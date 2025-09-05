Aktivita ruského stavebnictví meziročně klesla o pětinu
Po červencovém nárůstu, kdy bylo zahájeno o 9 % více projektů než v červenci 2024, se v srpnu míra zahájení v meziročním vyjádření opět dostala do záporných hodnot (-18 %), uvádí státní společnost.
Pokles stavební činnosti od začátku roku byl zaznamenán v 58 regionech. Situace v nich je přitom radikálně odlišná: z 10 největších z hlediska výstavby v Moskvě, Moskevské oblasti a v Krasnodarském kraji se letos počet zahájených staveb snížil o 31–39 % a v Petrohradu a Leningradské oblasti se zvýšil o 40-48 %.
To se očekává při současných sazbách projektových úvěrů a poptávce po bydlení, poznamenala centrální banka. Za prvních sedm měsíců (výsledky za srpen ještě nebyly sečteny) se prodalo 12,2 milionu metrů čtverečních neboli 258 tisíc bytů v novostavbách, což je o 23 % a 24 % méně než o rok dříve. Tržby se snížily méně - o 13 % na 2,4 bilionu rublů. Poptávka se zhroutila kvůli zvýšeným úrokovým sazbám a zrušení neadresných zvýhodněných hypoték od července 2024. Hypotéky na trhu se staly nedostupnými a celkové úvěry se ve srovnání s první polovinou roku 2024 snížily téměř o polovinu. A průměrná míra financování projektu přesáhla 10 %. V důsledku toho se přístup developerů a bank ke spouštění projektů stal vyváženějším, domnívá se centrální banka.
Pokles poptávky vedl ke zpomalení nejen při zahajování nových projektů, ale také při uvádění do provozu těch, které jsou ve výstavbě. Developeři s dokončením projektů nijak nespěchají: jak poznamenává centrální banka, doba výstavby se prodlužuje.
Uvedení do provozu se přitom snížilo znatelně méně než počet zahájených staveb (v první polovině roku asi o 5 %). Kvůli převisu zahájených staveb nad uvedením do provozu se plocha projektů ve výstavbě (115,7 milionu metrů čtverečních) vrátila na historické maximum z října až listopadu 2024, poznamenává centrální banka. Rostla také neprodaná plocha.
Pokud to tak bude pokračovat, budou průměrné měsíční objemy prodeje srovnatelné s druhým čtvrtletím, zastavěná plocha (ta, kde jsou výprodeje otevřené) může být vyprodána zhruba za 2,5 roku, vypočítala centrální banka: "Jedná se o historické maximum (pro srovnání: ve druhé polovině roku 2024 - 2,1-2,3 roku), ale zatím to neznamená přezásobení."
Pokud vezmeme všechny byty ve výstavbě, včetně těch, jejichž prodeje ještě nebyly zahájeny, pak se doba prodeje do července prodloužila na 3,7 roku z 2,1 roku o rok dříve, poznamenal Dom.rf, což "signalizuje rizika nadměrného zásobení". V důsledku poklesu prodejů se poměr vyprodanosti a stavební připravenosti rozestavěného bytového portfolia meziročně snížil z 88 % na 71 %. Analytici státní společnosti již dříve označili úroveň 70-85 % za normální.
Zdroj v ruštině: ZDE
