Izrael srovnal se zemí výškovou budovu v Gaze a prohlásil, že se otevírají „brány pekla“
5. 9. 2025
BREAKING: Israel has explained that it accidentally bombed a bus carrying women and children and then accidentally opened fire on rescuers when they arrived x— Normal Island News (@NormalIslandNws) September 5, 2025
🚨BREAKING: With destructive bombs that shook the ground like an earthquake, the Israeli army struck and destroyed Mushtahi Tower in western Gaza City, right in the middle of the displacement tents. pic.twitter.com/3vIstpXDum— Gaza Notifications (@gazanotice) September 5, 2025
Izraelské síly bombardují stany v Gaze a zaměřují se na vysídlené Palestince
Izraelské síly zabily v Gaze za 24 hodin 69 lidí a 422 jich zranily
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že izraelské síly zabily v Gaze za posledních 24 hodin nejméně 69 Palestinců a 422 jich zranily.
Ministerstvo dodalo, že celkový počet obětí izraelské války v Gaze od 7. října 2023 vzrostl na 64 300 zabitých a 162 005 zraněných.
UNRWA varuje před vážnými riziky pro nejzranitelnější obyvatele Gazy
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) varovala, že starší lidé, pečovatelé a osoby se zdravotním postižením v Gaze jsou během pokračující izraelské blokády a kampaně nuceného vysídlování vystaveni „vážnému riziku“.
UNRWA uvedla, že již více než šest měsíců není schopna doručovat do tohoto území zásoby, což znamená, že více než 83 % lidí v nouzi je bez nezbytné pomoci.
„Vzhledem k izraelské blokádě, ničení, vysídlování a nedostatku zásob nemají nejzranitelnější skupiny přístup k základním službám,“ uvedla agentura a vyzvala k okamžitému přijetí opatření na ochranu životů.
Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, uvedl, že agentura má v sousedním Jordánsku a Egyptě připraveno asi 6 000 nákladních vozů se zásobami, které by vystačily na dva měsíce pro celou Gazu.
„Pouze příměří spolu s masivním a neomezeným přístupem humanitární pomoci může zvrátit hrozící hladomor,“ řekl.
Corbyn chválí 29 svědků za „neocenitelné svědectví“ před tribunálem
Britský politik říká, že účastníci odhalili pravdu, kterou mainstreamová média a britská vláda tají.
„Chci zvláště poděkovat palestinským řečníkům, kteří s námi byli v posledních několika dnech,“ řekl.
„Mají rodiny, které trpí, a cítí se v bezpečí, když jsou mimo boje probíhající v Gaze, ale také cítí potřebu být tam se svými přáteli a rodinou.“
Neoficiální tribunál o Gaze obviňuje Velkou Británii ze spoluúčasti na genocidě páchané Izraelem
„Mají na rukou krev, zodpovědnost se blíží“
Shahd Hammouri, přednášející mezinárodní právo a právní teorii, vydala své závěrečné prohlášení.
„Žijeme ve světě, který tvrdí, že máme zákony. V Anglii říkáme, že tato země dodržuje mezinárodní humanitární právo. A přesto zapomínáme, že v tom je absolutní pokrytectví. Jak můžete páchat genocidu v přímém přenosu a stále [říkat], že to jsou oni, kdo jsou barbaři, a ne my?“ řekla Hammouri.
„Slyšeli jsme děsivé svědectví, které potvrzuje a potvrzuje to nejhorší, co si dokážeme představit – příběhy, které vyvolávají nepopsatelný smutek.
„Naším úkolem je zajistit, aby pravda vyšla najevo v přítomnosti, aby odpovědnost nepřišla příliš pozdě. Viděli jsme důkazy, krev na jejich rukou, odpovědnost se blíží. Dali jsme historii archiv toho, jak byla navržena britská spoluvina.“
Tribunál o Gaze vedený Corbynem skončil v Londýně
Několik minut četl profesor Neve Gordon, jeden z předsedů akce, dlouhý seznam zjištění.
„Víme, že britská vláda naslouchá Izraeli. Víme, že britská vláda neotevřela své dveře Palestincům. Dveře jsou pro ně zamčené, ale otevřené pro Izraelce,“ řekl profesor mezinárodního práva a lidských práv na Queen Mary University of London.
„Slyšeli jsme, že navzdory svým zákonným povinnostem britská vláda ... podporuje izraelské vojenské operace.
„Nakonec jsme se dozvěděli, jak politika klamu ovládla britskou vládu a celý její přístup k Izraeli.“
Organizátoři nyní na základě svědectví sepíší zprávu a předloží ji britské vládě, uvedl Gordon a dodal, že je přesvědčen, že nakonec „pravda vyjde najevo a spravedlnost zvítězí“.
Tisíce dětí v Gaze léčeny pro podvýživu
V červenci bylo podle UNICEF přijato k léčbě podvýživy více než 13 000 dětí v Gaze.
Jen za první dva týdny v srpnu bylo léčeno dalších 7 200 dětí, uvedla agentura.
Mluvčí UNICEF Tess Ingramová řekla, že tato čísla poukazují na dopad hladomoru způsobeného Izraelem a omezeného přístupu k pomoci na děti v blokované enklávě. Agentura navzdory vážnému nedostatku a omezením zvyšuje úsilí o zajištění výživy a lékařské péče, dodala.
Palestina ve Velké Británii děkuje Skotsku za „podporu svobody a spravedlnosti“
V příspěvku na Twitteru palestinská mise ve Velké Británii uvádí, že Skotsko „ukázalo cestu“ poté, co jeho vůdce vyzval k okamžitému bezpodmínečnému uznání, odpovědnosti, sankcím a úplnému zbrojnímu embargu vůči Izraeli.
Uznání palestinského státu ze strany jednotlivých zemí je „opět považováno za nedostatečné a pozdní“
Každý, kdo vidí realitu na okupovaném Západním břehu, zejména v severních oblastech, by měl být velmi znepokojen komentáři izraelského ministra financí Bezalela Smotriche, že Izrael by měl anektovat 82 procent okupovaného Západního břehu, řekl Al Jazeera Xavier Abu Eid, bývalý ředitel komunikace Organizace pro osvobození Palestiny (PLO).
„Stačí ujet 30 nebo 40 km mezi Ramalláhem a Nablusem a uvidíte spoustu izraelských vlajek, osady všude kolem a je jasné, že mapy, které Smotrich představil, jsou navrhovány přímo na místě osadníky a izraelskou armádou,“ řekl.
„Mnoho lidí má pocit, že již není možné hovořit o řešení dvou států, a možná je tato pozdní mezinárodní reakce uznávající stát Palestina opět vnímána jako příliš malá a příliš pozdní,“ řekl.
Egypt říká, že „nedovolí“ vysídlení Palestinců
Egyptský ministr zahraničí ostře kritizoval Izrael a obvinil ho z „genocidy“ v Gaze, která „daleko přesahuje představivost“, a varoval, že Káhira nebude tolerovat masové vysídlení.
„Vysídlení není možností a pro Egypt je to červená čára, kterou nepřipustíme,“ řekl egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty novinářům v Nikósii na Kypru.
„Vysídlení znamená likvidaci a konec palestinské věci a neexistuje žádný právní, morální ani etický důvod k vyhnání lidí z jejich domoviny.“
Tyto komentáře jsou v souladu s tvrdší rétorikou Egypta ohledně chování Izraele v Gaze, i když Káhira spolupracuje s Katarem a USA na zprostředkování ukončení války.
Abdelatty zopakoval obvinění z genocidy, která egyptské vedení v posledních měsících vzneslo proti Izraeli, a dodal: „To, co se děje na místě, daleko přesahuje představivost. Probíhá tam genocida, masové zabíjení civilistů, umělé vyhladovění způsobené Izraelci.“
Izrael se snaží „potrestat civilní oblasti“ a vyhnat Palestince z Gazy
Mohamed Elmasry, profesor mediálních studií na Doha Institute for Graduate Studies, říká, že poslední izraelský útok na výškovou budovu v Gaze „může být začátkem nové fáze války“.
Úroveň ničení, kterou je Izrael ochoten způsobit v civilních oblastech, má podle něj kořeny v několika izraelských vojenských doktrínách.
První z nich je doktrína Dahiyeh, která, jak vysvětlil bývalý izraelský náčelník generálního štábu Gadi Eizenkot, má za cíl „potrestat civilní oblasti“, ze kterých podle Izraele byly zahájeny útoky, řekl Elmasry pro Al Jazeera.
Druhou je „poměr 100:1“, dodal s odvoláním na izraelská média, jako je +972 Magazine.
„Podle izraelských médií na samém počátku války místní vysoce postavení izraelští představitelé schválili tento poměr, podle kterého si Izrael vyhrazuje právo zabít více než 100 civilistů, aby se pokusil zabít jednoho vojenského velitele,“ řekl Elmasry.
