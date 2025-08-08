Rusko: "Díra" v rozpočtu se zvětšila na téměř 5 bilionů rublů
8. 8. 2025
čas čtení
2 minuty
Schodek federálního rozpočtu nadále rychle roste. V červenci se zvýšil o 1,2 bilionu rublů a za sedm měsíců činil 4,9 bilionu rublů, vyplývá z předběžného odhadu ministerstva financí. To je mnohem více, než plánovalo na celý rok (3,8 bilionu rublů).
Příjmy v červenci činily 2,7 bilionu rublů, ale výdaje se ukázaly být vyšší než obvykle: 3,9 bilionu rublů oproti 3,2 bilionu rublů v červnu. Výdaje se zrychlily, což je na červenec hodně, říká ekonom Jegor Susin. Ministerstvo financí ujišťuje, že utrácí peníze podle plánu: po lednovém nárůstu, kdy byly výdaje o 64 % vyšší než o rok dříve, zpomalily a v následujících šesti měsících byly jen o 15 % vyšší než v únoru až červenci 2024.
Aby bylo možné se vrátit k plánu, měl by rozpočet v červenci až listopadu vykazovat výrazný přebytek, píše Susin. Aby toho bylo dosaženo, měly by být náklady ve zbývajícím čase ještě nižší než v loňském roce, uvedla Natalija Vaščeljuk, senior analytička společnosti First Management Company. S přihlédnutím k inflaci, která nyní v ročním vyjádření činí 9 %, by toto snížení mělo být velmi výrazné. Zatím se vše pohybuje nad trajektorií prognózy ministerstva financí, píše Susin o výdajích a deficitu.
Za sedm měsíců se rozpočtové výdaje zvýšily o 20,8 % a příjmy pouze o 2,8 %, v reálných hodnotách (očištěných o růst cen) se jedná o pokles. Příjmy z ropy a plynu (5,2 bilionu rublů) zklamaly: jejich meziroční pokles zrychlil na 18,5 % za sedm měsíců z 16,9 % v první polovině roku. Stalo se tak "hlavně kvůli poklesu cen ropy", vysvětluje ministerstvo financí, a vliv měl i abnormálně silný rubl. Příjmy z neropných a plynových produktů jsou v souladu s plánem: 14,8 bilionu rublů (+14 % oproti loňskému roku). Zpomalení hospodářského růstu a inflace zatím neovlivnily jejich příjmy: na konci prvního pololetí činil růst 12,7 %; nárůst příjmů z daně z obratu, včetně DPH, zpomalil ze 7,1 % na 6,7 %. Susin označuje růst tržeb za "mírný", ale pokud jde o příjmy z neropných a neplynových zdrojů vyšší, než by se dalo očekávat v kontextu zpomalující ekonomiky.
Kvůli propadu příjmů z ropy a plynu se však vláda již podruhé v letošním roce chystá na revizi rozpočtu – v září dojde spolu s návrhem rozpočtu na další tři roky k úpravám letošního rozpočtu. Odborníci očekávají, že deficit poroste, a odhady se pohybují od 5 do 9 bilionů rublů.
Zdroj v ruštině: ZDE
