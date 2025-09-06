Izrael nyní vyvražďuje o hodně víc než 2000 Palestinců každý měsíc
6. 9. 2025
Foto: Počet Palestinců zabitých izraelskou armádou od porušení příměří 18. března
Hladová krize v Gaze dominuje titulním stránkám novin, ale většina úmrtí je způsobena izraelskými leteckými údery. Toto česká vláda, Fiala, Lipavský, senátoři, podporuje a české zbrojovky posílají pro toto vraždění do Izraele z ČR zbraně. Je to válečný zločin.
Přestože byl srpen méně smrtící než červenec, v Gaze bylo každý den zabito kolem 70 lidí; pokus o objasnění, proč bylo provedeno 29 izraelských úderů, které zabily 180 lidí, byl přijat vágními odpověďmi nebo mlčením
V pondělí zasáhly čtyři granáty Násirovu nemocnici v Khan Yunis a zabily 22 lidí. V devíti minutách mezi prvním a druhým útokem se zdravotnický personál a novináři shromáždili na místě prvního zásahu – na nouzovém schodišti nemocnice. Televizní kamery byly namířeny právě tam, a proto byl druhý, smrtící útok tak důkladně zaznamenán.
O několik hodin později svět viděl, jak přesný izraelský vojenský útok zabil velkou skupinu lidí – většinou zdravotnický personál a novináře, z nichž nikdo nebyl ozbrojen – na schodišti nemocnice. Vzrušení bylo tak intenzivní, že v neobvyklém kroku se dokonce premiér Benjamin Netanjahu omluvil: „Izrael hluboce lituje tragické chyby, ke které dnes došlo v Násirově nemocnici,“ napsal Netanjahu na svém anglickém účtu X – ale ne na svém hebrejském účtu.
Většina obyvatel Gazy, kteří byli v srpnu zabiti, zemřela při izraelských leteckých útocích nebo dělostřeleckém ostřelování, které zasáhlo stany vysídlených osob, domy a lidi stojící na ulicích.
Ve stejný den, několik kilometrů severně od nemocnice, izraelská armáda vystřelila raketu, která zasáhla stan vysídlených osob. Při útoku zahynulo pět lidí – rodiče Odah a Aline Kawarea a jejich tři malé děti: Issa, Aliyan a Hussam. Na fotografii sdílené na sociálních médiích leží tři malá tělíčka vedle sebe, jejich tváře znetvořené střepinami. Odahův bratr Ahmed řekl digitální zpravodajské agentuře Ma'an, že rodina byla zabita při útoku dronu, zatímco spala.
Uvedl, že rodina neměla žádné vazby na žádnou frakci a otec již byl před rokem při útoku zraněn, přišel o oko a utrpěl ochrnutí ruky. „V Gaze není žádné bezpečné místo; prostě nás nutí shromáždit se na jednom místě, aby nás mohli zabít,“ řekl bratr. Téhož dne zasáhla další raketa jiný stan v uprchlickém táboře Nuseirat a zabila šejka Imrana Qudaiha, jeho děti Zakariu, Issu a Yahyu a jeho 12letého vnuka Anase.
Na tom dni nebylo nic neobvyklého. Ve skutečnosti to byl ve srovnání s ostatními dny v srpnu jeden z méně smrtících dnů v pásmu Gazy. Během srpna se každý den průměrně přibližně 100 lidí přidalo k počtu obětí, který uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Několik set lidí bylo pohřešováno nebo jejich těla byla identifikována až dlouho po jejich smrti.
V průměru bylo v pásmu Gazy denně zabito více než 70 lidí. Odhady naznačují, že asi 30 % z nich bylo zabito střelbou v blízkosti center pro distribuci potravin nebo konvojů s humanitární pomocí. Většina z nich byla zabita při leteckých útocích nebo dělostřeleckém ostřelování, které zasáhlo stany vysídlených osob, domy a lidi stojící na ulicích.
V posledních měsících se pozornost světových médií a politiků soustředila na masový hlad v Gaze. Dřívější zpravodajství se zaměřovalo především na smrt stovek lidí čekajících ve frontách na potraviny. Přesto po celou tuto dobu zůstávaly hlavní příčinou úmrtí v pásmu Gazy – stejně jako po celou dobu války – letecké údery.
Haaretz zaslal izraelským obranným silám seznam 29 zdokumentovaných úderů mezi koncem července a koncem srpna, při nichž podle palestinského ministerstva zdravotnictví zahynulo 180 lidí, a požádal armádu o odpověď. Na pět z těchto úderů poskytla IDF částečnou odpověď, přičemž klíčové otázky zůstaly nezodpovězeny: Jaké byly cíle útoků? Bylo zohledněno riziko pro civilisty? Bylo zahájeno vyšetřování civilních obětí? U zbývajících 24 útoků byla odpověď zcela obecná.
28. července bylo zabito 15 členů rodiny Noufal. IDF uvedla, že cílem tohoto útoku byli čtyři militanti. 11. srpna IDF oznámila podezřelou aktivitu v jižní části města Gaza. Raketa vystřelená za účelem neutralizace hrozby zasáhla obytnou budovu a zabila devět lidí, včetně šesti dětí z rodiny Arhim. Al Jazeera zveřejnila záběry, na nichž pracovníci civilní obrany počítají těla dětí: „Tady je jedna holčička, a další holčička, tady jsou dvě děti, čtyři holčičky a dva kluci,“ řekl jeden z nich.
O čtyři dny později zasáhla 36. divize IDF „stavbu, která představovala hrozbu“, jak uvedla armáda. Při útoku bylo zabito sedm lidí, včetně dvou batolat. Téhož dne byl také zaměřen palbou „podezřelý v budově“. Budova byla škola ve čtvrti Al-Daraj, kde žily vysídlené rodiny. Sedm lidí bylo zabito.
U dalších 24 útoků armáda neposkytla žádné konkrétní informace kromě následujícího obecného prohlášení: „IDF se zaměřuje pouze na vojenské cíle a přijímá opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu a civilní infrastruktuře v souladu s právními předpisy o ozbrojených konfliktech, včetně preventivních opatření před provedením útoků. Naopak teroristické organizace v pásmu Gazy systematicky porušují mezinárodní právo a cynicky využívají civilní infrastrukturu k teroristickým aktivitám. Předběžné šetření naznačuje, že zmíněné incidenty se týkaly útoků na teroristické cíle. Tvrzení uvedená ve zprávě budou prošetřena. V případech, kdy nebyly poskytnuty přesné souřadnice, nebylo možné tvrzení novináře ověřit.“
Útoky uvedené na seznamu zahrnují útoky na stany, obytné budovy a školy, kde byly ubytovány vysídlené rodiny. IDF mimo jiné nereagovala na útok, při kterém 8. srpna zahynula celá rodina Abu Hajrasových – Muhammad, Rana a jejich pět dětí. Otec byl palestinský policejní plukovník spojený s Fatáhem, nikoli s Hamásem, a pracoval také jako komunikační inženýr. Po smrti rodiny otec Abu Hajras řekl, že jeho syn podporoval Palestinskou samosprávu a mír.
IDF se také nevyjádřila k zabití sedmi členů rodiny Abu Hanidek 13. srpna: Ahmada (15), Mony (8), Ali (6), Ahmad (4) a Muhammad (2). V ten den a následující den Palestinci oznámili, že IDF zabila více než 30 lidí při třech útocích na budovy ve čtvrti Zeitoun v Gaze.
30. srpna, několik hodin před zabitím mluvčího Hamásu Abu Obeidy, zasáhla další raketa čtvrť Ansar v Gaze, kde řada lidí čekala na pita chléb. Zahynulo dvanáct lidí, včetně pěti dětí. Záběry natočené bezprostředně poté ukazovaly obyvatele sbírající pita chléb potřísněný krví, těla naskládaná na nákladní auto a matku loučící se s budovou. Mluvčí IDF požádal deník Haaretz o souřadnice úderu a obdržel je, ale nebylo poskytnuto žádné vysvětlení ohledně cíle úderu.
Zdroj v angličtině ZDE
