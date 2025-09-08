"Kupní síla nadále klesá." Rusové začali šetřit na mléčných výrobcích
8. 9. 2025
Jeden z hlavních hráčů uvedl příklad másla, které je po rekordním cenovém skoku za 17 let, zaznamenaném loni na podzim, stále špatně nakupováno, a to i přes současné slevy.
"Vidíme pokles poptávky. Takový pomalý, postupný, za měsíc 1-2 %. A to je špatný trend, špatný signál, což znamená, že kupní síla nadále klesá. Poptávka po jogurtech na pití začíná klesat. Myslím, že to samé se bude dít i u lžícových," uvedl řečník. Trend snižování spotřeby mléčných výrobků potvrdili téměř všichni účastníci konference. V tuto chvíli je nejvážnějším problémem poptávka po sýrech, která v červenci meziročně klesla o 7 %, uvedli zpracovatelé.
V průběhu roku zdražily mléčné výrobky v Rusku v průměru o 24,3 %, vypočítala služba Cenosaur. Největší nárůst cen vykázalo máslo (+38,5 %), jehož balení stojí asi 270,1 rublů. Zakysaná smetana není příliš pozadu (+32,8 % za 200 g). Následuje mléko (+23,1 % za 0,9 litru), smetana (+20 %) a tvaroh (+18,6 %). Tvrdý sýr uzavírá peloton (+ 12,7 %).
Předsedkyně Svazu mlékárenských výrobků Ruska Ljudmila Manickaja spojila růst cen výrobků s inflací a zvýšením výrobních nákladů: rostoucími cenami krmiv, elektřiny, obalů a logistiky.
Již dříve se objevily zprávy, že Rusové začali opouštět brambory, jejichž růst cen meziročně přesáhl 170 % a vytvořil rekord za 23 let dostupných oficiálních statistik. Aby ušetřili peníze, museli přejít na chléb, těstoviny a obiloviny, poznamenalo Vývojové centrum Vysoké školy ekonomické.
Podle Rosstatu činila k 25. srpnu meziroční potravinová inflace v Rusku 9,94 %.
Zdroj v ruštině: ZDE
