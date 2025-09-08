Británie: Studie zjistila, že každý pátý dotázaný je antisemita
8. 9. 2025
Zjistila, že 21 % veřejnosti potvrdilo čtyři nebo více antisemitských výroků, ve srovnání s 16 % v loňském roce. V roce 2021 to bylo pouze 11 %.
Výzkumníci uvedli, že zjištění ukázala, že počet lidí, kteří zastávají to, co by se dalo považovat za zakořeněné antisemitské názory, se za méně než pět let zdvojnásobil na více než pětinu populace. Je to nejvyšší počet od začátku průzkumů před deseti lety.
K tomu došlo po útocích na jižní Izrael 7. října, při nichž bylo zabito téměř 1 200 Židů – což je nejvyšší počet obětí od holocaustu. Pokračující záběry zkázy v Gaze způsobené izraelskou odvetou zřejmě podnítily rostoucí antisemitské nálady, přičemž kritika Izraele přerostla v širší protižidovské nálady. Průzkum YouGov, zadaný organizací Kampaň proti antisemitismu (CAA), zjistil, že 45 % britské veřejnosti – téměř polovina populace – věří, že Izrael zachází s Palestinci stejně jako nacisté se Židy. Toto je rekordní číslo a výrazný nárůst oproti loňskému rekordu 33 %.
Tomu věří přibližně 60 % mladých lidí a 48 % lidí žijících v Londýně. CAA uvedla, že ztotožňování izraelských činů s činy Hitlerových nacistů je „jedním z nejběžnějších antisemitských klišé, které vidíme“. Průzkumná skupina uvedla: „Jednak bagatelizuje holocaust, při kterém bylo průmyslově povražděno šest milionů Židů, a zároveň urážlivě obviňuje oběti ze zločinu spáchaného na nich.“
Studie zjistila, že téměř polovina (49 %) mladých lidí ve věku 18 až 24 let uvedla, že se necítí dobře při trávení času s lidmi, kteří otevřeně podporují Izrael, přičemž pouze 18 % s tím souhlasí.
Pouze 31 % mladých voličů souhlasí s tím, že Izrael má právo existovat jako domovina pro židovský lid; 20 % říká, že ne.
Další zjištění zahrnují 58 % mladých lidí, kteří se domnívají, že Izrael a jeho podporovatelé mají špatný vliv na naši demokracii, ve srovnání s 29 % celkové populace.
V dalším odrazu desetiletí trvajícího antisemitského klišé se 26 % britské veřejnosti domnívá, že Izraeli projde cokoli, protože jeho podporovatelé „ovládají média“, což je nárůst oproti 18 % v loňském roce. Mezi mladými lidmi toto číslo vyskočilo na 42 %.
Průzkum přichází před celostátním pochodem židovských skupin a jejich podporovatelů a spojenců v centru Londýna, který protestuje proti extremistům zaměřeným na britské Židy.
Otázky položené v rámci průzkumu, včetně šesti týkajících se judeofobního antisemitismu a šesti týkajících se antisionistického antisemitismu, jsou součástí obecné škály antisemitismu, kterou akademici vytvořili k měření protižidovských nálad a která vychází z definice antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. O této definici panuje kontroverze, protože zahrnuje jak protižidovské nálady, tak antisionismus a kritiku práva Izraele na existenci jako antisemitskou.
Studie ukazuje, že každý pátý člověk je antisemita.
Mluvčí Kampaně proti antisemitismu uvedl: „Naše země se jednoznačně nachází na bodě zlomu. Toto jsou nejvyšší čísla antisemitismu, jaká jsme kdy zaznamenali, za méně než pět let se zdvojnásobila. Naši mladí lidé jsou před našima očima radikalizováni k přijímání nenávistných ideologií. Británie ztratí svou duši ve prospěch extremistů, pokud se mlčící většina neprobudí.
„Veřejnost si uvědomuje, že rasismus vůči židovskému lidu prudce vzrostl, ale úřady se k této situaci vůbec nedokázaly postavit.“ „Politici, policie a státní zástupci, regulátoři, mediální organizace, kulturní instituce, univerzity, odbory – ti všichni se podílejí na vytváření atmosféry nenávisti v Británii.“
„Židé to teď možná pociťují nejvýrazněji, ale pro nás všechny tohle není země, kterou jsme znali.“
„Brzy bude na to, aby naše země změnila kurz, příliš pozdě.“
Průzkum reprezentativního vzorku 2 245 dospělých Britů provedla agentura YouGov mezi 1. a 2. zářím 2025.
Zdroj v angličtině: ZDE
