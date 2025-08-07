Kremelský poradce odmítá Putinovo setkání se Zelenským
7. 8. 2025
Kremelský poradce potvrdil, že rozhovory mezi Trumpem a Putinem se uskuteční „v nejbližších dnech“, ale odmítl trojstranný summit se Zelenským
Jurij Ušakov uvedl, že „konkrétní přípravy“ na setkání Ruska a USA probíhají, ale možnost trojstranných rozhovorů nebyla projednána
Vysoký poradce Kremlu a bývalý ruský velvyslanec v USA Jurij Ušakov právě prohlásil, že obě strany „v zásadě dosáhly“ dohody o setkání Putina a Trumpa „v nejbližších dnech“.
„Nyní začínáme spolu s našimi americkými kolegy konkrétní přípravy,“ dodal v televizním vystoupení.
Existuje však značný rozdíl oproti původním záměrům Trumpa, který plánoval třístranný summit, jehož by se zúčastnil i Zelenskyj.
Ve svém vystoupení Ušakov zchladil nadšení USA, že by se krátce poté konalo třístranné setkání se Zelenským.
„Pokud jde o třístranné setkání, o kterém z nějakého důvodu včera hovořil Washington, šlo pouze o zmínku americké strany během schůzky v Kremlu. Ale nebylo to projednáno. Ruská strana tuto možnost zcela bez komentáře opustila,“ uvedl Jurij Ušakov, klíčový poradce Vladimira Putina.
V posledních měsících Putin dal jasně najevo, že nechce být ve stejné místnosti s Volodymyrem Zelenským, ale že by uvítal summit s Trumpem.
Včerejší zprávy z Washingtonu naznačovaly, že Steve Witkoff dosáhl kompromisu s Putinem: nejprve dvoustranné setkání s Trumpem, poté třístranné setkání se Zelenským.
Dnes ráno Kreml dal jasně najevo, že pracuje na jiné dohodě, sází na velký summit s Trumpem a ignoruje část týkající se Zelenského.
Vše vypadá jako klasická dynamika Putin/Trump, na kterou jsme si v posledních měsících zvykli: Trump slíbí něco, co zní jako průlom, a Kreml to pak zchladí.
Setkání Trumpa a Putina by bylo prvním summitem amerického a ruského vedení od setkání bývalého prezidenta Joea Bidena s Putinem v Ženevě v roce 2021, poznamenala agentura AFP.
Není však jasné, kde by se setkání mohlo tentokrát konat.
Trump novinářům řekl, že je „velká šance“, že by se mohla uskutečnit „velmi brzy“, přičemž americká média informovala, že by to mohlo být již příští týden, a Trump doufá, že by to později mohlo vést k třístranné schůzce s ukrajinským prezidentem Zelenským.
V ranní aktualizaci Zelenskyj uvedl, že již hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a finským prezidentem Alexandrem Stubbem a že bude dále telefonovat s německým kancléřem Friedrichem Merzem a lídry Francie a Itálie. Samostatně se budou konat technické rozhovory na úrovni poradců pro národní bezpečnost.
Zelenskyj vysvětlil své úvahy:
„Priority jsou naprosto jasné.
Za prvé – ukončení zabíjení, a to je Rusko, které musí souhlasit s příměřím.
Za druhé – formát setkání lídrů, aby takové setkání mohlo vést k skutečně trvalému míru. My na Ukrajině jsme opakovaně říkali, že nalezení skutečných řešení může být skutečně účinné na úrovni lídrů. Je nutné stanovit načasování takového formátu a rozsah otázek, které budou řešeny.
Za třetí – dlouhodobá bezpečnost. To je možné společně se Spojenými státy a Evropou.“
Poté dodal:
„Ukrajina nikdy nechtěla válku a bude co nejproduktivněji usilovat o mír. Hlavní je, aby Rusko, které tuto válku začalo, podniklo skutečné kroky k ukončení své agrese.
