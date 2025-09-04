Za jeden den bylo zabito více než 100 lidí, včetně dětí čekajících ve frontě na vodu v Gaze
4. 9. 2025
Více než 100 lidí, včetně dalších lidí hledajících pomoc, bylo zabito při izraelských útocích v Gaze od úsvitu, kdy armáda oznámila novou fázi snahy o dobytí jejího hlavního městského centra.
Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich představil plán, podle kterého by Izrael anektoval téměř celý okupovaný Západní břeh, a vyzval premiéra Netanjahua, aby jej podpořil.
Izraelské letecké útoky zabily 4 lidi v jižním Libanonu
Podle ministerstva zdravotnictví byly při sérii izraelských leteckých útoků na jižní Libanon zabity čtyři osoby a několik dalších bylo zraněno.
Izraelské stíhačky a drony provedly útoky, při nichž zahynul jeden člověk v jižních městech Taybeh, Shebaa, Yater a al-Khraibeh a několik dalších bylo zraněno.
K útokům došlo poté, co izraelská armáda podle státní tiskové agentury NNA vyhodila do vzduchu dům během vpádu na předměstí Aitarounu.
Izrael loni v listopadu souhlasil s příměřím s Hizballáhem, ale opakovaně porušoval dohodu smrtícími útoky.
Dalších šest lidí je stíháno ve Velké Británii za podporu Palestine Action
Britská státní prokuratura (CPS) oznámila, že šest lidí je stíháno za organizování protestů a online setkání na podporu Palestine Action, aktivistické skupiny, která byla v červenci zakázána jako „teroristická“ organizace.
CPS uvedla, že stíhání se týká shromáždění, která se konala v Londýně, Manchesteru a Cardiffu mezi 12. červencem a 9. srpnem, jakož i dalšího shromáždění plánovaného na 6. září v Londýně. Týkají se také více než deseti setkání, která se konala v červenci a srpnu na platformě Zoom.
Rozhodnutí britské vlády zakázat Palestine Action na základě zákona o terorismu z roku 2000 vyvolalo širokou kritiku. Organizace na ochranu lidských práv upozorňují, že britská vláda porušuje svobodu projevu a právo na protest a zároveň se snaží potlačit demonstrace proti izraelské válce v Gaze.
Členství v této skupině nebo její podpora je nyní trestným činem, za který hrozí až 14 let vězení. Od přijetí zákazu byly po celé Velké Británii zatčeny stovky lidí.
Křesťané v Gaze odmítají opustit kostely před izraelským útokem
V kostele Svaté rodiny v Gaze sedí 34letý Fouad Abu Youssef v roztrhané, opotřebované košili a prohrabává se hromadou zachráněného oblečení – zbytky toho, co kdysi bývalo jeho domovem – v naději, že najde něco na převlečení pro svou pětiletou dceru Laylu.
Během posledních dvou let izraelské války v Gaze Fouad, člen malé křesťanské menšiny v Gaze, pohřbil svou sestru po leteckém útoku a viděl, jak se zhroutil jeho vlastní dům a dům jeho rodiny v čtvrti Tal al-Hawa v Gaze.
Podmínky se staly tak zoufalé, že Fouad, jeho starší rodiče a pět sourozenců s jejich rodinami byli nuceni žít na nedalekém hřbitově, než nakonec našli útočiště v kostele.
Nyní, poté, co Izrael minulý týden oznámil, že se připravuje na velký útok na město Gaza a označil jej za „nebezpečnou bojovou zónu“, se rodina nemůže ubránit obavám, že opět přijde o střechu nad hlavou a vrátí se na ulici, kde je to ještě nebezpečnější.
Izrael odmítá prohlášení Hamásu o příměří
Kancelář Netanjahua odmítla prohlášení Hamásu, v němž oznámil svou připravenost uzavřít dohodu o příměří, s tím, že „Válka může skončit okamžitě“ za podmínek stanovených izraelskou vládou, které zahrnují propuštění všech izraelských zajatců a odzbrojení palestinské skupiny.
Prohlášení také zopakovalo požadavky Izraele na „demilitarizaci pásma Gazy, izraelskou bezpečnostní kontrolu pásma Gazy a zřízení alternativní civilní vlády“.
Izraelská média také informovala, že ministr obrany Israel Katz odmítl prohlášení Hamásu a varoval skupinu, že má pouze „dvě možnosti“.
„Brzy pochopí, že si musí vybrat mezi dvěma možnostmi: přijmout podmínky Izraele pro ukončení války, především propuštění všech rukojmí a odzbrojení, nebo bude město Gaza zničeno jako byl zničen Rafáh a Bejt Hanún,“ citoval Haaretz slova ministra obrany.
„[Izraelská armáda] se připravuje v plné síle,“ dodal Katz.
Izraelské síly se zaměřují na další pracovníky médií v obléhané Gaze
Izraelské síly střílely na novináře v Gaze, zatímco byli v přímém přenosu. Není jasné, zda došlo k nějakým obětem.
Minulý měsíc byli čtyři novináři Al Jazeery a dva nezávislí novináři zabiti Izraelem v obléhané enklávě při úmyslném cíleném atentátu.
Od začátku války 7. října 2023 bylo zabito více než 276 pracovníků médií.
GCC odsuzuje „nebezpečný“ tlak Izraele na anexi Západního břehu
Rada pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) odsoudila izraelského krajně pravicového ministra financí za to, že vyzval k anexi téměř celého okupovaného Západního břehu.
Generální tajemník GCC Jasem Mohamed Albudaiwi uvedl, že „provokativní výzvy Smotricha potvrzují pokračující a systematický přístup okupantů k destabilizaci bezpečnosti a stability v regionu“.
Tento krok také odráží „trvalé úsilí Izraele o podkopávání mírových příležitostí a jeho zjevné porušování mezinárodních úmluv, jakož i pokračující porušování všech zákonů a norem“, uvedl Albudaiwi ve svém prohlášení.
Diskuse