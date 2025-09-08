Zásoby ropy v Rusku vystačí o něco déle než dvě dekády
8. 9. 2025
V Rusku zbývá 25 let ziskových prokázaných zásob ropy na 25 let základní produkce, řekl šéf Rosnědry Oleg Kazanov na zasedání Komise Státní rady pro energetiku.
Z celkových ropných zdrojů, které ministerstvo přírodních zdrojů odhaduje na 81,6 miliardy tun, je ziskových pouze 13,2 miliardy tun, tedy asi 16 %, vyplývá z odhadů agentury. Současně téměř všechna objevená ložiska ropy - 96 % podzemního fondu - jsou již zapojena do produkce, řekl Kazanov.
"Pokud nazýváme věci pravými jmény, převedli jsme téměř všechny objekty se zásobami na uživatele podloží," stěžuje si. "Bez ohledu na to, jak moc stimulujeme produkci na stávajících polích, dříve nebo později dojde," dodal Kazanov.
Pokusy najít v Rusku nová velká naftová ložiska rok od roku nepřinášejí výsledky. V loňském roce bylo objeveno 39 polí, ale jejich celkové zásoby činily pouhých 21 milionů tun. To je "terč posměchu", říká expert na ropu a plyn Michail Krutichin: při současné produkci (asi 520 milionů tun ročně) Rusko vypumpuje takový objem asi za dva týdny.
Kromě toho lze tyto zásoby jen stěží označit za prokázané, pokračuje Krutichin: "Jedná se o součet zásob ve všech kategoriích ruské klasifikace, včetně pravděpodobně existujících, ale geologickým průzkumem nepotvrzených, nemluvě o vrtech. Bylo by dobré, kdyby polovina nebo dokonce třetina uvedeného odhadu zůstala v rezervách připravených pro průmyslový rozvoj."
Celkem ropné společnosti dodaly v loňském roce do státní rozvahy 592 milionů tun nové ropy. To je však výsledek dodatečného průzkumu a vrtání nových vrtů ve vyčerpaných polích objevených v dobách SSSR. Vzhledem k rozsáhlému geologickému studiu "starých" a dlouho vytěžených ropných a plynových oblastí nemá stát téměř žádné potenciální oblasti, které by mohly být nabídnuty společnostem k výzkumu, říká Valerij Andrianov, docent na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace.
Úřady vidí a uznávají problém. Podle Energetické strategie do roku 2050, kterou vláda schválila v dubnu, může bez výrazných investic a nových technologických řešení začít produkce ropy v zemi v následujících letech rychle klesat. V inerciálním scénáři se sníží ze současných 520 milionů tun ročně na 477 milionů tun do roku 2036 a na 287 milionů tun do roku 2050. Současně bude nutné snížit vývoz ropy třikrát - z 234 na 79 milionů tun ročně.
Podle "stresového scénáře", který zahrnuje zvýšené západní sankce a zrychlené odmítání uhlovodíků ve světě, bude Rusko do roku 2050 produkovat pouze 171 milionů tun ropy ročně – třikrát méně než nyní. A nezbydou vůbec žádné barely na export: jeho objem klesne na nulu.
"Snížení zásob ropy, které lze za současných daňových podmínek a při současných vývozních cenách považovat za výnosné, může v blízké budoucnosti postavit vedení země před obtížnou volbu: buď sledovat, jak klesají příjmy z ropy do státního rozpočtu kvůli neschopnosti prodávat ropu za ceny nad náklady, nebo dotovat ropné společnosti snížením daní – což opět znamená ránu pro rozpočet," varuje Krutichin.
Zdroj v ruštině: ZDE
