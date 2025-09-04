Premiér by zřejmě chtěl zrušit zákazy vypouštění jedů do ovzduší, protože to přece vyřeší trh
4. 9. 2025 / Boris Cvek
„Olovnatý benzin bylo běžně používané palivo, které se používalo přibližně sto let. Mělo ale negativní dopad na životní prostředí i lidské zdraví. Kontaminovalo vzduch, půdu i vodu, ale škodilo i přímo člověku, protože způsobovalo srdeční choroby, rakovinu a mozkovou mrtvici. Navíc je spojováno s problémy vývoje mozku u dětí.
Většina bohatých zemí začala olovnatý benzin zakazovat už v osmdesátých letech dvacátého století, postupně se přidávaly i chudší státy. Teprve v červenci (BC: 2021) ho ale přestalo používat Alžírsko – poslední země, která ho ještě spalovala.“
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/svet-skoncoval-s-olovnatym-benzinem-posledni-stat-ho-prestal-pouzivat-29705
Proč ty bohaté země vůbec něco zakazují, že? Proč jsme zakázali celosvětově freony? Vždyť by to šlo časem samo? Proč vůbec sledujeme nějaké limity jedů v ovzduší nebo ve vodě? Vždyť kvůli tomu jen umírají naše děti.
V Anglii v 18. století malí chlapci z velmi chudých rodin lozili nazí v komínech, aby je čistili. Vyskytovala se u nich rakovina šourku, dnes už téměř neznámá nemoc. Dlouho se to bralo jako projev jejich špinavosti a sexuální nevázanosti. Doktor Percivall Pott si ovšem všiml té podivnosti, že tou nemocí netrpí všichni chudí a zanedbaní chlapci, ale jen ti, kteří čistí komíny. Tak bylo poprvé v dějinách lidstva prokázáno, že chemikálie způsobuje rakovinu. Nemoc vymizela, když byla dětská práce jako taková – podržte se! – v 19. století v Anglii zakázána.
