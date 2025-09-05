Proč asi velká města dokonce v Texasu volí demokraty a ne Trumpa
5. 9. 2025 / Boris Cvek
V Dallasu a El Pasu získala Harris téměř 60 procent hlasů, v okrese Harris, nejlidnatějším okrese v Texasu, jehož sídelním místem je Houston, získala Harris téměř 52 procent (Trump jen necelých 47 procent), a v okrese Travis se sídlem v Austinu volilo Harris dokonce téměř 68 procent voličů. To jsou fakta. A ta platí v zásadě napříč USA a civilizovanou Evropou: velká města volí pro demokracii, venkov proti ní. Ve Vídni nedávno získali sociální demokraté 40 procent, v Mnichově, Curychu, Ženevě, Hamburku, v Paříži, Londýně vládne levice.
Nyní si položme otázku, čím to asi může být. Sociálními sítěmi? Znamená to, že obyvatelé ve velkých městech sociální sítě používají méně než obyvatelé venkova? Vzdělaní a mladí volí více pro demokracii než nevzdělaní a starší. Znamená to, že vzdělaní a mladí používají sociální sítě méně než nevzdělaní a starší? Nebo je to snad tím, že obyvatelé velkých měst v USA byli lépe denacifikovaní nebo se lépe rozešli s komunistickou minulostí než americký venkov? Nebo čím to vlastně může být?
Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election_in_Texas
