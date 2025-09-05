Channel 4 News: Izrael zavraždil dalších 53 lidí. Americké ministerstvo zahraničí vyhodilo odborníka na Izrael a Palestinu, odmítl šířit extremismus
5. 9. 2025
čas čtení 5 minut
Skupina mužů nese mrtvé tělo 23letého Asamy al-Basuse. Každý z nich potřebuje jen jednoho muže, aby unesli své mrtvé synovce, Jamila (5), Abdullaha (2), Moaze (8) a Mohammeda (12). Žili ve stanu poblíž kruhového objezdu Abu Mazim na západě města Gaza. Israel Basus je tetou těchto dětí. Zeptali jsme se IDF, proč byla tato rodina terčem útoku, a čekáme na odpověď. Je to pět z nejméně 53 lidí, kteří dnes zahynuli.
Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 4. září 2025, 19 hodin: Izraelská armáda tvrdí, že nyní kontroluje 40 % města Gaza, zatímco pokračuje v nové smrtící ofenzivě na severu enklávy. Zdravotnické úřady v Gaze uvedly, že izraelská palba dnes zabila nejméně 53 lidí a Palestinci jsou opět nuceni buď uprchnout na jih, nebo riskovat, že se ocitnou v nejnovější vlně útoků. Náš zahraniční korespondent Paraic je v Jeruzalémě. Paraicu?
Reportér: Ano, Jackie, během posledních několika hodin izraelská armáda potvrdila, že nyní kontroluje téměř 50 % města Gaza. Ve svém prohlášení zmínila zejména dvě čtvrti, Zeitun a Sheikh Radwan. Dnes odpoledne jsme se připojili k online briefingu IDF a novináři se snažili získat od mluvčího odpověď na následující otázku: Jak přesně bude vypadat podle vás vítězství v Gaze?
Mluvčí řekl, že jde o rozbití Hamásu a propuštění rukojmích. Důvodem, proč jsme se tak snažili získat odpověď na tuto otázku, je to, že pokud jde o čtvrť Zeitun, už jsme tu doslova byli. IDF operovala v Zeitunu v listopadu a pak odešla, a my jsme se chtěli dozvědět, jestli jste v listopadu dosáhli svých cílů v této oblasti, proč jste se tam vrátili?
A to nás přivádí k jádru problému, kterým je odpověď na otázku, jaké jsou vlastně konečné cíle Izraele, pokud jde o Gazu?
Rituály kolem smrti v Gaze mají svou symetrii. Na krátkou dobu jsou zkroucená těla a individuální traumata nahrazena rovnými řadami a společnými modlitbami. Skupina mužů nese tělo 23letého Asamy al-Basuse. Každý z nich potřebuje jen jednoho muže pro své synovce, Jamila (5), Abdullaha (2), Moaze (8) a Mohammeda (12). Žili ve stanu poblíž kruhového objezdu Abu Mazim na západě města Gaza. Israel Basus je tetou těchto dětí.
„Zachraňte nás před touto válkou. Čím déle trvá, tím více se naše utrpení zvyšuje a tím více bolesti snášíme. Ztratila jsem manžela a teď jsou moje děti zraněné. Pomozte nám. Už to dál nesneseme.“
Zeptali jsme se IDF, proč byla tato rodina terčem útoku, a čekáme na odpověď. Jsou to pět z nejméně 53 lidí, kteří dnes zahynuli.
Vzhledem k tomu, že se Izraelci připravují na pozemní invazi do města Gaza, naléhavost příměří se stává ještě výraznější. Izrael dříve upřednostňoval postupné řešení navrhované USA, ale v posledních týdnech se jeho postoj změnil. Benjamin Netanjahu nyní tvrdí, že válku může ukončit pouze úplná kapitulace Hamásu a okamžité propuštění všech rukojmí. Tyto požadavky včera důrazně podpořil Donald Trump v příspěvku na sociálních sítích. Mnozí z toho vyvozují, že americká administrativa se plně podřizuje všem rozhodnutím Izraele.
„17. srpna mi oznámili, že mi končí smlouva.“
Shahad Gureshi byl tiskovým mluvčím amerického ministerstva zahraničí, dokud nebyl před několika týdny propuštěn. Jeho práce? Vysvětlovat politiku USA vůči Izraeli a Palestině. Říká, že byl propuštěn, protože jeho návrhy komuniké nebyly v souladu s radikálnějším proizraelským postojem nových vysokých úředníků v Trumpově administrativě.
„Náš postoj se bude stále více přibližovat izraelské linii, což není v zájmu USA. Není to to, co preferují odborníci na ministerstvu zahraničí. A mým propuštěním nyní vzniká odstrašující efekt, kdy lidé, kteří mají tyto obavy a chtějí se k tomu vyjádřit, tak pravděpodobně neučiní.“
Kde vlastně Trumpova administrativa stojí? Jak moc jsou v souladu s vládou Benjamina Netanjahua a, jak se domnívám, s extremistickými ideology, z nichž někteří jsou členy jeho kabinetu?
„Nemohu hovořit o soukromých rozhovorech, které se odehrávají. Ale na politické úrovni jsme příliš v souladu s Izraelem a nechráníme zájmy USA. Není v zájmu USA vytlačit Palestince z Gazy a spálit tam náš diplomatický kapitál. Podle mě to vypadá, že předjímají radikální politické rozhodnutí. A to se včera potvrdilo, když vyšla zpráva, že existuje plán na vysídlení Palestinců z Gazy. Proto mě tato rozhodnutí a posilování radikálních hlasů velmi znepokojují.“
Ministerstvo zahraničí v reakci na to uvedlo, že federální zaměstnanci by nikdy neměli upřednostňovat své osobní politické ideologie před agendou prezidenta, a obvinilo Gureshiho z úniku informací, což on důrazně popírá.
Nyní je v podstatě na Donaldu Trumpovi, aby přesvědčil Benjamina Netanjahua, aby to ukončil, a samozřejmě na Hamásu, aby tyto požadavky splnil. Následující týdny budou klíčové. Probíhá pozemní ofenzíva v Gaze, koncem měsíce se schází Valné shromáždění OSN a tisíce obyvatel Gazy se ptají, zda přežijí dost dlouho, aby se dočkali nějaké změny.
70
Diskuse