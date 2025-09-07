Největší ruský letecký útok války zapálil budovu ukrajinského kabinetu a zabil tři osoby, včetně dítěte
⚡️Update: 2 killed, 17 injured in Russia's overnight attack on Kyiv.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 7, 2025
The number of injured victims has again risen to 17 amid Russia's large-scale attack on residential buildings in Kyiv, Mayor Vitali Klitschko said.https://t.co/tyLNF6DEbX
Není jasné, zda požár v hlavní budově ukrajinské vlády byl výsledkem přímého zásahu nebo padajících trosek
Největší noční letecký útok Ruska za celou válku zapálil hlavní budovu ukrajinské vlády v Kyjevě a zabil tři osoby, včetně kojence, uvedli v neděli ukrajinští představitelé.
Rusko zasáhlo ukrajinské hlavní město drony a raketami, zranilo 18 lidí a zapálilo desítky budov, včetně .
Z střechy budovy kyjevského kabinetu ministrů stoupal sloup dýmu, nebylo však okamžitě jasné, zda byl dým výsledkem trosek nebo přímého zásahu, což by znamenalo eskalaci ruské letecké kampaně. Rusko se dosud vyhýbalo útokům na vládní budovy v centru města.
V budově sídlí ukrajinská vláda a kanceláře ministrů.
„Poprvé byla vládní budova poškozena nepřátelským útokem, včetně střechy a horních pater,“ uvedla ukrajinská premiérka Julia Svyrydenko. „Budovy obnovíme, ale ztracené životy nelze vrátit.“
Podle úředníků se na nočním útoku Ruska podílelo 805 dronů a návnad. Jurij Ihnat, mluvčí ukrajinského letectva, potvrdil agentuře Associated Press, že nedělní útok byl největším ruským útokem dronů od plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Podle prohlášení letectva Ukrajina sestřelila a zneškodnila 747 dronů a čtyři rakety.
Na 37 místech po celé Ukrajině dopadlo devět raket a 56 dronů. Trosky sestřelených dronů a raket dopadly na osm míst.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že při útocích dronů zahynulo dítě a mladá žena, zatímco mezi pěti zraněnými, kteří byli převezeni do nemocnice, byla i těhotná žena.
Klitschko dříve uvedl, že v protileteckém krytu v zelené čtvrti Darnytskyi na východ od řeky Dněpr zemřela starší žena.
V západní čtvrti Sviatošynskyi bylo částečně zničeno několik pater devítipodlažní obytné budovy, uvedli Klitschko a představitelé záchranných složek.
Padající trosky dronů způsobily požáry v šestnáctipodlažní bytové budově a dalších dvou budovách, dodal starosta.
Z bytových domů stoupal kouř, některé měly částečně zřícená patra a rozpadlé fasády, jak ukazují fotografie zveřejněné na sociálních sítích záchranáři.
Rusko „záměrně a vědomě útočí na civilní cíle“, uvedl na Telegramu šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko.
Desítky explozí otřásly také centrálním ukrajinským městem Kremenčuk, kde došlo k výpadku elektřiny v některých oblastech, uvedl starosta Vitalij Maleckij na Telegramu. Ruské útoky na Kryvij Rih ve stejném regionu byly zaměřeny na dopravu a městskou infrastrukturu, uvedl na Telegramu šéf vojenské správy Oleksandr Vilkul, ale nebyly hlášeny žádné zranění.
