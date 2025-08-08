Hizballáh odmítá plány libanonské vlády na odzbrojení skupiny
Hizballáh ve středu řekl, že libanonská vláda se dopouští "těžkého hříchu" tím, že pověřila armádu, aby vytvořila státní monopol na zbraně, a vyostřila tak národní rozdělení kvůli výzvám k odzbrojení šíitské muslimské skupiny.
Kabinet v úterý pověřil libanonskou armádu, aby vypracovala plán na omezení zbraní v celé zemi na šest oficiálních bezpečnostních sil do konce roku – což je hlavní výzva pro Íránem podporovaný Hizballáh.
Plán má být předložen vládě do konce srpna k projednání a schválení.
Tento krok přišel poté, co USA a strany vymezující se proti Hizballáhu v Libanonu zvýšily tlak na kabinet, aby se veřejně zavázal k odzbrojení strany, uprostřed obav, že by Izrael mohl zintenzivnit útoky na Libanon, pokud tak neučiní.
V písemném prohlášení ve středu Hizballáh uvedl, že tento krok považuje za "výsledek diktátu amerického velvyslance" Toma Barracka, s odkazem na návrh, který předložil úřadům a který vyzýval k odzbrojení skupiny v časovém plánu.
"Vláda premiéra Nawafa Salama spáchala těžký hřích tím, že přijala rozhodnutí odebrat Libanonu jeho zbraně, aby se postavil izraelskému nepříteli... Toto rozhodnutí plně slouží zájmům Izraele," uvedla skupina.
"Toto rozhodnutí podkopává suverenitu Libanonu a dává Izraeli volnou ruku k manipulaci s jeho bezpečností, geografií, politikou a budoucí existencí. Proto budeme s tímto rozhodnutím zacházet, jako by neexistovalo."
V prohlášení se uvádí, že šíitští ministři odešli ze zasedání kabinetu před tím, než bylo dosaženo rozhodnutí. Hizballáh popsal tento krok jako "výraz odmítnutí" vládního rozhodnutí a "rozhodnutí podřídit Libanon americkému poručnictví a izraelské okupaci".
Skupina uvedla, že je stále připravena diskutovat o širší národní bezpečnostní strategii, ale ne pod izraelskou palbou.
"Jsme otevřeni dialogu, ukončení izraelské agrese proti Libanonu, osvobození jeho země, propuštění vězňů, práci na vybudování státu a obnovu toho, co bylo zničeno brutální agresí," uvedla skupina a vyzvala své příznivce, aby zůstali trpěliví.
Zasedání v libanonském prezidentském paláci bylo prvním setkáním, kdy se kabinet zabýval zbraněmi Hizballáhu – což bylo nepředstavitelné, když byla tato skupina na vrcholu své moci před ničivou válkou s Izraelem v loňském roce.
