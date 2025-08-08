Rusko se pokouší znovu dobýt Cherson
8. 8. 2025
Podle místních úřadů zůstává v okrese asi 1 800 obyvatel, z toho 187 lidí s omezenou pohyblivostí a 31 dětí. Vzhledem k částečnému zničení přechodu a komplikaci zásobování oblasti apelovaly úřady Chersonské oblasti na evakuaci obyvatel Korabelu.
Na pozadí nových útoků se zintenzivnila diskuse o přípravě ruské armády na obojživelný útok a předmostí pro nový útok na pravém břehu, který opustila v listopadu 2022. Ruská armáda zatím provádí útočnou operaci s cílem odříznout jednu oblast, která je s městem spojena pouze mostem. Pozice ozbrojených sil Ukrajiny ve stejné oblasti jsou také pod bombardováním a dělostřeleckými údery, podle Z-kanálu "Dva majoři". Zástupce obranných sil jihu Vladislav Vološin včera potvrdil, že Rusko skutečně neupouští od pokusů o vylodění v celé ostrovní zóně v oblasti Chersonské oblasti. To se však podobá spíše sabotážním akcím a akcím malých skupin. O aktivním přechodu vodního toku zatím není možné mluvit, říká Vološin. Popřel fámy, které se objevily na síti o ruských sabotážních a průzkumných skupinách v Chersonu. Ukrajinský vojenský expert Mykola Sungurovskyj říká, že bude extrémně obtížné překročit Dněpr a nepřítel nebude schopen provést rychlý průlom.
Putin podle zdrojů Reuters udržuje plány na úplné obsazení čtyř regionů Ukrajiny – Chersonu, Doněcka, Luhanska a Záporoží. Minulý týden Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo dobytí Chasiv Jaru, téměř zcela zničeného města v Bachmutském okrese v Doněcké oblasti, o které se bojuje již více než rok a půl. Ozbrojené síly Ukrajiny ztrátu města, které vojenští experti označili za "klíč k Donbasu", popřely.
Rusko kontrolovalo Cherson a pravobřežní část Chersonské oblasti do listopadu 2022. Po osmiměsíční okupaci byly z města a pravobřežní části regionu staženy ruské jednotky a území se dostala pod kontrolu Ukrajiny. Cherson byl jediným regionálním centrem dobytým Ruskem od začátku totální invaze.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse