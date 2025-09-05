Německo: Komisař pro obranu chce povinnou vojenskou službu
5. 9. 2025
Zvláštní komisař Bundestagu pro armádu, Henning Otte, se vyjádřil k probíhajícímu sporu ohledně německých plánů na znovuzavedení nějaké formy dobrovolné částečné vojenské služby.
V rozhovoru pro list Bild v komentářích zveřejněných ve středu Otte doporučil, aby byl jeden rok služby povinný – pro všechny muže a ženy, ale ne výhradně v armádě. Doporučil systém, který by více než trochu připomínal systém, který Německo zrušilo v roce 2011, až na to, že by se vztahoval na muže i ženy.
Otte prosazuje "povinný rok služby pro muže a ženy, a to nejen v ozbrojených silách, ale také v záchranných službách, kultuře, sportu nebo dobrovolnické práci".
Současný návrh zákona, který minulý týden schválila vláda a čeká ho na projednání v parlamentu, předpokládá dobrovolnou vojenskou službu, ale povinný dotazník, který musí vyplnit pouze mladí muži po dosažení 18 let.
Otte řekl, že Bundeswehr naléhavě potřebuje více rekrutů z řad žen, a také varoval, že současný důraz na dobrovolný nábor nemusí být dostatečný.
Řekl, že zrušení starého systému roční povinné služby pro muže buď v armádě nebo v nějaké jiné schválené roli mělo v roce 2011 smysl, protože to již nebylo nezbytné pro národní bezpečnost.
"Teď je situace úplně jiná. Proto o tom musíme znovu diskutovat," řekl.
Ve středu také strana Die Linke prosazovala zrušení té části německé ústavy, která umožňuje povinný nábor mužů buď do armády, nebo do pohraničních nebo civilních ochranných agentur.
A mládežnické křídlo Zelených kritizovalo zaměření návrhu zákona na mladé lidi a tvrdilo, že se příliš zaměřuje na Bundeswehr na úkor jiných oblastí, jako je reakce na katastrofy, změna klimatu a sociální soudržnost. Uvádí se, že ruské "hybridní válce dezinformací a útoků na sociální soudržnost" nelze čelit "pouze zbraněmi a vojáky".
Zdroj v angličtině: ZDE
