Jak rasisté ničí pověst slušným a inteligentním lidem a deformují obraz Česka
K výskytu tupého, zbabělého rasismu v Česku
7. 8. 2025
čas čtení
2 minuty
V Borovanech, což je takový malý městečko v Jižních Čechách jsme si s Pavlem šli dát před spaním drink do hospody, píše na sociální síti Johanna Nejedlová
.
Od vedlejšího stolu, kde seděl pán ve věku 50+ s dvěmi ženami v podobném věku, slyším směrem ke mně: „A co ta Kofola tady, to už je všude (něco něco).. Jsem byl takhle v Paříži a tam je to samej černoch něco něco)."
Říkám to Pavlovi a ten se jde pána přeptat,
hodně zblízka, co to říkal o Kofole. Pán to prý tak nemyslel, vlastně
říkal, že by si možná dal vinnej střik s Kofolou. A omlouvá se, nemyslel
to tak přece.
Pak slyším, jak s dámama rozebírá, že přece není žádnej rasista, že to byl vtip.
A takhle si tu žijeme.
Před nějakou dobou jsem potkala sourozence, kteří mi říkali, že tu už kvůli rasismu nechtějí žít. Občas se jim nedivím.
Naštěstí nám pak večer zachránil místní pán, co hrál na baru prší s kámošem a naopak měl radost, že jsme do městečka přijeli.
Pod příspěvkem Johanny Nejedlové píše k témuž tématu Gwendolyn Albert, americká občanka dlouhodobě působící v Česku:
Minulý týden jsem jela autobusem z jednoho šumavského města do druhého a řidič měl v kabině nad čelním sklem vystavené dvě obrovské vlajky, jednu českou a druhou vlajku Konfederovaných států amerických (tzv. Jihu) z doby občanské války ve Spojených státech amerických, mé domovské zemi.
Jinými slovy, mezinárodní vlajku rasismu a těch, kteří věří v bílou „nadřazenost“. Pořád se snažím přijít na to, na který úřad si mám stěžovat a jak vysvětlit, proč se tato vlajka musí připojit k nacistickému hákovému kříži a dalším zakázaným symbolům.
192
Diskuse