcí a se zatykači na jeho vůdce (včetně samotného Netanjahua). Zdá se, že těm dvěma to nevadí, a důvodem je ironicky právě ten, kdo bije na poplach: Donald Trump.
Ve skutečnosti se Netanjahu od své návštěvy ve Washingtonu na začátku února, dva týdny po Trumpově inauguraci, chová, jako by jeho rozhodnutí neměla žádné důsledky. To platí o válce v Gaze, ale také o vnitřní situaci v Izraeli, kde Netanjahu útočí na demokratické instituce a zvyšuje sociální napětí v zemi ve svůj vlastní politický prospěch.
Svět to všechno vidí a v důsledku toho roste odpor vůči Izraeli; země, které Izrael podporovaly a stály po našem boku po 7. říjnu, nyní soutěží o to, kdo proti nám přijme tvrdší opatření. Ale z Netanjahuova pohledu, dokud má podporu Trumpa, na tom nezáleží.
Izraelští vědci, sportovci a umělci jsou na světové scéně odmítáni? To není jeho problém. Izraelští turisté jsou v zahraničí obtěžováni a odmítáni? Jeho rodina bude i nadále bydlet v Blair House, až přijede do Washingtonu. Izraelským důstojníkům a vojákům hrozí v Evropě a Jižní Americe soudní žaloby kvůli válce v Gaze? Ministerstvo zahraničí vydá ostře formulované prohlášení a život půjde dál.
Izraelci si za poslední tři roky, od Netanjahuova návratu k moci, zvykli na spoustu špatných věcí; on si myslí, že si zvyknou i na tuto realitu.
Pokud Trumpovi opravdu záleží na ukončení války a s ní spojených škodách způsobených Izraeli (nemluvě o nesnesitelném utrpení rukojmích držených Hamásem téměř 700 dní, jak sám tvrdí), musí přestat předkládat své analýzy, jako by byl vzdáleným odborníkem pozorujícím tragickou situaci. To prostě nestačí.
