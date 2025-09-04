Premiér by zřejmě chtěl zrušit zákazy vypouštění jedů do ovzduší, protože to přece vyřeší trh

4. 9. 2025 / Boris Cvek

Vidím na Facebooku, jak premiér Fiala naléhavě říká, že nemá žádný smysl zakazovat benzínová auta, protože elektroauta, pokud budou opravdu lepší, je vytlačí tržní soutěží. Sakra, proč jsme tedy zakazovali olovo v benzínu? Neměli jsme to nechat na tržní soutěži? Ještě jsme ho tady mohli mít. Ve vyspělých zemích docházelo k zákazům olova už v 80. letech, ale v Alžírsku až teprve nedávno. Cituji:

„Olovnatý benzin bylo běžně používané palivo, které se používalo přibližně sto let. Mělo ale negativní dopad na životní prostředí i lidské zdraví. Kontaminovalo vzduch, půdu i vodu, ale škodilo i přímo člověku, protože způsobovalo srdeční choroby, rakovinu a mozkovou mrtvici. Navíc je spojováno s problémy vývoje mozku u dětí.

Většina bohatých zemí začala olovnatý benzin zakazovat už v osmdesátých letech dvacátého století, postupně se přidávaly i chudší státy. Teprve v červenci (BC: 2021) ho ale přestalo používat Alžírsko – poslední země, která ho ještě spalovala.“

Proč ty bohaté země vůbec něco zakazují, že? Proč jsme zakázali celosvětově freony? Vždyť by to šlo časem samo? Proč vůbec sledujeme nějaké limity jedů v ovzduší nebo ve vodě? Vždyť kvůli tomu jen umírají naše děti.

V Anglii v 18. století malí chlapci z velmi chudých rodin lozili nazí v komínech, aby je čistili. Vyskytovala se u nich rakovina šourku, dnes už téměř neznámá nemoc. Dlouho se to bralo jako projev jejich špinavosti a sexuální nevázanosti. Doktor Percivall Pott si ovšem všiml té podivnosti, že tou nemocí netrpí všichni chudí a zanedbaní chlapci, ale jen ti, kteří čistí komíny. Tak bylo poprvé v dějinách lidstva prokázáno, že chemikálie způsobuje rakovinu. Nemoc vymizela, když byla dětská práce jako taková – podržte se! – v 19. století v Anglii zakázána.

