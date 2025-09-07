Brněnský pochod prázdných hrnců poukázal na hladomor v Gaze. I česká vláda nese vinu, říkají Brňané
7. 9. 2025
Brno 7. 9. 2025
Brno – Brňané protestovali pochodem prázdných hrnců v neděli v centru Brna proti izraelské blokádě humanitární podpory do Pásma Gazy. Průvod zorganizovaly místní kolektivy Proti dehumanizaci a Stop the Siege Brno. Reagují na výzvu palestinské novinářky Bisan Owda (IG: @wizard_bisan1), která požádala světovou veřejnost, aby tlukotem prázdného nádobí upozornila na katastrofální podmínky, které v Gaze způsobil postup izraelské armády. Terčem kritiky byly i česká vláda i opozice.
Průvod vyšel za hlasitého řinčení lžící a hrnců z Malinovského náměstí. Podle organizátorů přišlo kolem 200 lidí, což je brněnský rekord. „Poukazuje to na rostoucí frustraci z jednání české vlády a bolest z pozorování toho, jak situace stále eskaluje,“ komentuje organizátorka demonstrace Ari Bukaj.
Na náměstí Svobody se protestující potkali s předvolební kampaní několika stran. Organizátoři tam přečetli úryvky ze svědectví několika zdravotníků Lékařů bez hranic, kteří v Palestině působí a situaci označují za genocidu. „Během července jsme zažívali jeden šok za druhým. Jednoho dne jsem v nemocnici viděl umírat o samotě malou holčičku. Je to výsledek zhrouceného zdravotnického systému: malé osmileté dítě umírající samo na invalidním vozíku na pohotovosti. Kdyby zdravotnický systém fungoval, podařilo by se ji zachránit,“ přečetli slova chirurga a vedoucího zdravotnického týmu Lékařů bez hranic v Gaze Javida Abdelmoneima. Citovali i tiskovou zprávu Lékařů bez hranic: „Již v prvních dnech zavedení izraelsko-amerického systému humanitární pomoci byly zabity desítky lidí právě na místech, kde měli získat pomoc potřebnou k přežití.“
Pokračoval proslov od organizátorky upozorňující na spoluvinu české vlády – zejména premiéra Fialy a ministra zahraničí Lipavského – na genocidě Palestinců. „Požadujte od svých politiků více než prázdné fráze o svobodě, humanismu a prosperitě. Svět potřebuje konkrétní činy. Palestina potřebuje konkrétní činy. A tyto činy tato vláda odmítá udělat,“ vyzvala přítomné.
Po proslovech následovalo skandování „Česko platí vraždy dětí“ a „Děti v Gaze hladoví“. Průvod pokračoval na Zelný trh a následně Šilingrovo náměstí. Cestou ze Šilingrova náměstí organizátoři kritizovali izraelskou vlajku, která dlouhodobě visí na budově brněnského magistrátu, který podle nich podporuje Izraelem způsobenou genocidu a hladomor v Gaze. Kritiku doprovázelo bučení davu a bušení lžící.
Na Dominikánském náměstí demonstraci zakončil proslov vyzývající veřejnost k tlaku na politiky a bojkotu izraelských výrobků. „Izrael vytvořil závislost Palestinců na humanitární pomoci svou nelegální okupací, blokádou obchodu a nakonec i zničením odsolovacích zařízení a zdevastováním úrodné půdy. Systematicky je vyhladověl, a nyní do zoufalých lidí čekajících na pomoc v distribučních centrech střílí. Po téměř dvou letech je ukrutná realita Palestinců označována za genocidu. Jak dlouho ale bude trvat, než politici začnou něco dělat? Nyní je čas jednat: stávkujte každý čtvrtek a nic ve čtvrtky nekupujte, bojkotujte značky na seznamu BDS, pište e-maily politickým představitelům, protestujte, organizujte se, buďte kreativní a nebuďte komplicitní. Nenechte si vzít svoje lidství, nenechte se otupit!“ zaznělo.
„Věříme, že opakované demonstrace donutí českou veřejnost pochopit, že utrpení Palestinců má jasný původ v desítky let trvající izraelské okupaci a systému apartheidu. Chceme, aby česká vláda změnila svou pozici, přestala na úrovni EU a OSN blokovat hlasování o příměří a dodávkách zbraní a naopak se aktivně zasadila o deeskalaci situace,“ říká jedna z organizátorek akce Simona Hendrychová. „Aktuálně eskalující násilí označuje řada respektovaných organizací za genocidu, a to na základě jasných důkazů. Patří k nim Amnesty International, Human Rights Watch nebo izraelské B'Tselem,“ uvádí.
Po výzvě utvořil dav kruh a společně skandoval hesla volající po svobodné Palestině, konci genocidy, apartheidu a okupace. Navečer se protestující sešli v sále kavárny Trojka, kde si promítli palestinský film The Flying Paper (2014) a připomněli světově proslulou báseň zabitého básníka Refaata Alareera Jestli mám zemřít, ať je to příběh. Výtěžek z dobrovolného vstupu směřoval organizacím Sammer Food Project a Hind Rajab Foundation, které pomáhají v Gaze a zasazují se o potrestání válečných zločinů. „Poslali jsme tak jídlo lidem, kteří právě teď trpí v Gaze a napomohli přivedení válečných zločinců před soud. Palestina bude svobodná!“ uvedl za kolektivy Proti dehumanizaci a Stop the Siege Brno organizátorka Ari Bukaj.
