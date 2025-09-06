Šílená labouristická vláda v Londýně znovu nechává zatýkat důchodce
6. 9. 2025
Zatím se policii podařilo zatknout jen malou část z téměř 1500 držitelů transparentů.
The reality: Met police violently assault peaceful protestors including the elderly, in order to try and arrest over a thousand people for holding cardboard signs.— Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025
So far, the police have only managed to arrest a small fraction of the nearly 1500 sign holders. https://t.co/R0eS53EFVP pic.twitter.com/z676sQiEfo
Více než 1 000 lidí se zavázalo riskovat zatčení při demonstraci, která je označována za největší od zákazu této skupin
Právě sledujete, jak britská policie útočí na propalestinské demonstranty v Londýně na Parliament Square, kam se tisíce lidí vydaly do ulic na znamení solidarity s britskou vládou zakázanou skupinou Palestine Action. Policie existuje proto, aby chránila síly genocidy. Solidarita s našimi soudruhy v Londýně.
(Bývalá labouristická !! ministryně vnitra Yvette Cooper - nyní bohužel jmenovaná ministryní zahraničí!! zakázala skupinu Palestine Action jako údajně "teroristickou organizaci" poté, co její aktivisté částečně nastříkali červenou barvou motory dvou letadel britské armády, zneužívaných k vraždění civilistů Izraelem v Gaze. Kdo vyjádří podporu skupině Palestine Action, může být podle Cooperové odsouzen do vězení až na 14 let!)
You're watching UK cops attacking Palestine protesters in Parliament Square right now as 1000's hit the streets in solidarity with the outlawed Palestine Action group. Cops exist to protect the forces of genocide. Solidarity with our comrades in London. pic.twitter.com/orBYhj6ABh— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) September 6, 2025
Při dosud největší demonstraci proti zákazu organizace Palestine Action začalo zatýkání.
Britská vláda chce, aby byla tato žena zatčena na základě protiteroristických zákonů. @YvetteCooperMP zcela zesměšnila celý britský politický systém i svou předchozí funkci ministryně vnitra.
The British government wants this woman arrested under Terrorism laws. @YvetteCooperMP has made a complete mockery of the political system, and her previous office. https://t.co/Os71rEQtYS— Aaron Bastani (@AaronBastani) September 6, 2025
On a více než tisíc dalších lidí čelí „zatčení za terorismus“ kvůli drakonickému zákazu skupiny přímé akce.
Mike Higgins, who is blind and wheelchair bound, has joined the Parliament Square protest, to once again oppose genocide and the Palestine Action ban.— Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025
He, and over a thousand others, face a 'terror arrest' because of the draconian proscription of a direct action group. pic.twitter.com/7XFfmtnW3v
Asi 300 lidí bylo zatčeno při dosud největší demonstraci proti zákazu Palestine Action.
Organizace Defend Our Juries, která demonstrace organizovala, uvedla, že v sobotu se na Parliament Square sešlo 1500 lidí s transparenty, aby protestovali proti zákazu. Při předchozí velké demonstraci minulý měsíc bylo za účast zatčeno 532 lidí. Účastníci se shromáždili na Parliament Square v 13:00, mnozí z nich drželi transparenty s nápisy: „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action.“
V 19:48 metropolitní policie oznámila, že provedla asi 300 zatčení „za řadu přestupků, včetně napadení policejního důstojníka a vyjádření podpory zakázané organizaci“.
Dříve policie tvrdila, že „došlo ke koordinovanému úsilí zabránit policistům ve výkonu jejich povinností“, a uvedla, že policisté „byli vystaveni mimořádné míře násilí, včetně úderů pěstmi, kopanců, plivání a házení předmětů, kromě slovního napadání“.
Organizace Defend Our Juries reagovala na tvrzení policie tím, že uvedla, že policisté „násilně napadli pokojné demonstranty, včetně starších osob, aby se pokusili zatknout více než 1 000 lidí za to, že drželi kartonové cedule“, a sdílela video, na kterém policisté strkají lidi na zem.
Mluvčí organizace Defend Our Juries uvedl: „Přestože Mark Rowley trval na tom, že policie může a bude zatýkat všechny, kdo se postavili proti zákazu, při tomto tempu by jim zatýkání všech trvalo dalších 36 hodin. [Bývalá ministryně vnitra] Yvette Cooperová zahájila největší útok na naše občanské svobody v historii, který se jí spektakulárně vymstil. Nyní, když Yvette Cooperová již není ministryní vnitra, musí zákaz zmizet spolu s ní.
To ukazuje nové ministryni vnitra hned v první den jejího působení ve funkci, že zákaz Palestine Action je nemožné prosadit a je to absurdní plýtvání zdroji. Teroristické zákony nebyly navrženy tak, aby byly použity proti domácí protestní skupině nebo k zatýkání tisíců lidí z občanské společnosti za to, že drží kartonové cedule.“
Demonstrace zůstala z velké části pokojná, i když po celé odpoledne docházelo na okraji náměstí k bouřlivým scénám. Policisté během střetů vytáhli obušky a protlačili se davem s zatčenými demonstranty. Jeden demonstrant měl po tváři stékající krev, několik dalších bylo v tlačenici sraženo k zemi.
Policie začala zatýkat krátce po zahájení demonstrace. Policisté čelili skandování „hanba vám“, když odváželi dva starší lidi na elektrických skútrech do policejních dodávek.
Mezi účastníky byl i 55letý Steve Masters. „Jsem tady, protože jsem proti genocidě a také proti tomu, že vláda zakázala organizaci Palestine Action,“ řekl. „Snížili laťku toho, co je terorismus, a téměř ji zbavili smyslu.“
19 let sloužil v britsk0m vojensk0m letectvu RAF jako letecký technik a protestu se zúčastnil s čtyřmi služebními medailemi. „Jako někdo, kdo byl v letectvu, bych nikdy nezaútočil na letadlo,“ řekl. „I když je to nepříjemné, ničení majetku pro většinu lidí není terorismus. Nejdou ven s cílem výslovně ublížit lidem. Je to parodie spravedlnosti.“
Protestující, kteří se přihlásili k sobotní demonstraci, dostali pokyn, aby policistům neposkytovali své údaje, aby tak vynutili hromadné zpracování na policejních stanicích, což by podle organizátorů znemožnilo zatčení všech účastníků.
Masters řekl, že plánuje neposkytnout své údaje, což znamená, že by musel být převezen a zpracován na policejní stanici, aby bylo možné dokončit jeho zatčení. Řekl, že policisté jsou v „obtížné situaci a nezávidím jim, ale také s nimi nesoucítím. Mohli by tam stát a říct ne. Vyžaduje to morální odvahu, protože mohou přijít o práci, ale kde je ta červená čára?“
Judith Gradwellová (80), která také držela transparent s nápisem „Jsem proti genocidě. Podporuji Palestine Action“, se zatčení nebojí. „To nevadí, mám v batohu sendviče,“ řekla.
Gradwellová také plánuje, že policistům neposkytne své osobní údaje. Rozhodnutí vlády zakázat Palestine Action označila za „směšné“ a dodala: „Člověk by si myslel, že po válce v Iráku budou trochu více naslouchat tomu, co říkají lidé na ulicích.“
V 70. letech protestovala proti válce ve Vietnamu před americkou ambasádou v Londýně. „Myslela jsem, že svět bude dnes lepší místo, ale není,“ řekla. „Je to mnohem horší místo.“
Anne Karpf byla na Parliament Square, aby podpořila účastníky akce. „Myslím, že je to velmi dojemné, a kdybych neměla pečovatelské povinnosti, stála bych tam sama s transparentem,“ řekla, stojící pod transparentem s nápisem „Potomci přeživších holokaustu proti genocidě v Gaze“.
Karpfová řekla, že její matka přežila Osvětim a její otec přežil ruské pracovní tábory. „Co by si asi mysleli, kdyby viděli, co se teď děje a co se dělá v jejich jménu. Jsem si docela jistá, že by byli zděšeni,“ řekla.
Zákaz této skupiny označila za „nesprávný ve všech ohledech“ a za „pobuřující omezení občanských svobod“.
Řada lidí držících transparent s nápisem „Potomci přeživších holocaustu proti genocidě v Gaze“
Amnesty International uvedla, že zatčení ukazují, že „se zde ve Velké Británii děje něco velmi špatného“.
Kerry Moscogiuri, ředitelka kampaní této organizace, řekla: „Řekněme si to na rovinu, je nepřiměřené až absurdní považovat lidi, kteří pokojně sedí ve skupině a drží transparenty na podporu Palestine Action, za ‚teroristy‘. Jakékoli omezení práva na svobodu projevu a pokojného shromažďování musí být zákonné, nezbytné a přiměřené k dosažení legitimního cíle.
„Kriminalizace projevu v tomto kontextu je přípustná pouze v případě, že podněcuje k násilí nebo propaguje nenávist. Vyjádření podpory Palestinské akci samo o sobě tuto hranici nesplňuje.“
Mike Higgins, 62letý slepec na invalidním vozíku, jehož zatčení viděly miliony lidí na sociálních sítích, se také vrátil. Byl zatčen při demonstraci minulý měsíc, což podle něj „jasně ukazuje, jaká absolutní ztráta času“ je zákaz Palestine Action pro stát, daňové poplatníky, policejní zdroje a „co je nejdůležitější, [pro] Palestinu a obranu palestinského lidu, protože o to vlastně jde“.
Sobotní demonstrace byla zdaleka nejrušnější. Stovky příznivců se shromáždily na Parliament Square a protipotratová skupina March for Life postavila poblíž pódium s ozvučením, z něhož občas zaznívala hudba.
Na začátku demonstrace několik lidí upadlo v tlačenici, zatímco na policisty byla házena voda, přičemž nejdivočejší scény se odehrávaly na západní straně parku.
