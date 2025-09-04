Jak důležité je nemlčet
Radnice Brno - sever, starosta a ředitelé tamních základních škol se otevřeně postavili proti rasismu
4. 9. 2025
Skvělí lidi, píše na sociální síti dokumentarista Ivo Bystřičan, jak se postavili k digitální šikaně romského žáka, kterého osolili kreténi hned první školní den. Jistě mu to muselo ublížit, ale takové zastání a reálné kroky jsou strašně důležité, aby to nezačalo být běžné a tolerované. Následuje veřejné vyjádření radnice Brno - sever a ředitelů místních ZŠ.
ŠKOLY A RADNICE SE VYMEZUJÍ PROTI NENÁVISTNÝM PROJEVŮM VŮČI DĚTEM A ŽÁKŮM
V pondělí zveřejnila jedna z maminek na svém facebookovém profilu fotografii syna z prvního dne v jedné z městskou částí Brno-sever zřizovaných škol. Chtěla se o tento radostný okamžik podělit se svými přáteli. Snímek bohužel jiný uživatel zneužil – ofotil jej a doplnil rasistickým komentářem. Tento příspěvek se začal rychle šířit na sociálních sítích a žák se stal terčem nenávistných reakcí včetně projevů bodyshamingu.
Takové útoky, zvláště mířené vůči dětem, jsou naprosto nepřijatelné a nemají v naší společnosti místo. Pocit bezpečí a respektu je zásadní pro zdravý rozvoj i úspěšnou vzdělávací cestu všech dětí. Naopak podobné hrubé výpady mohou dítě trvale poznamenat.
Chceme se proto jasně vůči takovým projevům vymezit. Na řešení situace spolupracujeme s Policií ČR, Ministerstvem vnitra, Agenturou pro sociální začleňování i se zástupci romské komunity. Jsme odhodláni udělat vše, aby se podobné útoky neopakovaly. Takové útoky na naše občany a žáky si totiž líbit nenecháme.
Pokud by se něco takového v budoucnu opakovalo, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám situaci řešit. Kontaktovat můžete přímo místostarostu Martina Glogara, který má oblast školství v gesci.
Mgr. Martin Maleček, starosta
Mgr. Martin Glogar, místostarosta pro školství
Mgr. Jiří Křenek, ředitel ZŠ Milénova
Mgr. Petr Kapounek, ředitel ZŠ Blažkova
Mgr. Roman Procházka, ředitel ZŠ JAK nám. Republiky
PeadDr. Jana Foltýnová, ředitelka ZŠ Merhautova
Mgr. Pavla Kunovjánková, ředitelka ZŠ Zeiberlichova
Mgr. Jan Maroši, ředitel ZŠ Janouškova
Mgr. Miloš Hrůza, ředitel Masarykova ZŠ Zemědělská
