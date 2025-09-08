Znečištění ovzduší může způsobit devastující formy demence, ukazují výzkumy
8. 9. 2025
Studie naznačuje, že částice ve vzduchu způsobují toxické shluky bílkovin v mozku, které jsou charakteristickým znakem Lewyho tělesné demence
Znečištění ovzduší jemnými částicemi může způsobit devastující formy demence tím, že spouští tvorbu toxických shluků bílkovin, které ničí nervové buňky, jak se šíří mozkem, naznačují výzkumy.
Vystavení částicím ve vzduchu způsobuje nesprávné skládání bílkovin v mozku do shluků, které jsou charakteristickým znakem Lewyho tělesné demence, třetí nejčastější formy demence po Alzheimerově chorobě a vaskulární demenci.
„Na rozdíl od věku nebo genetiky je to něco, co můžeme změnit,“ řekl Dr. Xiaobo Mao, neurolog z Johns Hopkins University v USA a vedoucí výzkumník studie. „Nejpřímějším důsledkem je, že politiky čistého ovzduší jsou politikami zdraví mozku.“
Vědci nejprve analyzovali nemocniční záznamy 56,5 milionu pacientů amerického systému Medicare. Zaměřili se na ty, kteří byli poprvé hospitalizováni v letech 2000 až 2014 s poškozením bílkovin. Na základě poštovních směrovacích čísel pacientů vědci odhadli jejich dlouhodobou expozici znečištění PM2,5, částicemi v ovzduší, které jsou menší než 2,5 tisíciny milimetru. Tyto částice mohou být vdechovány hluboko do plic a nacházejí se v krevním řečišti, mozku a dalších orgánech.
Zjistili, že dlouhodobá expozice PM2,5 zvyšuje riziko demence s Lewyho tělísky, ale má menší vliv na výskyt jiné neurodegenerativní mozkové choroby, která není způsobena toxickými proteiny.
Lewyho tělíska jsou tvořena proteinem zvaným alfa-synuklein. Tento protein je nezbytný pro zdravé fungování mozku, ale může se různými způsoby nesprávně složit a vytvořit různé druhy škodlivých Lewyho tělísek. Ty mohou zabíjet nervové buňky a šířením mozkem způsobovat devastující onemocnění.
Aby zjistili, zda znečištění ovzduší může vyvolat Lewyho tělíska, vystavoval tým myši po dobu 10 měsíců každý druhý den znečištění PM2,5. Některé myši byly normální, jiné byly geneticky modifikovány tak, aby neprodukovaly alfa-synuklein. Výsledky byly překvapivé: u normálních myší docházelo k odumírání nervových buněk, což vedlo ke zmenšení mozku a kognitivnímu úpadku. Geneticky modifikované myši nebyly téměř nijak ovlivněny.
Další práce na myších ukázala, že znečištění PM2,5 vedlo k tvorbě agresivních, odolných a toxických shluků alfa-synukleinu, které vypadaly velmi podobně jako Lewyho tělíska u lidí. Ačkoli se jedná o práci na myších, výsledky jsou považovány za přesvědčivý důkaz.
„Spojení těchto dvou faktorů pro mě naznačuje, že existuje poměrně silná souvislost mezi znečištěním ovzduší a demencí s Lewyho tělísky. Domníváme se, že se jedná o velmi důležitý faktor způsobující demenci,“ uvedl Ted Dawson, hlavní autor studie a profesor neurodegenerativních onemocnění na Johns Hopkins University. „Je třeba vyvinout společné úsilí, aby naše ovzduší zůstalo čisté.“
Studie, která byla publikována v časopise Science, navazuje na předchozí studie, které zjistily přítomnost PM2,5 v mozcích lidí, u nichž bylo poškození spojeno s Alzheimerovou chorobou a snížením inteligence.
„Naše zjištění mají dalekosáhlé důsledky pro prevenci, protože identifikují znečištění ovzduší jako modifikovatelný rizikový faktor pro demenci s Lewyho tělísky,“ řekl Mao. „Snížením naší kolektivní expozice znečištění ovzduší můžeme potenciálně snížit riziko vzniku těchto devastujících neurodegenerativních onemocnění v celoplošném měřítku.“
V loňském roce zahájili vědci z University College London a Francis Crick Institute v Londýně projekt s názvem Rapid (Role znečištění ovzduší v demenci), jehož cílem je zkoumat, jak může vzduch, který dýcháme, poškozovat mozek.
„Jedná se o důležitou a přesvědčivou studii, která prohlubuje naše pochopení toho, jak znečištění ovzduší může způsobit neurodegenerativní onemocnění,“ řekl prof. Charles Swanton, spoluvůdce projektu Rapid a zástupce klinického ředitele v Cricku.
